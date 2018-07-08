《向下扎根！德國教育的公民思辨課4》：是誰煽起反穆斯林的火苗？

文：克莉絲汀．舒茲—萊斯（Christine Schulz-Reiss）

Pegida及其同路人：排外者在哪些地方，以何種方式顯露出他們的面目？

不管在哪裡，當Pegida及類似團體的支持者走上街頭，感到擔心害怕的不只是外國人。因為這些排外分子所流露出的是對人類的憎恨。

他們罵外國人是「骯髒的無賴」和「廢物」，把穆斯林和「畜生」與「垃圾」相提並論。會這樣說別人的人暴露出自己的真面目。仇視外國人的人無視我們社會的基本價值，而加以踐踏。攻擊外國人的人不懂得人道精神，否認人類的尊嚴。Pegida分子甚至肆無忌憚地煽動人民。Pegida是「歐洲愛國者反對西方伊斯蘭化」（Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes）的縮寫。在萊比錫（Leipzig），這個團體的支持者自稱為「Legida」，在其他城市就用各城市名稱的開頭字母來取代g之前的字母。

這種有組織的對外國人與伊斯蘭的仇視始於德勒斯登和萊比錫。每個星期一，在那兩座城市就有示威者走上街頭高喊：「我們是人民。」（Wir sind das Volk）他們濫用東德垮台前夕人民爭取自由時的示威口號。1980年代末期，這兩座城市的民權人士定期去參加「週一示威」，以抗議東德這個暴政國家拒絕給予人民示威的權利。那樣做很勇敢。因為示威者每次都冒著被警察和祕密警察毆打、逮捕和入獄的危險。他們不因此而膽怯，終於在1989年以和平抗議推翻了東德政權。

Pegida借用了當年東德民權人士的口號，這對當年那些為了爭取自由而走上街頭的人是一種嘲諷。因為Pegida分子並不和平。從他們使用的語言就能看出：用話語也能引發不和，尤其是鄙視人的語句。他們在排外遊行中有時也會揮起拳頭：反對他們的抗議者和記者遭到毆打。Pegida的一個極右派領導人甚至豎起絞架，寫著政治人物名字的牌子表明了他最想把哪些人套上絞索。另一個Pegida領導人則辱罵議員、教會代表和法官，由於他們對難民所抱持的態度，稱他們是「出賣人民、教唆人民的菁英分子」，要求「理性的」市民應該要用糞叉把他們趕下台。最令人震驚的是：就連什麼都不缺的人也加入了Pegida的行列，包括那些基於自己所受的教育或是自己的過去而應該要更明瞭事理的人。

現在你也許會問：為什麼不乾脆禁止這些愛叫囂的種族主義言論以及惡意的活動？因為這是做不到的。他們受到民主國家「言論與集會自由」這項基本權利的保護，也受到寬容原則的保護。德文寬容（toleranz）一詞源自拉丁文的tolerare，意思是「容忍」或「忍受」。在民主社會裡，每個人都有權利自由表達自己的看法，而每個持有不同觀點的人都必須加以容忍。

Photo Credit: 麥田出版 Legida在萊比錫示威遊行時，反對者所舉的示威標語。

一竿子打翻一船人！是誰煽起反對穆斯林的火苗？

所有的納粹分子都很危險。所有的德國人都是納粹。所以，所有的德國人都很危險。假如有人這麼對你說，你會生氣地對他豎起中指。而你也有理由生氣。

因為說這種話的人貶低了我們所有人，煽動偏見，並且一竿子打翻了所有人。而這正是穆斯林以及那些從伊斯蘭教國家來到德國的難民所遇到的事。排外分子與組織煽動對外國人與伊斯蘭教的仇視，他們誣指難民意圖摧毀我們的自由社會，將歐洲伊斯蘭化，並且在德國進行恐怖主義行動。這是思想上的縱火，並且煽起了不理性的恐懼。最糟糕的是，難民對此無法反擊，因為做出這種挑撥舉動的人是不講理的。這種說法不僅一竿子打翻所有難民，而且是全世界16億穆斯林。

這種仇視伊斯蘭的謊言在2001年9月11日恐怖分子於紐約及華盛頓進行恐怖攻擊之後開始散布開來。當時基本教義派的恐怖組織蓋達組織派出自殺攻擊者，他們駕駛飛機衝撞世貿中心的雙子星大樓以及美國國防部五角大廈。蓋達組織聲稱他們是奉真主之名行動。這是個謊言，也濫用了先知的教誨和整個宗教。《可蘭經》清楚寫著：「殺死一個人就如同殺死所有人。」對穆斯林來說，殺人是最嚴重的罪行，就跟其他宗教一樣。

在蓋達組織之後，又有其他新的恐怖組織出現。其戰士自稱為聖戰士，根據《可蘭經》裡的聖戰一詞而來。

這些自稱「為神而戰」的人用恐怖行動所追求的目標完全不同：他們想要的是權力。他們對《可蘭經》做出錯誤的詮釋，用以做為恐怖行動的辯解。在馬德里、倫敦、巴黎、布魯塞爾和其他地方，許多人成為他們恐怖攻擊下的受害者。在敘利亞、阿富汗、伊拉克和許多非洲國家，他們對穆斯林發動戰爭。暴力的受害者一個都嫌太多，而恐怖行動的受害者絕大多數是信奉伊斯蘭教的教徒。正因如此，他們才逃到德國來。而在我們這裡，他們再次成為那些仇視伊斯蘭教的煽動者的受害者。這些煽動者引用「基督教的西方」的價值觀，濫用基督教價值，就像散布仇恨的恐怖分子濫用《可蘭經》一樣。畢竟基督教教義的核心乃是博愛、寬容與尊重。

Photo Credit: 麥田出版

誰害怕黑人？那白人呢？

在一場班級派對之後，幾個女生在回家途中被男同學騷擾及猥褻。她們設法自衛跑走。隔天校長發出警告：所有的男同學都是豬玀而且危險。

什麼？假如有哪個校長、老師還是哪個大人說出這種話，他就會觸犯眾怒。畢竟，那樣的指控太過分。同樣地，也不會有人去指責所有的男人都是潛在的鹹豬手和性侵犯，不管是父親、叔伯還是兄弟。雖然在德國每十位女性就有一位曾經是性暴力的受害者，而每四起性侵案中就有一起是由熟人或家庭成員所為。如果因而把所有男性都置於整體嫌疑之下，不僅錯誤而且惡毒，也會破壞我們社會中的基本信賴與和睦。

但是，這種情況卻發生在來自其他國家或膚色不同的男性身上──彷彿這句俗話說得對：如果兩個人做了同樣的事，卻未必能一概而論。如果一個因其膚色、髮色或語言而被認出是外國人的人犯了罪，甚至是性侵一名女子，那麼來自同一個國家的所有男性很快都會被視為嫌疑犯。

這就是2015/2016年跨年夜在科隆火車站及其他城市發生那些可惡的性侵事件之後的情況。在那幾個地方，一群大多來自北非的年輕男子以十分惡劣的方式騷擾女性，搶劫她們的財物，公然猥褻甚至性侵害。警方表示女性受害者超過1,200人，而涉嫌犯案者在可能有2,000人。眾人（也包括難民在內）對這些人表達了厭惡、抗議和憤怒，他們也有權這麼做。排外者則利用這起事件煽動恐懼。極右派分子和新納粹分子對所有深膚色的男子大表憎恨。來自極右派圈子的許多女性謊稱自己受到非洲人或阿拉伯人的攻擊，藉此製造出對難民不滿的氣氛，尤其是針對來自非洲的黑人。這麼做的人不僅傷害了難民，也傷害真正受害者的可信度。

像在科隆的這種大規模性侵事件以前從未發生過，但是女性在公共場所遭到性暴力卻時有所聞。例如慕尼黑的十月啤酒節，每年都會發生同樣令人作嘔的性侵事件，只不過在那裡對女性做出這種事情的大多是「白種」男人和德國男人。對許多女性來說，不僅在回家途中得忍受眾人嘲笑，而且並未有人群起抗議，受害者甚至常被指責是她們舉止不當或者衣著暴露才引發這些犯行。

無論如何，科隆跨年夜性侵事件促使性暴力在未來將會受到更嚴厲的懲罰，不管施暴者是誰。此外，那些隸屬犯下這類罪行的團體的人如今也可能受到懲罰。任何形式的性侵和性暴力都是犯罪行為，嚴重侵犯人性尊嚴。這種恐懼如此巨大，因此格外容易被種族主義者用來煽起對外國人的仇視。

Photo Credit: 麥田出版

書籍介紹

本文摘錄自《向下扎根！德國教育的公民思辨課4－「什麼是難民、族群融合、庇護政策或仇外心理？ 」：看見他人困境的理解能力》，麥田出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：克莉絲汀．舒茲—萊斯（Christine Schulz-Reiss）

譯者：姬健梅

繪者：薇瑞娜・巴浩斯（Verena Ballhaus）

德國最受歡迎的思辨讀本＿流亡與融合篇

什麼是難民、族群融合、庇護政策或仇外心理？和你我又有什麼關係？

截至2017年，全世界因為戰爭和暴力共有6,560萬人被迫流離失，創新歷史高，

其中難民人數相當台灣的總人口，且半數以上是未成年孩童……

為什麼孩童會隻身一人上路？

哪裡是世界上最危險的逃亡之路？

種族滅絕者與土匪主宰著何處？

氣候難民、戰爭難民與經濟難民：我們能否做這種區分？

造假的人如何挑起仇外心態？

曾經是外人，永遠是外人：什麼是移民，他們是否會永遠留下？

難民可以去自己想去的地方嗎？

難民危機、人蛇集團、庇護政策……作者克莉絲汀．舒茲—萊斯以化繁為簡的方式，幫助讀者理解當今複雜的難民問題以及隨之而來的族群融合課題，讓人在清楚來龍去脈的前提下，形成自己對於這些主題的看法。如今全球有超過六千萬人流離失所，被迫遠走他鄉。但這一切又與我們有何關係？為了回答這些問題，認識相關事實、理解整體脈絡是十分重要的事。如此，我們才能在難民與族群融合的爭議上抒發己見、暢所欲言。

全書共分成八個主題：

從驅逐與流亡的歷史說起； 介紹當今全球主要發生流亡現象的地區及其現況； 說明流亡現象的發生與全世界的關係； 分析難民和移民的種種類型及其處境； 闡述德國的難民政策和相關法制； 描繪仇外心態的形成與仇外者的面貌； 反思德國的主流文化與認同形塑； 講述族群融合在德國的實踐。

本書特色

本書承繼《向下扎根！德國教育的公民思辨課》系列一貫風格，以簡單明瞭的語言，搭配生動有趣的插畫，在具體明白的提問中，為年輕讀者清楚說明和「移民、難民及族群融合」有關的種種事實及整體脈絡。

作者文筆流暢，內容難易適中，主題面面俱到；更加難能可貴的是，在處理這些嚴肅且複雜的題目時，仍能讓讀者不失閱讀的樂趣。這是本不僅適合在學的青少年，更是所有人的入門書。

德國銷售超過10,000冊，並被多家教育機構列為推薦讀物。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九