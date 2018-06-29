純真是他的力量：田修銓－設計路上的「四口田」

「其實我也蠻想參加2018天空創意節徵件的。」採訪中，江湖人稱「老田」的田修銓突然冒出這段話，「不過我很怕被媒體報導，這樣是不是就不能參加了？」說完後，不等旁人吐槽，自認不擅表達、羞於受訪的老田自己先笑了出來，讓人瞥見他在自信、沉穩的專業光環下，尚未完全褪去的一絲絲「頑皮」調調。

Photo Credit：田修銓、臺北文創天空創意節提供 田修銓和插畫家林志恆為台北捷運設計的「先下後上」海報

第一口田：設計與社會設計

田修銓，江湖人稱「老田」，畢業於台灣科技大學工商業設計系。2015年夏天成立了「四口田創意有限公司」，為什麼叫「四口田」？「因為我希望有朝一日能擁有獨棟的四層樓房，每一層都是心中的一口田。」

老田想像：一樓是第一口，因為口字像相框，所以闢為展覽空間；以此類推，二樓是一口加一口，規畫成食堂，裡面的食物要好吃到讓人一口接一口！三樓三個口，專門販售台灣設計師的產品，邀大家一起來「品」生活。四樓四個口，組合起來剛好是個「田」字，這裡將會是專屬老田的工作室。

為了早日達成自己的夢想，田修銓努力在台灣平面設計圈占有一席之地。田修銓的名字開始受到矚目，要從2016年他和插畫家林志恆一起為台北捷運設計的宣導海報說起。這組海報一共有四版，主題分別是「先下後上」、「自我防衛」、「留意月台」和「主動禮讓」，以簡單的紅、黃、藍、白四色，搭配詼諧逗趣的人物及內容編排，不僅跳脫了公部門政令宣導的制式框架，也精準掌握到年輕人的語言，很快就在社群媒體上引爆話題，也成為當年臺北世界設計之都捷運改造計畫「設計進站」的代表作品之一。

隔年，高雄市文化局更主動找上老田，請他為高雄輕軌設計新的介面，改善民眾搭乘體驗，讓進站、查路線、購票、上下車等動作可以更直覺且流暢。捷運海報成功的出擊固然讓田修銓知名度爆增，但在此之前，他其實已經花了很長時間鑽研城市美學，「因為平面設計就在生活裡。」

老田說，小至餐廳菜單、書籍裝幀；大到店家招牌、公司LOGO、交通標誌等，「都是平面設計！」而他最大的野心就是「透過平面設計改變台灣環境」。

因此，他利用工作室的部分空間，創立「小教室」，希望對於想學平面設計的人，可以給予一些幫助（但工作室目前已經收起來了），亦在2017年底，老田邀集了台灣45位很優秀的設計師，在松菸舉辦的「平面設計的形狀」主題特展，透過不同的設計載體，讓民眾了解臺灣設計師所構築的平面設計樣貌，同時也提醒大家，日常生活中平面設計真的無所不在。

第二口田：在有限的時間中活出生命厚度

老田從大學時代就開始獨立接案扛家計，沒日沒夜趕工，又要兼顧課業，搞到年紀輕輕就怪病纏身，對身心造成極大負擔。可能是與生俱來的熱心基因，加上帶點雞婆的個性使然，怪病從未影響老田改造社會美學的熱忱，總是奮不顧身地投入一次又一次創新革命中；但他老覺得自己活不久，「所以想做什麼就趕快行動。」2017年，老田在27歲生日為自己辦了一場演唱會，主題就叫做：「站上小巨蛋之前」，從小愛唱歌的老田，在他的「人生待辦清單」上，又完成了一個夢想。

第三口田：神庇佑的孩子

有如來自B-612星球上的小王子，老田身上有一股溫潤的特質，讓周遭的人自然而然地想幫他一把。老田也覺得自己很幸運，一路上總有貴人挺身相助，冥冥中似乎還有神明護守。

Photo Credit：田修銓、臺北文創天空創意節提供 老田設計《天上聖母六十甲子籤》

老田從大學畢業展的作品《來逛龍山寺》，就是從萬華龍山寺得來的靈感，延續著這組勇奪「2012新一代設計展」平面類金獎的作品，老田後來又創造出中、英、日對照的《天上聖母六十甲子籤》，一筆一畫精心製作的獨創字體，可以讓外國觀光客同時體驗中文之美也能讀懂籤詩的內容，也讓大眾有機會認識到不同的紙張，更意外牽起他和老牌食品「郭元益」的緣份，開啟雙方合作契機。今年5月25日，老田和另外八位設計師為「恆成紙業及郭元益」設計的中式大餅新想像，透過紙張表現及傳統產業的結合，將在中山門市展出。

第四口田：師長是生命貴人

若不做設計師，老田曾想當老師，「因為人生路上，受到太多老師的啟發與幫助。」這也是促使他創辦「小教室計畫」的原因之一。

老田細數，在困頓的高工時期，班導師是他生命中第一位貴人，畢業前，師生二人約好四年後在老田的大學畢業展再見。就在大學畢業前夕，老田忙著趕製畢業作品前的某個半夜時分，身體卻沒來由不舒服，隔天一早，竟然接到班導過世的噩耗，沒能實踐和老師當年的約定，這是老田藏在心裡始終無法釋懷的遺憾。

還有位貴人是老田就讀台科大時的老師：林小乙。林小乙曾設計過金馬影展海報、電影聶隱娘電影前導海報等，作品範圍涵括電影、唱片、書籍、廣告等領域，作品情感飽滿、個性細膩的她曾問過老田：「想當什麼樣的設計師？」當下老田回答不出來，但這個問題一直盤踞在他的心裡。

好問題如同好酒要熬釀，老田出了校門看見江湖的光怪陸離，無法理解社會運轉錯誤，為何大眾仍墨守成規？他自然成為國王新衣故事中的純真孩子，以設計直指大人世界的虛假。成為一位以平面設計改變社會的設計師，答案也在心裡逐漸浮現。

熱愛設計 以光速前進

Photo Credit：田修銓、臺北文創天空創意節提供 老田自發性為新北市政府重新設計觀光海報，作品也將遠渡日本西武鐵道張貼。

訪問尾聲，問老田閒暇除了唱歌，還有什麼嗜好？他撫著脖子上的結痂笑稱，想做的事太多，忙到無暇休息，就連工作時也要一心多用，電腦螢幕設計的同時，還要另開一個視窗播放日劇，「這就叫忙裡偷閒，不過看日劇真的讓我得到很多設計靈感。」

這兩年，老田以別人兩倍的密度光速前進，同時進行商業與自發性設計案，又要兼顧邀約不斷的策展，與持續滾動的小教室教學。連最愛的夜唱邀約，都難以兼顧。訪談過程中，他直嚷著好累，打算明年要去日本放空一年⋯⋯等等；不過，猜想閒不下來的老田就算在日本Long Stay的路上，應該還是會開著電腦，一邊設計一邊看日劇，繼續努力讓複雜的社會變得更純粹吧！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航