7月起除了禁用「塑膠微粒」及「人工反式脂肪」產品，還有好康的

（中央社）

為了減少塑膠微粒危害海洋生態，7月1日起國內不得販賣包含磨砂膏、牙膏等6大類含塑膠微粒化粧品及個人清潔用品，違者將處以罰緩。除此之外，食藥署也將於7月1日起全面禁止食品使用不完全氫化油，也祭出食用醋標示新制。另外，交通的部分，汽機車在公車招呼站10公尺內違規停車的罰鍰將提高，高鐵公司也宣布，7月1日起在12個高鐵車站及高鐵車廂都有免費電子書可以下載。

環保署表示，6大類含塑膠微粒化粧品及個人清潔用品包含：洗髮用化粧品類、洗臉卸粧用化妝品類、沐浴用化粧品類、香皂類、磨砂膏、牙膏。

塑膠微粒是指粒徑範圍小於5公釐，做為人體去角質或清潔用途的固體塑膠顆粒，常被業者用來添加在化妝品及個人清潔用品中，以達到業者所稱的去角質、清潔等效果。此類商品經民眾沖洗後，塑膠微粒容易流入水域及海洋，無法於環境中自然分解且不易收集清除。

為了維護海洋環境，國際間紛紛立法從源頭管制塑膠微粒，環保署去年8月也正式公告，今年元旦起，國內不得製造、輸入含塑膠微粒化妝品及個人清潔用品，7月1日起則將從販賣端管制，禁售6大類含塑膠微粒化粧品及個人清潔用品。

若經查獲違法販賣，將處以新台幣1200至6000元以下罰鍰，且主管機關得限期命販賣、製造及輸入業下架、回收或退運。

環保署也提醒民眾，若在選購6大類商品時，發現產品全成分標示內容出現聚乙烯Polyethylene（PE）、聚丙烯Polypropylene （PP）、聚對苯二甲酸乙二酯Polyethylene Terephthalate （PET）及聚甲基丙烯酸甲酯Polymethyl Methacrylate（PMMA）等疑似添加塑膠微粒的商品資訊，可以提供環保局進行後續稽查、檢驗作業。

人工反式脂肪害健康 7月起食品全禁用

不完全氫化油是人工反式脂肪主要來源，藏身在蛋糕、麵包的常用原料中，吃多了恐增加心血管疾病風險。為此，食藥署將於7月1日起全面禁止食品使用不完全氫化油，違者可重罰300萬元。

世界衛生組織（WHO）近年呼籲，全球各國正視民眾健康並付諸行動，希望杜絕食品中的人工反式脂肪，美國也早在104年6月宣布禁止食品使用人工反式脂肪。

衛生福利部食品藥物管理署表示，反式脂肪分為天然、人工兩種，前者存在牛隻等反芻動物中，人工反式脂肪則主要來自氫化植物油，這類油脂可以增加油脂穩定性、耐高溫，但製程中若氫化不完全，脂肪的分子結構會改變，產生危害心血管健康的反式脂肪。

不過，不完全氫化油有可能出現在民眾愛吃的蛋糕、甜點、麵包、餅乾等烘焙食品中，包括酥皮、酥油、菠蘿麵包等食物。

為了響應世衛、跟進美國腳步，食藥署經專家會議討論後訂定「食用氫化油之使用限制」，決議給予食品業者3年間調整，並自107年7月1日起製造的食品，全面禁止使用不完全氫化油，違者將依法要求限期改正，限期未改可處3萬至300萬元罰鍰。

7月起買醋睜大眼 食用醋標示新制上路

7月起買醋得睜大眼，食藥署7月1日起祭出食用醋標示新制，要求市售醋得依原料、製程標示「釀造醋」、「調理醋」或「合成醋」，違者最重可開罰新台幣400萬元。

衛生福利部食品藥物管理署過去曾調查市售約200款食用醋，以標示新制下的3個種類來看，釀造醋約占約40%，以釀造醋為原料的調理醋占約55%，合成醋僅佔約5%。

食藥署科長李婉媜解釋，「釀造醋」是以天然穀物、果實等發酵而成，「調理醋」則是以釀造醋為原料，添加水果或蘋果汁等調製而成，「合成醋」則是以醋酸或冰醋酸稀釋液添加糖類、酸味劑等製成的調味液。

除了強化業者標示外，民眾也可以從產品的成分內容判斷屬於哪種醋，例如釀造醋的原料包括米、水果或穀物等，不會添加醋酸或冰醋酸等原料，而調理醋同樣以釀造醋為原料，還會加入水果或果汁等進行調味。

李婉媜說，食用醋標示新制將於7月1日起上路，屆時如業者僅將「調理醋」標示為「醋」，將依「食品安全衛生管理法」開罰3萬至300萬元；如產品為「合成醋」，卻標示「釀造」或「調理」字樣，屬於標示不實，可開罰4萬至400萬元。

公車站禁停車 7月1日起提高罰鍰

7月1日起汽機車在公車招呼站10公尺內違規停車，罰鍰將提高到新台幣1200元；至於汽車在高速公路故障，停放路肩的時間將由2小時縮短為1小時。

交通部公布今年7月1日上路新措施，提高汽機車在公車招呼站10公尺違規停車的罰鍰裁罰基準，汽車一律處罰鍰1200元；機車處罰鍰900元至1200元。故障車輛停放高速公路路肩的時間也縮短，由2小時縮短為1小時，違反規定者，可處罰600元以上1200元以下罰鍰。

隨著國內旅遊風氣越來越盛行，為滿足國人更多元需求，7月起，開放個人也可以申領一副屬露營車的小貨車牌照。

另外，交通部也放寬香港及澳門居民、中國地區人民報考及持當地駕照換發台灣駕駛執照的資格條件，未來停留或居留6個月以上就可報名考照。除此之外，隨著行動裝置盛行，中華郵政也將從7月25日開放行動投保業務。

7/1起搭高鐵 免費下載電子書

台灣高鐵公司今天宣布，7月1日起，12個高鐵車站及高鐵車廂，提供Hami書城「定點隨身讀」服務，旅客利用行動裝置就可免費閱讀及下載好書3小時，盼帶動國人閱讀風氣。

台灣高鐵說，旅客只需拿起行動裝置掃描站內上網台貼紙、燈箱廣告、TLife台灣高鐵車上刊物的「定點隨身讀」QR code，並連結下載「Hami書城」app後，免註冊、免登入即可利用乘車時間，輕鬆閱讀及下載好書3小時。

台灣高鐵表示，「定點隨身讀」服務，結合「Hami書城」，提供旅客豐富的閱讀素材，內容除蘋果、自由、中時、聯合等8家主要報紙外，還包括主題橫跨商業、管理、旅遊、時尚等各領域近6000本熱門電子雜誌與電子書。

台灣高鐵提供高鐵車站定點隨身讀操作4步驟，先掃描QR Code看活動說明並下載Hami Book App，接著啟用定點閱讀，再允許取用與確認位置，最後確認GP S定位開始閱讀。

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核稿編輯：楊之瑜