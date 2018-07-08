青春期男孩的性霸凌：荷爾蒙有多澎湃，惡行就會有多兇猛

文：陳嵐

小紕漏

青春期的男孩子，往往會在霸凌行為中摻入許多模仿成年人的性行為。有一種說法是，少年們透過這樣的舉動，來「練習」成為一個男人，也結成初步的聯盟——這是原始的衝動——但在現代社會，這是不被容許甚至觸犯法律的行為。如果不能以規則嚴加約束，荷爾蒙有多澎湃，惡行就會有多兇猛——男孩的家長們，你們要給孩子正確的青春期性教育啊！

十年前，就在這個城市裡，發生過一件事。

一所國中，在新學年，迎來了又一批國一新生。平均年齡也就是十三歲。

十三歲，「娉娉嫋嫋十三餘，豆蔻梢頭二月初」。有的女孩已經出落得非常標緻了，有一個叫小真的女孩就是這樣。

小真是那種走在陽光裡就煥發出百合一樣光輝的少女。就像日本漫畫裡的美少女模型，還是「自帶光環」的。小真笑起來喜歡捂住嘴，她有一口細細的糯米小牙，下牙裡的一顆犬齒有一點點蛀，微微地發黑，一笑起來，她就捂住嘴巴，怕別人看見。她的眼睛不算大，睫毛卻濃密清晰，眼線一笑就是彎的，像兩個會開口微笑的毛栗子。

不只是長得美，她太可愛了，有那種沒有被塵世污染過的純真。

這樣的可愛，通常是家境優越、被照顧得很好的女孩子身上才會有，那種清澈的、對人不設防的、天然充滿熱情的眼神，會讓別人一眼就喜歡上她。

全年級的男生都喜歡小真。

老師也都喜歡小真。長得好看，成績還好，說話聲音甜甜的，又有禮貌，每個科目的老師都想叫小真當自己課堂小老師。

小真最後當了美術課小老師。她喜歡畫畫。

美術老師就像撈到了一個寶貝，喜愛得不得了，馬上把她拉到自己的美術興趣小組。

小真畫的素描，出手驚人，只有國一，作品就被放在學校畫廊裡作為精品展覽。

一個老師說：「小真的爸爸媽媽真有福氣啊，每天看著這樣的孩子，光看她那個笑得瞇成縫的眼，聽聽笑聲，都延年益壽。」

「我要是能生出這樣的小孩─哪怕只有小真一半可愛，減壽十年我都捨得。」正在懷孕的一個女老師說，隔著辦公室玻璃，望著小真輕快地抱著一堆美術作業從操場上走過。

國一升國二時，小真的畫，已經可以代表學校去比賽了。之後，她拿了一等獎。

學校門口的畫廊裡陳列過她去參賽的作品，畫很簡潔——簡潔到我們看不懂，卻也能模模糊糊看得懂。兩隻黑色大狗，一隻蹲著，另一隻臥著，懶洋洋地靠在一起，標題叫「朋友」。油畫，筆觸強勁簡練，並不複雜的構圖和筆觸，生動地勾勒出了兩隻狗的默契。

大家雖然看不懂，可是，我們都很佩服。因為才十三、四歲，能畫出油畫本身就很了不起了，還能畫這麼神似，最後還得了獎——據說還要送到省裡去參加比賽─如果繼續得獎，還能去北京，去外國。

大家看著小真的目光就更崇拜了。

升上國二以後，班上來了一位留級生小葛。小葛比我們個子都高，也比我們老練。

一進班上，他就收服了班上所有的男生。下課的時候，他拿出了一本雜誌。

哇！一個光著大胸部大屁股的外國女人！

小葛得意揚揚地說，這是他表哥在廣東打工帶回來的，是香港那邊的雜誌，叫《龍虎豹》。男生們都沒見過這個，眼睛都發直了。也有男生不好意思看，被小葛罵道：「男人誰不喜歡這個啊？你不喜歡？二尾子（中國方言，指不男不女的人，『尾』讀音同『椅』）才不喜歡呢，你是二尾子吧？」

小葛的爸爸媽媽都在外面做生意，所以給零用錢也是大方的。每天課間操吃點心，學校發的那個蛋糕或麵包，小葛都不屑吃，帶著他要好的幾個小弟在學校門口買吃的。

他每每回來，都替小真帶吃的。

小真每次也會高興地彎著眼睛說謝謝。

課間，小真會幫同學畫速寫，她也畫過小葛的速寫——小葛調皮地從窗戶外伸進腦袋，手上舉著一支三色冰淇淋——即使到今天，我也沒有見過這麼精準有神韻的速寫。

小真和小葛的友誼只持續了很短的一段時間。沒人知道發生了什麼事，小真忽然就不再和小葛要好了。

小葛還是會從學校外帶零食來，但是，無論是放在小真桌上，還是塞在她抽屜裡，小真都會默默地拿出來，還回去。

小葛固執地要塞給她，她固執地不收。兩人推來推去，小葛忽然就爆發了，他抬手就在小真臉上賞了一巴掌，嘴裡罵了句誰都沒聽過的髒話。

大家都傻眼了。

但是，誰都沒想過去告訴老師。因為大家都挺喜歡小葛的。雖然小真也可愛，可是小葛更有權威、更有趣，更受同學們喜愛。小真的可愛，總透著點不食人間煙火的遙遠，哪有小葛那麼好玩親熱呢！

在小葛的帶動下，小真漸漸地失去了所有同學的歡迎。

「傻子、蠢蛋、呆子、醜婆娘。」小葛一看到小真就會這樣罵。

小真並不還嘴。小葛追著她罵，一下課，小真就走到小葛看不到的地方。一放學，她就去畫室。漸漸地，她和大家更加疏離。

小葛的行為還逐漸變本加厲，他堵住走廊，不讓小真通過，她經過時就掀她裙子，隔著衣服揪她胸罩的背帶——我們很多人還不知道那是什麼呢。

小真無助地閃躲著，閃躲時，臉上還僵著笑。

無論誰和她說話，她會禮貌地笑笑，只是笑容變得蒼白迷離。

不知道她是長高了，還是瘦了。原本圓嘟嘟的臉變長了，一個精巧的下巴突了出來。

外面班級的同學還是一直追星一樣地迷戀小真，去過美術教室的同學說，那裡面掛了好多小真的肖像，從素描到油畫，美術生都喜歡畫她，美術老師甚至以她為模特兒，鑄了一個青銅的頭像。

一學期過去，暑假快來了。

小真一直蒼白的臉上稍稍浮現了紅暈。她原本倉皇的步履也變得輕快。她跟一個比較要好的女同學說，她爸爸答應下學期就幫她轉學。

期末考試來了，一天考兩科，我們共有六門科目。

第三天考完，就在考完的那天下午，出事了。

小真很早就交了卷，這些試題對她來說一直都不是問題，早交卷很可能是為了避開小葛，她背著書包輕快地走了，沒有回頭。如果沒有發生接下來的事，這個教室、這個學校，還有我們，都是她最後一次見到了。

如果交完卷她早點走了就好了。

小真卻去了美術教室。美術老師去監考了，其他學生都不會在這個時候來美術室，她仔細地把教室打掃乾淨，把自己的畫一張張疊起來放進畫夾。

下午的斜陽射進教室，落在她臉上，肌膚透明得能看到藍色血管。

小真一邊收拾，一邊愉快地唱著歌，直到她一回頭，看到小葛領著幾個男生堵在門口。

「醜婆娘，聽說妳要轉學了？」小葛說。

小真皺起眉，馬上背起畫夾和書包，要走出去。

可是幾個男孩堵住了門。

也許男孩們堵住門時，也沒想好要做什麼。也許只是想嚇唬嚇唬她。

但小葛的想法比他們大膽多了。

小葛打量著牆上小真的肖像——應該說，那幅最大的肖像，畫得真美，靈動的眼睛，眼底淺淺的陰影，微笑的眼線，還有露珠一樣滾動在脣尖上的脣珠。他說：「小真啊，聽說妳還讓他們畫過裸體，是不是啊？」

小真氣憤地閉緊了嘴巴。

小葛惡狠狠地說：「妳給這麼多男生看裸體，不能給我摸一下奶嗎？」

跟隨而來的男孩們這才明白他為什麼和小真交惡。看著小真漲紅的臉，男孩們尷尬又快活地笑了起來。

小真當然從來沒有讓人畫過裸體。但是這不重要。

後來的撕扯裡，小葛信誓旦旦地死咬著這一點，並且慫恿著他的哥們兒：「她不過是一個好多人玩過了的婊子，別人可以看，我們不能？」

小真像落入了陷阱的小狗，被他們來回地推擠著，她的畫夾被打到地上，書包從她肩膀上扯落。

她的畫散落了一地，男孩們在上面踩來踩去。

小真忍著奪眶而出的眼淚，她並沒有察覺到更大的危險已經襲來，她哭著去搶那些被踩上黑印的畫。

小葛忽然從背後撲上去，把她壓倒在地上。

小葛笨拙又敏捷地掀開了她的裙子——笨拙是指顯然他是第一次幹這樣的事，敏捷是指他顯然已經在心裡預習了很多次。

已經是夏季，小真的裙子底下只有一條內褲。她驚恐地壓著褲頭，死命地拉著鬆緊帶。她力氣大得竟然抵擋住了小葛的撕拉，於是小葛一邊用力地扯，一邊吆喝他的小弟們：「你們過來，給我拉住她的手！他媽的！」

小葛嘴裡吐著一連串的髒話，另外幾個男孩真的走過來，把小真的手拉了出來，死死地按住。

我猙獰地笑著，看著捂起了耳朵的劉朗，和他那哆嗦著嘴脣的母親，一字一句地說：「你可不會有他的好運氣，那年，他還差一個星期，才滿十四歲，所以，他幹了什麼，都不會被追究刑事責任。」

那故事裡的四個男生，除了一個，其他都沒有滿十四歲。滿了十四歲的那個，其實就是從犯，他只是跟著去看熱鬧的，可是小葛問他：「你敢不敢？」

他吞了口口水：「敢！」

這個案件因為被侵害少女的年齡、身份，還有早已是傳奇的美貌，而轟動了整個城市。既然其他三個男孩都沒滿十四歲，只能拿他殺一儆百了。

一分多鐘，他被判了七年。

無論在監獄裡，還是被放出來後，他都說：「我冤枉啊，我都不知道進去沒。」

小葛沒有受到任何的懲處。沒錯，他不滿十四歲，警方想把他送到少管所或者工讀學校。但小葛有著與他年齡不符的狡猾，他把所有的責任都推在那個年齡比較大的孩子身上。他的爸爸媽媽迅速從外地趕回來，四處打點，並且說小真和小葛是在談戀愛。

並不是每一個人都認識小真。但是，絕大多數沒有見過她的人，都覺得，這麼漂亮的女孩，背後肯定有些風流故事。

再說，她怎麼會一個人在美術教室？

我兒子又怎麼知道她在那裡？是她約他的啊，是不是？

她也不是好女孩，她在畫室裡就和很多男生約會。

她先勾引我兒子，又把我兒子甩了，我兒子才這樣報復。

小葛的媽媽帶著小葛的姨媽、舅媽們，堵著學校的門，還拉著布條，呼天喊地。這樁輪姦案在我們當地的網路媒體上成了熱門新聞，

小葛家裡人買了「網軍」（指在網上發文、回文帶風向的人），在底下「洗版」（指在網路社群平臺上，短時間內發送大量類似文章或訊息）。

「小葛是先被騙了感情又被騙了錢！」

「小葛在這個婊子身上花完了所有的零用錢，最後還被甩了。」

「她仗著自己長得美，一直在玩弄男生，對誰都是一副桃花眼。」

「和她發生關係的男生以前就和她有一腿！」

被頂到最上面的一句話是：「他們還是一群孩子啊！」

而這句話，也反覆被小葛家的律師在法庭上提起來：「他還只是個孩子啊！平時熱情開朗、樂於助人的孩子！」

一起強姦案，變成了讓人津津樂道、茶餘飯後的八卦。

而校方、教育局都希望這件事儘快平息。

「故事結束了嗎？」我微笑地看著他們，「我也希望結束了啊，但是沒有。」

最後，小葛真的沒有得到任何懲處。他未滿十四歲，本來法律就沒有辦法，而學校竟然也沒有勸退他，因為有《九年制義務教育法》的保護。

相反地，學校勸小真轉學。校方真心誠意地建議小真的爸爸媽媽帶著女兒離開這個是非之地。

小真得了自閉症。

據曾經見過她的同學說，她變得非常消瘦，沒有上學。每天坐在臥室裡，不能下床，抱著畫夾。誰也不能從她手裡拿走那個畫夾，甚至碰都不能碰一下。

隨著時間的推移，她的病情沒有減輕反而加重了。

我們即將考高中時，聽說她已經不能認人了。

考試結束那天，學生們從考場走出來，幾家歡喜幾家愁，但都是如釋重負的樣子，考得好，或是考砸了，都這樣了。

我在考場裡見到了小葛。他頭髮留長了，個子長高了很多，青春痘冒了滿臉，但我還是一眼認出來了——我僵在那裡，如遭雷擊——他轉頭也看到了我，也僵住了。

忽然，我看到一個男人出現在他背後，一個很瘦的男人，很瘦。

之所以強調這一點，是因為他瘦到襯衫像一張掛布懸在身上，在那之後，我再也沒有見過這麼瘦的人。他悄無聲息地出現在小葛的背後，一隻手敏捷地箍住他的脖子，另一隻手抽出壓在袖子裡的刀。對，刀，一把細長的刀，很細很細，但非常鋒利，隔著老遠，我都能看到刃口閃爍著白光。

那是一把我從來沒見過的刀。我後來才知道，那是日本刀裡配套的小刀，又叫脇差。

那把刀在小葛的脖子上輕輕一劃，對，沒錯，這個位置，喉結這裡。

人的身體在那把刀下，就跟豆腐一樣嫩。一刀，真的，就一刀，小葛半個脖子都劃開了。血——飆了出來。像一匹血紅的綢子，嘩啦一聲，凌空抖開，迎風飄灑。

對，沒錯，那是小真的父親。

他就這樣，劃了一刀。

劃完，他就丟開了小葛，像丟開一隻雞。

然後呢？

然後？沒有什麼然後了。

小真爸爸用兩年時間，跟蹤了整個事件裡的每一個人。

最後他選擇在大庭廣眾之下，用極具儀式感的方式，為他女兒復仇。

「對了，劉朗，我和你說過什麼？」我轉臉問那個一直縮在他媽手臂裡抽泣的男孩。

他茫然地看著我，鼻涕和眼淚黏在嘴脣上。

「那天我跟你說的最後一句話，」我朝他晃了晃手機，「我很可能是在救你的命。」

我把玩著手機，在所有人面前晃了晃。然後拿起自己的茶杯，走到飲水機那裡，倒了一杯水，把手機輕輕放了進去。

沒有人說話。

劉朗打著哆嗦，晃盪著身體，朝他媽媽懷裡更深地縮進。

我朝校長點點頭，向門口走去。一屋子的人自動分開一條路。

下午的陽光從人群縫隙裡射了進來，刺痛了我的眼睛。

我迎著光走出去。

白色的光，白鐵一樣傾倒在我頭上。

我頭暈目眩地在白光裡行走。走著、走著，一大顆、一大顆的眼淚，從眼角滲出來，劃過臉頰，流進我的嘴縫。

那個下午，他們扯開她的內褲，我就在那裡，我就在那裡啊！大顆大顆的眼淚湧出我的眼眶。

我就在那該死的門外。我使勁推門，卻推不開。

我狂叫起來，叫她的名字：「小真——小真——小真——」

我的頭髮，我的身體，我的一切都著火了！白色的火焰包圍了我！我尖叫著狂奔，像被人捅穿了肚腹的小狗，號叫著衝過操場。

操場空無一人。

走廊空無一人。

辦公室空無一人。

所有的地方，都像恐怖片一樣，空無一人。

只有我，尖叫著。

我看著十年前的我，一個眼裡流著火一樣眼淚的小男孩，在一片融化的白光中狂奔、尖叫，那尖叫碰上了死寂的音障，消弭不見。

校園霸凌中，常見的一種霸凌就是性別霸凌。而性別霸凌中，又有一種更為常見的霸凌就是性騷擾。受害人往往是同學中最優秀、最美麗的少女。

青春期的男孩子，往往會在霸凌行為中摻入許多模仿的性行為。在同性之間，會有諸如互相抓雞雞、捏蛋蛋、脫褲子之類的調笑；在針對異性時，則有襲胸、親嘴、扯衣等高度模擬性行為的調戲行為。有一種說法是，少年們透過這樣的舉動，來「練習」成為一個男人，也結成初步的「聯盟」，在原始社會通常這樣的聯盟會成為今後協作狩獵、搶親的團隊基礎。但在現代社會，這已經不被容許。如果不能以規則嚴加約束，荷爾蒙有多澎湃，惡行就會有多兇猛。

中國很多家庭對男孩的養育是非常失敗的，要嘛是出於重男輕女的傳統，對男孩的霸道、野蠻行為不僅不約束，相反還認為是有男子氣概，變相鼓勵他們的任性妄為；要嘛就是把孩子養得畏畏縮縮，不敢擔當，文弱陰柔，也沒有自己的主見和判斷，非常容易從眾。男孩子從小就不尊重女孩，毫無紳士風度，更不懂得欣賞異性之美。青春期來臨時，他們也不懂得如何恰當地表達他們的愛慕之情，往往用惡作劇甚至是傷害的手段去吸引女孩注意。

他們和女孩的關係要不是緊張敵對的——校園中常見的，不和女生說話，誰對女生友好就會被嘲笑——要不就是過早地充滿了性意味的攻擊。

至於為什麼會特別針對同學中最優秀的女生，一種原因是他們無法正確表達自己內心的愛慕；另一種可能則是，這些女孩的優秀，讓遠遠不如她們的某些男生產生失落感，而性別上的優越感，會助長他們採用性羞辱的方式，以為這樣可以抹殺或消除和她們之間的差距。

在受害人有罪的社會環境氛圍裡，這樣的羞辱或傷害更是足以讓本來前途無量的女孩的人生過早隕落，即使不是失去生命，也往往會失去更好的發展機會，汙名化也可能會跟隨她們終身；但是加害者的惡行被接受的程度卻很高，他們趾高氣揚，被視為有本事、有男子氣概，犯的「錯」，頂多就是「頑皮」、「莽撞」。

就在本書成文之時，網路上相繼爆出兩段影片，都是十二、三歲至十六、七歲的少年，幾個人甚至十幾個人圍攻一個少女，行為從親嘴、襲胸到脫衣剝褲不一而足，而影片引起公共關注後，當地校方都解釋為：「他們只是鬧著玩。」所有作惡的少年沒有一個受到應有的懲罰。

這樣的結果非常令人遺憾。一方面，受害女生沒有獲得應有的公正，沒有校園紀律的支援，心理陰影無法消除。另一方面，那些不良少年沒有得到應有的教訓，校園文化等於無形中鼓勵他們成為可以輕易逃脫的潛在強姦犯，他們對待女性的態度，沒有被矯正，很可能會帶入他們今後的工作、婚姻及生活中。

相關書摘 ▶老師說「活活地把你的嘴縫上」——這在一個小孩心裡，就是真的

書籍介紹

本文摘錄自《霸凌者：從兒童到成人、從校園到社會，15個觸目驚心的血色告白》，高寶出版

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作者：陳嵐

還不滿10歲的孩子，拿著圓規鉛筆刺同學的手背，原因是：好玩！

青春期的少年，本來只是用性騷擾的手段想引起女同學注意，最終演變成更嚴重的事件……

老師，對孩子來說具有極大的權威，而老師的關愛或是漠視也可能造成霸凌傷害。

孩子、青少年要建立起善惡觀是需要成年人引導的，但學校和家庭中有許多成人本身就是創傷下長大的孩子，當他們內心深處還是一個絕望的巨嬰時，又怎能引導孩子建立正直的人格？

因此，無論是加害人還是被害者，是武力暴凌還是言語霸凌，探究霸淩的核心，那些霸淩者和被霸淩者的成因，是他們的家庭。他們索求的愛，大多是朝向家庭的；發洩的憤怒，也更多是來自家庭。而家長們，總是很忙，很忙……

親愛的你們，請不要在傷害發生之後才說：「天哪，我完全不知道會這樣啊？」當霸凌發生時，只有家庭給予的愛，才是孩子最後的庇護所。

本書的15個故事，全部取材於真實案例，故事分兩個層級：來自兒童的惡和來自成人的惡。透過文字從家庭、學校、社會、個人、心理、背景、經歷做全景俯瞰，更深入到極其微小的細節和心理狀態，最大程度地還原事件的幽微精深。

因為，看到真相，才是解決問題之始。

一個社會，只有好人都沉默時，邪惡才能橫行

預防霸淩，首先是家庭之責，其次是社會體系的建立。但最終，解決這個日益猖獗於校園、社會、網路的惡魔，還是需要每個人的力量。對於霸淩，不再旁觀，而是說「不」。霸凌發生的時候，沒有人是局外人。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航