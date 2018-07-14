《經濟不成長時代的新生活提案》：半農半X的自給自足生活

《經濟不成長時代的新生活提案》本書的作者高坂勝，他觀察日本經濟發展的狀況，並結合他自身脫離大公司，獨立經營酒吧，從事自耕自足的農業的生活方式，進一步試圖將自己的經驗推廣出去。他所去探討的問題，得確是七年級生、八年級生在就業時、做未來規劃時所會思考的問題，諸如：經濟要成長到什麼樣的程度，生活才會真正的滿足？賺很多錢的目的是什麼？上班工作的意義是什麼？我該如何謀得一技之長在社會中立足？

但是，他所提出的應對方法、新生活提案，能否使讀者認同，我覺得這就是見仁見智。作者僅是以著自己摸索的心得、個人觀察、同好的經歷去歸納。但書中所探討的議題，很能夠引導讀者去思考：「我到底想要度過什麼樣的生活？」

很多人從學校畢業，就拿著文憑去到相關企業，領著一份普通的薪水，大多數時間專注於工作，下班時疲於調整自己的身心，光是這樣頭一年、兩年就不知不覺地過去了。

因為追求經濟成長，才會不幸福。（高坂勝）

經濟成長了，生活真的有變好嗎？

日本、各個國家，台灣也是如此，每年GDP都持續在成長，如果成長幅度太少，就會引來批評，給予施政者壓力。但是即便統計數字上，似乎各項指數，就業率、平均薪資、股市等等，似乎都不斷地在創造歷史新高。但百姓的生活並沒有得到根本的改善，也就是經濟結構實際上變得越來越極端，這些統計數字失去了它的指標性與本來所賦予的意義。

那麼，執政者只是一昧地祭出使經濟數字成長的政策，能解決百姓困苦、消除基層上班族的煩惱嗎？

作者想要換條路走走（作者無法認同安倍經濟學），於是他開始尋找適合現代人的「新生活提案」。

從教育開始改變思維

普遍認為，考上更好的學校、進入更好的企業，就是邁向成功的方法。然而比起學習一大堆東西，更重要的是要找到自己想做的事情，培養屬於自己的專長，進一步可以找到自己個人的價值。老師不應該只是傳授知識的人，而是要成為能夠引導學生的人，引導他們去學習、引導同儕間的互助與討論。學校要教出「即使沒有老師，還是能繼續學習的學生」，那麼他們在社會中才能夠持續地學習，去解決他們所遇到的課題。因為這些課題，教科書上是不會寫的，書本也無法給出標準答案。

高坂勝認為：「新時代需要脫離企業的生存之道、造福社會的工作、對他人有直接幫助謀生之道。」

接下來他便一一地在書中說明：

要如何脫離企業來生存。 什麼樣的工作能夠造福社會、對他人有直接幫助。 找到屬於自己的謀生之道。

半農半X的自給自足生活

在日本，城鄉的差距非常大，並且隨著國際貿易的發達，導致農地的耕種面積逐年縮減，但實際上只要願意花時間認領土地，即使徒手耕種，要供應一個家庭一年份的糧食並不困難，加上小農之間彼此交換作物，能夠藉由互惠機制來強化這個經濟體。半農半X，這個「X」便是你個人的志業、喜歡做的事情，不僅是實踐個人的夢想，同時也量化這件事情所能帶來的收益。加上部分的糧食自我供應，一週當中可以只有一半的時間在工作，另一半從事農耕以及經營自己其他的興趣。

這件事情的前提是，要重新調整自己的生活習慣，擁有「最小限度的物質」即可，書中提出了很多的建議，每個人可以依照自己的狀況，從較容易地開始著手改變，即便是作者，他承認自己現在也並非百分之百地落實這些生活原則。

企業為了要讓自己的GDP成長，必須要開發出更多絢麗奪目的產品、透過各種宣傳管道不斷地刺激消費。資訊爆炸的生活環境，一但接觸電視、網路就會讓人產生物慾，錢支出的越多，無法滿足的部分也越來越多。改變自己的生活方式，定下生活的原則，反而能夠讓人再次擁有——「擁有物質的喜悅」。

邁向一個不管經濟成長不成長，每個人都能滿足地活著的社會，這就是我想達成的社會願景。（高坂勝）

探索自己的謀生之業

作者舉出了非常多種類型，供讀者去探索個人的志向，但是這些分類並不是獨立存在的，一個人喜歡做一件事情可能存在著非常多的理由。以自己的喜好、專長為業；實踐自己的夢想；從生活經驗來提供服務；用自己的經驗去解決別人的問題；以使命為己任來改變社會；針對特定場所、環境的工作，當然自己的志業很可能會同時滿足好幾個條件。

對於正在思考自己未來的人來說，在閱讀此書時，可能會被作者提出的問題弄得暈頭轉向的，更加搞不清楚自己想要的東西是什麼。即便書不是特別的厚，但讀起來並沒有那麼順利，讀了幾個章節之後，就要再花一些時間消化。即便讀完之後，也不是立刻就能找到自己人生的方向。但更關鍵的是，在度過生活時，應該要試著去釐清自己想要的東西是什麼，書中的範例僅提示了一些可能成功的方案，並鼓勵讀者：「你也可以按照自己喜歡的方式來生活。」

「新生活提案」並不是追求一種永恆不變的模式，而是希望隨著時間的推移、環境、心境的轉變，它都可以隨之做出調整。正是因為存在著彈性，更能夠幫助人們在瞬息萬變的社會中，找到屬於自己的幸福之道。即便在社會的兢爭中贏了、脫穎而出，這也不具有任何意義，因此比起努力滿足別人的眼光與要求。

新生活的提案更強調的是——在行動中找到屬於自己的價值。

本文經作者同意授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航