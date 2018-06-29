看不懂正體字？中國再批台灣「出借」太平島給美國，外交部發「簡體版」聲明

綠營智庫「國家安全研究院」日前提議，要將太平島租給美軍，話題延燒近1個月，中國國防部更批評「這種想法非常危險」，為此外交部發言人表示，已在6月10日發稿澄清，還在私下傳給媒體的版本上附上簡體版，表示「如果（中方）閱讀正體字有困難，請參閱簡體字版」。

中國軍事網站「西陸網」6月8日發表文章，指出國防部 智庫 「國家安全研究院」建議，從人道主義救援方向，把太平島「租借」給美軍使用， 寄望美國能 達到制衡中國的目的，減少台灣當局的壓力。 外交部10日否認此消息，表示台灣政府從未有將太平島租借給外國的計劃，包括美國等各國，也從未向台灣提出租借太平島的請求，要求停止這種造謠。

不過昨（28）日在中國國防部例行記者會上，中國國防部發言人吳謙針對媒體詢問台灣租借一部分太平島給美軍的提議，再一次表示「這種提議是十分危險的」，並說任何有損中華民族利益的言行，都將遭到「海峽兩岸所有中國人的堅決反對」。

（中央社）對此，外交部發言人李憲章重申日前的回應表示，台灣政府從未有將太平島租借給外國的計畫，包括美國在內的其他國家，也從未提出租借太平島的請求。

李憲章說，中華民國是國際社會負責任的一員，政府一向遵照總統蔡英文的政策指示，致力建設太平島為人道救援與國際科研的基地，對區域和平與穩定做出貢獻。

他表示，中華民國政府再次呼籲，有關南海爭議，應依照聯合國海洋法公約，和平協商、解決爭議。相關國家應共同維護南海航行及飛越自由，停止軍事化或任何可能升高區域緊張情勢的措施，共同維護南海區域和平與穩定。



中國軍事網站西陸網日前指台灣要將太平島出借給美軍。李憲章10日表示，政府從未有將太平島租借給外國的計畫，包括美國等各國，也從未向台灣提出租借太平島的請求。不實報導顯然意圖製造區域不安或兩岸爭端，外交部嚴正澄清，並要求停止這種對台灣政府造謠而後進行攻擊的行為。

外交部「簡體版」聲明：

針對中國解放軍發言人吳謙有關我政府將租借太平島給美軍的不實說法，臺灣外交部發言人已在本（6）月10日發稿澄清。如果閱讀正體字有困難，請參閱簡體字版如下：

一、台湾政府从未有将太平岛租借予外国的计画，包括美国在内的其他国家，亦从未向我提出租借该岛的请求，无论国内或国外的不实报导，显然意图製造区域不安或两岸争端，外交部特此严正澄清，并要求停止这种对台湾政府造谣而后进行攻击的行为。 二、中华民国係国际社会负责任的一员，我政府一向遵照蔡总统105（2016）年7月19日关于南海议题的「四点原则」及「五项做法」等政策指示，致力建设太平岛为人道救援与国际科研的基地，对区域和平与稳定做出贡献。 三、中华民国政府再次呼吁，有关南海争议，应依照联合国海洋法公约，和平协商，解决争议。相关国家应共同维护南海航行及飞越自由，停止军事化或任何可能升高区域紧张情势的措施，以共同维护南海区域的和平与稳定。

《蘋果日報》報導，不過這份回應「簡體字版」並不是正式新聞稿，也沒有放在外交部官網上，外交部發言人僅私下傳給台灣媒體。

太平島為何重要？

太平島位在我國最南端，距高雄港860浬，面積0.51平方公里，約70個足球場大，是南沙群島中最大的島嶼，除了台灣，中國、越南也主張擁有太平島主權，菲律賓、馬來西亞和近期的汶萊則宣稱擁有部分主權。

知情人士向《壹週刊》透露，親綠營國防智庫內部提出租借太平島給美方的想法，也曾經和高階將領交換意見，反應以正面的評價居多。甚至還有人提到，可以在太平島增設反艦飛彈、防空飛彈和雷達站等軍事設備，以達到制衡中國的目的。

智庫人士也建議，甚至可以考慮請美軍協助，在台灣艦艇上裝設「Link 16」（美軍戰術通信鏈路）軟體，以便台美軍方平時可以執行聯合作戰訓練使用，戰時則可以直接開啟使用。

不過中國駐美國大使李克新日前就曾放狠話，「美國軍艦停靠高雄港之日，就是解放軍武力統一台灣之時」，要是太平島真的決定租借給美國使用，中國絕對會跳腳。

香港《南華早報》報導，台灣軍方日前表示，國防部「不太可能」會同意這樣的建議，「這不僅會進一步加劇南海區域的緊張局勢，還會給台灣帶來高風險。」不過該消息人士表示，「這不是我們第一次聽到這種建議」，傾獨的民進黨在 2016年取得執政後，不久就提出了這個想法，不過國防部長馮世寬當時堅決反對，稱他「絕不會同意」。

《紐約時報》5月報導，中國把南海中自己控制的礁石和沙洲都建成人工島，還裝備了雷達和導彈，台灣卻打算把所屬的太平島打造成人道救援中心。

雖然海牙國際仲裁法院在2016年7月判定，認為太平島與其他南沙群島的島嶼是「岩礁」而非島，意味著附近國家無權對太平島周圍水域提出專屬經濟控制權 。 但這並未減少中國在南海的軍事行動， 中國在南海島礁上的部署愈趨完善，有菲律賓媒體拍到，中國在南海的7處人造島目前已將近完工。

《紐約時報》以「像一顆漂浮在蔚藍大海中的咖啡豆」，描述太平島，且說台灣正尋求企業競標，重建島上醫院，以加強南海在發生海難時的搜尋和救援設施。該報引述海巡署長李仲威的話說，「在真的發生碰撞的情況下，災難可能很嚴重，需要大量醫療能力救災，」「所以我們在盡最大努力提升能力。」

中國：老祖宗留下來的領土，一寸也不能丟

美國國防部長 馬提斯（James Mattis）日前出訪中國，希望與中國在南海議題上展開對話。不過會面結束，指加深了習近平在這個議題上的堅定。

「老祖宗留下來的領土一寸也不能丟，」根據《央視》報導，習近平重申主權和領土問題的主張。他強調，在看到中美存在共同利益的同時，「我們也不迴避雙方之間存在的分歧，在涉及中國主權和領土完整問題上，我們的態度是堅定的也是明確的，『老祖宗留下的領土一寸也不能丟，別人的東西我們一分一毫也不要』」。

報導指出，習近平向馬提斯聲稱，中國人民要建設社會主義現代化強國，但中國「堅持走和平發展道路，不會走擴張主義和殖民主義道路，更不會給世界造成混亂」。

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核稿編輯：羊正鈺