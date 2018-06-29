探索公益的無限可能：點點善－社會創新不只一點點

我們習慣遵循世俗的遊戲規則，為了在人生的跑道上名列前茅；我們有時羞於與眾不同，只為附和世人眼中的完美；然而，誰規定人生只能有一種標準答案呢？

2017年10月，臺北文創文化廣場上出現了一座完全顛覆常理的運動場---跑道是歪的、籃球架看起來是破的、桌球桌竟然是不規則四邊形⋯⋯。然而，這座大人眼中處處是瑕疵的運動場，卻是孩子們心目中最酷的「想像力公園」，當他們因為抓起碎布縫成的籃球成功投籃、或是因為在歪斜的跑道上奮力奔向終點而雀躍歡呼時，全世界彷彿都跟著心花怒放。人們在這座非典型運動場上，體會到所有的規則都有被打破的可能，得分更不是勝負唯一標準，只要全心參與、認真付出，不完美也能成就完美。

Photo Credit：臺北文創天空創意節提供 2017年天空創意節「想像力公園」桌球作品

超現實運動會凝聚人心點點善

「想像力公園」是2017《臺北文創天空創意節》百萬優選作品，幕後推手是近來在社會設計領域備受矚目的「點點善」共創團隊。點點善從2016年發起弱勢共創計畫，先由專人陪伴、引導心智受限者畫畫，再由專業設計師將這些原創內容轉化成色彩繽紛的文創商品出售，然後將部分盈餘回饋給弱勢族群服務，部分盈餘則用於團隊營運，永續這個善的循環。

「想像力公園」其實是點點善第一次嘗試將心智受限者畫中的運動場，等比放大呈現在世人眼前，葉文宏苦笑說：「難度比想像中高出許多。」

因為心智受限者們的想像力太過天馬行空，畫出的線條直的不直、圓的不圓，連曲線都未必是曲線，這樣的設計要想翻製出立體裝置，首先要由平面設計師將原始線條轉換成彩色後，再交由工業設計師立體化，最後還要找到願意按照這些不規則線條去雕塑成品的藝術家，才能完成作品。

Photo Credit：點點善提供 點點善共同創作

「想像力公園」在天空創意結展出期間，點點善還邀請街賣朋友擔任導覽員，透過向民眾介紹作品的過程，「他們自然從需要接受幫助的弱勢者，易位成為擁有服務能力的付出者，這樣的轉變就是『想像力公園』希望傳達的核心價值。」受到天空創意節成功經驗的鼓舞，點點善在2017年底順勢推出「天賦城市」計畫，串聯不同企業提供優質商品、並協助街賣朋友進行服裝和工具上的改善，搖身一變成為街頭的行動店家。

葉文宏坦言，「想像力公園」是一場實驗，剛開始他們也沒有絕對的把握，還好天空創意節的評審們在專業領域的豐富經驗，在製作過程中幫了大忙，臺北文創基金會提供的百萬製作費，更是這個大膽計畫得以落實的關鍵，「天空創意節的確給了我們很大的力量，讓我們有機會去實踐、進步。」

放飛心智受限者天賦 翻轉公益價值

點點善的成立源起於2015年冬末的一場設計師與心智受限者共繪活動，在科技業和傳統產業都擔任過品牌管理的葉文宏（Mark）發現，孩子們筆下的線條是如此獨特且充滿童趣，奇妙的筆觸「連專業設計師刻意想畫，都未必畫得出來。」葉文宏當下開始思索如何進一步結合社會企業，將心智受限者的創作商品化，於是他找來設計師朋友吳孝儒（PILI）討論各種可能性，點點善共創團隊就此誕生。

挖掘被隱藏的天賦 人人都是設計師

點點善的英文名字 agoood有三個O，分別代表企業、消費者與弱勢，身為召集人的葉文宏希望透過三方的資源平衡，滿足彼此需求，用正向的商業模式解決社會問題，領團隊走出一條不同的公益道路。他認為做公益不在於捐贈多少金錢物資，而在於解決多少問題，「透過創作讓孩子對生活上的事物產生學習興趣，進而讓他們擁有自理生活的能力，社會成本才會真正下降。」

從心智受限者畫作中看到非凡想像力的葉文宏深信，每個人身上都有待發掘的天賦，只要找出這些被隱藏的天賦，生命就有翻轉的可能。不過，要引導心智受限者將腦海中的畫面化為創作並不容易，參與的孩子一開始在陌生的環境中，常出現侷促不安的反應，有些人畫到一半還會四處找媽媽，甚至拒絕開口說話，共創團隊必須付出加倍的耐心引導陪伴，打開他們的心房；一旦孩子們習慣了這個過程，繪畫反而成了充滿樂趣、欲罷不能的活動，每完成一件作品，他們的自信心就多增加一分，這些轉變，家長都看在眼裡，短短兩年，來到共創團隊畫畫的心智受限者學員，已經從十位增加到四十多位。

2016年8月，點點善共創團隊的努力終於開花結果，32名心智受限者描繪台北市的畫作，一舉奪下「臺北設計之都－視覺傳達設計類」金獎，作品被公開展示在台北捷運國父紀念館站五號出口的手扶梯牆面上，成為捷運站的美化焦點。

Photo Credit：點點善提供 點點善共創團隊作品勇奪2016「臺北設計之都－視覺傳達設計類」金獎

同一年，點點善與吳氏設計合作，參與了台北旅店集團旗下喜瑞飯店空間改造計畫，先由心智受限者以台灣原生植物為題作畫，再透過設計師將這些用色大膽、繽紛的畫作轉化為壁紙、枕套、床單、燈罩等，成功將創作轉化成具產值的作品。

從心智受限者到街賣者，點點善的的觸角持續延展，2018年葉文宏打算推出「60、40、20」計畫，就是找三個不同世代的人組成團隊一起創業，這樣的組合會擦撞出怎樣的火花？創業計畫又會出現什麼令人意想不到的結果？

葉文宏相當期待，「沒有可不可能，只有願不願意！」

葉文宏表示，人必須要勇於撕去舊標籤、打破既有框架，才能創造更多可能。而點點善現在要做的，就是顛覆公益的樣貌，探索各種善的可能性，「每項計畫不一定人人都能認同，但我們堅信只要持續揮灑點子，就能把愛的點點繁星連結成一片善的銀河。」

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航