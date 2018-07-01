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有些人霸道、有些人白目，這些「顧人怨特質」的英文該怎麼說？
我們想讓你知道的是
顧人怨的特質有好幾種，有些人是太霸道，有些人是白目，還有些人是以自我為中心。不管類型是哪一種，你知道這些討厭特質的英文應該怎麼說嗎？
人是群居的動物，難免會與他人互動。有時候是否覺得不是自己心情不好的問題，是真的無法忍受那些處不來的人一直來煩你！
而那些顧人怨的特質有好幾種，有些人是太霸道，有些人是白目，還有些人是以自我為中心。不管類型是哪一種，你知道這些討厭特質的英文應該怎麼說嗎？
顧人怨、被討厭的英文單字
- bossy 愛指揮他人的、跋扈的
總是有人對你頤指氣使，好像他就是皇帝一樣，又囂張又跋扈嗎？你可以這樣對他說：
Your bossy attitude makes it hard to respect you.（你跋扈的態度讓人很難尊重你。）
- annoying 討厭的、惱人的
這個字就比較總觀一點，表示某人因為個性或是他做的事情而惹人厭。例如：
My little brother is so annoying. He’s the last person I would want to hang out with.（我弟弟好煩。他是我最不想一起玩的人。）
- spoiled 寵壞的
例如：
Richard is terribly spoiled. He gets everything he asks for.（Richard 被寵壞了。他要求什麼就有什麼。）
那如果你要說那些很幼稚、很無聊的「屁孩」的話，還可以用brat這個字喔。
- hypocritical 偽善的
人前一個樣，人後一個樣的人真是讓人避之唯恐不及！你可以這樣說：
Don is the most hypocritical person in the company.（Don是公司裡最偽善的人。）
- self-centered 自我為中心的
這個字由self「自我」與centered「中心的」結合而來，那self-centered就是字面上所指「以自我為中心的」的意思。例句：
Over time, people have come to know that she’s very self-centered.（隨著時間過去，人們漸漸知道她非常以自我為中心。）
- sloppy 邋遢的
與人合租最大的麻煩就是遇到邋遢的人！例句：
A: Hey, we're looking for a roommate. Do you happen to know Mandy?（嘿，我們在找一位室友。你是否剛好認識 Mandy 呢？）
B: Yes! She’s a little bit sloppy, but other than that, she’s a nice girl.（是啊！她有一點邋遢，但除此之外，她是個好女孩。）
- rude 粗魯的、無理的
例如：
He hung up on me! How rude!（他居然掛我電話！真沒禮貌！）
- arrogant 自大的
自大的人總愛吹噓自己有多厲害，旁人的白眼都不知道翻幾遍了。例如：
I can’t stand her anymore. She’s too arrogant!（我再也無法忍受她了。她太自大了！）
- selfish 自私的
例如：
Don’t be selfish. It'll be more fun if you share your toys with your little sister.（不要那麼自私。如果你跟你的妹妹分享你的玩具，會更好玩。）
- narcissistic 自戀的
在希臘神話中有位人物名叫Narcissus，他是位非常俊秀但也非常自戀的人喔，神話描寫他看到湖中自己的倒影之後，便深深愛上自己，一直盯著這片倒影直到他死去，所以他的名字後來就變成名詞narcissism（自戀）的由來囉！例句：
You’ve known Andy for a long time. He’s narcissistic. Do you really expect him not to talk about himself?!（你也認識 Andy 很久了。他很自戀。你真的期望他不要講自己的事？！）
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本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航