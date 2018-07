幫朋友加油絕對不是「add oil」，勉勵別人有這六種說法

「人生不如意十之八九」雖是老生常談,但真正遇到「不如意的事情」時,要放寬心可沒那麼簡單,尤其是當自己已經習慣負面思考之後,要怎麼樣擊退這種一蹶不振的想法呢,快速點開影片,兩招讓你打起精神喔!

看到很沮喪的朋友時,我們會說「加油!」,不過加油的英文可不是add oil喔,究竟日常生活中有沒有什麼勉勵別人的說法呢?

加油英文

Keep it up. / Keep up the good work.

這個說法主要用在工作上及學業上。當你看到某人表現得很好,並且要他繼續保持的時候,就可以這樣說喔!

The proposal was really creative, and I like the idea very much. Keep up the good work!(這個提案真的非常有創意,我非常喜歡這個點子。繼續努力喔!)

You can do it.

當你要別人堅持下去,再加把勁就會成功的時候,可以這樣說:

I know the training is strenuous, but please don’t give up now. You can do it.(我知道這個訓練非常艱苦,但請不要現在放棄。你可以做到的。)

Hang in there.

當你的朋友現在的狀態不太好,你要鼓勵他「撐下去,一切會好轉的」,就可以說:

A: My life is truly a mess right now.(我的生活現在真的是一團糟。)

B: Hang in there. Everything’s gonna be all right.(撐下去吧。一切都會好轉的。)

Keep your chin up.

Chin是「下巴」的意思,而keep one's chin up意思是「把某人下巴抬高」,那也就是指「昂首挺胸」之意。

Come on. Keep your chin up. You know you’re the best among the contestants.(加油。抬頭挺胸吧。你知道你是參賽者當中最棒的。)

I’m with you. / I got your back.

當你要表示「我跟你同在」的時候,可以說:

Don’t you be worried about other players. I got your back.(不用擔心其他球員。你還有我呢。)

You’re almost there.

這個片語字面上的意思是「你幾乎要到那裡了。」那其實也就是要勉勵別人,還差一點點,堅持下去就會有好結果。

You’re almost there. If you give up now, you’ll regret it.(你就快成功了。如果你現在放棄,你會後悔的。)

