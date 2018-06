有些人霸道、有些人白目，這些「顧人怨特質」的英文該怎麼說？

人是群居的動物,難免會與他人互動。有時候是否覺得不是自己心情不好的問題,是真的無法忍受那些處不來的人一直來煩你!

而那些顧人怨的特質有好幾種,有些人是太霸道,有些人是白目,還有些人是以自我為中心。不管類型是哪一種,你知道這些討厭特質的英文應該怎麼說嗎?

顧人怨、被討厭的英文單字

bossy 愛指揮他人的、跋扈的

總是有人對你頤指氣使,好像他就是皇帝一樣,又囂張又跋扈嗎?你可以這樣對他說:

Your bossy attitude makes it hard to respect you.(你跋扈的態度讓人很難尊重你。)

annoying 討厭的、惱人的

這個字就比較總觀一點,表示某人因為個性或是他做的事情而惹人厭。例如:

My little brother is so annoying. He’s the last person I would want to hang out with.(我弟弟好煩。他是我最不想一起玩的人。)

spoiled 寵壞的

例如:

Richard is terribly spoiled. He gets everything he asks for.(Richard 被寵壞了。他要求什麼就有什麼。)

那如果你要說那些很幼稚、很無聊的「屁孩」的話,還可以用brat這個字喔。

hypocritical 偽善的

人前一個樣,人後一個樣的人真是讓人避之唯恐不及!你可以這樣說:

Don is the most hypocritical person in the company.(Don是公司裡最偽善的人。)

self-centered 自我為中心的

這個字由self「自我」與centered「中心的」結合而來,那self-centered就是字面上所指「以自我為中心的」的意思。例句:

Over time, people have come to know that she’s very self-centered.(隨著時間過去,人們漸漸知道她非常以自我為中心。)

sloppy 邋遢的

與人合租最大的麻煩就是遇到邋遢的人!例句:

A: Hey, we're looking for a roommate. Do you happen to know Mandy?(嘿,我們在找一位室友。你是否剛好認識 Mandy 呢?)

B: Yes! She’s a little bit sloppy, but other than that, she’s a nice girl.(是啊!她有一點邋遢,但除此之外,她是個好女孩。)

rude 粗魯的、無理的

例如:

He hung up on me! How rude!(他居然掛我電話!真沒禮貌!)

arrogant 自大的

自大的人總愛吹噓自己有多厲害,旁人的白眼都不知道翻幾遍了。例如:

I can’t stand her anymore. She’s too arrogant!(我再也無法忍受她了。她太自大了!)

selfish 自私的

例如:

Don’t be selfish. It'll be more fun if you share your toys with your little sister.(不要那麼自私。如果你跟你的妹妹分享你的玩具,會更好玩。)

narcissistic 自戀的

在希臘神話中有位人物名叫Narcissus,他是位非常俊秀但也非常自戀的人喔,神話描寫他看到湖中自己的倒影之後,便深深愛上自己,一直盯著這片倒影直到他死去,所以他的名字後來就變成名詞narcissism(自戀)的由來囉!例句:

You’ve known Andy for a long time. He’s narcissistic. Do you really expect him not to talk about himself?!(你也認識 Andy 很久了。他很自戀。你真的期望他不要講自己的事?!)

