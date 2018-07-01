有些人霸道、有些人白目，這些「顧人怨特質」的英文該怎麼說？

人是群居的動物，難免會與他人互動。有時候是否覺得不是自己心情不好的問題，是真的無法忍受那些處不來的人一直來煩你！

而那些顧人怨的特質有好幾種，有些人是太霸道，有些人是白目，還有些人是以自我為中心。不管類型是哪一種，你知道這些討厭特質的英文應該怎麼說嗎？

顧人怨、被討厭的英文單字

bossy 愛指揮他人的、跋扈的

總是有人對你頤指氣使，好像他就是皇帝一樣，又囂張又跋扈嗎？你可以這樣對他說：

Your bossy attitude makes it hard to respect you.（你跋扈的態度讓人很難尊重你。）

annoying 討厭的、惱人的

這個字就比較總觀一點，表示某人因為個性或是他做的事情而惹人厭。例如：

My little brother is so annoying. He’s the last person I would want to hang out with.（我弟弟好煩。他是我最不想一起玩的人。）

spoiled 寵壞的

例如：

Richard is terribly spoiled. He gets everything he asks for.（Richard 被寵壞了。他要求什麼就有什麼。）

那如果你要說那些很幼稚、很無聊的「屁孩」的話，還可以用brat這個字喔。

hypocritical 偽善的

人前一個樣，人後一個樣的人真是讓人避之唯恐不及！你可以這樣說：

Don is the most hypocritical person in the company.（Don是公司裡最偽善的人。）

self-centered 自我為中心的

這個字由self「自我」與centered「中心的」結合而來，那self-centered就是字面上所指「以自我為中心的」的意思。例句：

Over time, people have come to know that she’s very self-centered.（隨著時間過去，人們漸漸知道她非常以自我為中心。）

sloppy 邋遢的

與人合租最大的麻煩就是遇到邋遢的人！例句：

A: Hey, we're looking for a roommate. Do you happen to know Mandy?（嘿，我們在找一位室友。你是否剛好認識 Mandy 呢？）

B: Yes! She’s a little bit sloppy, but other than that, she’s a nice girl.（是啊！她有一點邋遢，但除此之外，她是個好女孩。）

rude 粗魯的、無理的

例如：

He hung up on me! How rude!（他居然掛我電話！真沒禮貌！）

arrogant 自大的

自大的人總愛吹噓自己有多厲害，旁人的白眼都不知道翻幾遍了。例如：

I can’t stand her anymore. She’s too arrogant!（我再也無法忍受她了。她太自大了！）

selfish 自私的

例如：

Don’t be selfish. It'll be more fun if you share your toys with your little sister.（不要那麼自私。如果你跟你的妹妹分享你的玩具，會更好玩。）

narcissistic 自戀的

在希臘神話中有位人物名叫Narcissus，他是位非常俊秀但也非常自戀的人喔，神話描寫他看到湖中自己的倒影之後，便深深愛上自己，一直盯著這片倒影直到他死去，所以他的名字後來就變成名詞narcissism（自戀）的由來囉！例句：

You’ve known Andy for a long time. He’s narcissistic. Do you really expect him not to talk about himself?!（你也認識 Andy 很久了。他很自戀。你真的期望他不要講自己的事？！）

延伸閱讀：【學好英文密技】中式英文冏很大，如何擁有「英文腦」？

本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航