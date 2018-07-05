幫朋友加油絕對不是「add oil」，勉勵別人有這六種說法

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我們想讓你知道的是
看到很沮喪的朋友時，我們會說「加油！」，不過加油的英文可不是 add oil 喔，究竟日常生活中有沒有什麼勉勵別人的說法呢？
「人生不如意十之八九」雖是老生常談，但真正遇到「不如意的事情」時，要放寬心可沒那麼簡單，尤其是當自己已經習慣負面思考之後，要怎麼樣擊退這種一蹶不振的想法呢，快速點開影片，兩招讓你打起精神喔！
看到很沮喪的朋友時，我們會說「加油！」，不過加油的英文可不是add oil喔，究竟日常生活中有沒有什麼勉勵別人的說法呢？
加油英文
- Keep it up. / Keep up the good work.
這個說法主要用在工作上及學業上。當你看到某人表現得很好，並且要他繼續保持的時候，就可以這樣說喔！
The proposal was really creative, and I like the idea very much. Keep up the good work!（這個提案真的非常有創意，我非常喜歡這個點子。繼續努力喔！）
- You can do it.
當你要別人堅持下去，再加把勁就會成功的時候，可以這樣說：
I know the training is strenuous, but please don’t give up now. You can do it.（我知道這個訓練非常艱苦，但請不要現在放棄。你可以做到的。）
- Hang in there.
當你的朋友現在的狀態不太好，你要鼓勵他「撐下去，一切會好轉的」，就可以說：
A: My life is truly a mess right now.（我的生活現在真的是一團糟。）
B: Hang in there. Everything’s gonna be all right.（撐下去吧。一切都會好轉的。）
- Keep your chin up.
Chin是「下巴」的意思，而keep one's chin up意思是「把某人下巴抬高」，那也就是指「昂首挺胸」之意。
Come on. Keep your chin up. You know you’re the best among the contestants.（加油。抬頭挺胸吧。你知道你是參賽者當中最棒的。）
- I’m with you. / I got your back.
當你要表示「我跟你同在」的時候，可以說：
Don’t you be worried about other players. I got your back.（不用擔心其他球員。你還有我呢。）
- You’re almost there.
這個片語字面上的意思是「你幾乎要到那裡了。」那其實也就是要勉勵別人，還差一點點，堅持下去就會有好結果。
You’re almost there. If you give up now, you’ll regret it.（你就快成功了。如果你現在放棄，你會後悔的。）
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本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航