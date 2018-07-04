告別超厚的原文課本：「整學期只教十個問題」的普通物理課

文：林秀豪（豪豬）教授

「1578，到底為什麼是1578呢？」（註） 普通物理的教科書，厚得不像話。 教師教不完，學生學不完， 攤開的書頁，像薛丁格的貓， 微瞇著眼，瞅著我似笑非笑。

註釋：1578是普物課本的頁數。

每次教普通物理時，心裡都十分納悶。怎麼各個版本的教科書，都這麼恐怖地厚？隨便拿出一本研究所的教科書相比，簡直就是侏儒對上巨人，是學生越學越笨？還是我們把學生越教越笨，上了研究所之後，反而只能讀懂這薄薄的教科書？

圖片來源：作者提供 右手拿的普物課本，左手拿著量子物理課本。

幾年前數位教育開始崛起，青椒大學也開始熱心規劃開放式課程。由於攝影機要到課堂跟拍，又要重新設計課程，加上沒有任何額外酬勞，而且而且，學校還要求必須拿過傑出教學獎才行，自然參與的教授屈指可數。我大概平常胡言亂語慣了，就算學生側錄，也絲毫不受影響，就這樣一頭栽進開放教育的發展。這時心裡的謎團再次浮現，我也打算好好消化這厚厚的普物教科書。

教過普物的老師都知道，不趕課根本無法教完，但當老師卯起來趕起課，學生一個接著一個摔下車，寫完黑板回頭一看，學生失神的眼洞真是嚇人。事實上，普物教科書的知識內涵，早就超過一般現代智人的腦容量，硬塞應該會爆漿吧。

面對這樣的挑戰時，科學研究的訓練，畢竟頗為有用：大膽假設，小心求證。我捫心自問：「普物教科書印得這麼厚，會不會是書商的陰謀呢？」沒錯，就可以多賣些錢，一定就是這樣。（說好的小心求證呢？）

我做了件勇敢到十分荒謬的決定：一個學期就教十個問題。將教學聚焦到這些問題，帶領課堂上的學生，一起探究背後的來龍去脈，而跟這些問題無關的，就完全略去不教。在這資訊爆炸的世代，或許知識內涵已經不是學習重點。面對未知與挑戰時，學會如何建構知識與解決問題，才是安身立命之道。既然如此，又何必執著於課本的內容，苦苦趕課？

寫出這點子不用得意太久，就發現挖了一個大坑給自己跳，我去哪兒發掘這十個問題啊？十個問題，十個科學智識的挑戰。要能銜接高中生的程度，要能涵蓋重要的科學技能，還要能帶領大一生一窺研究前沿，這一堆「要能」真是要命。雖然用窮經皓首來形容是誇張點，但是為了推敲這十個問題，我可是讀了三四本厚厚的普物課本，頭髮抓掉好幾百根，才設計出可以呼吸的課程內容。

好不容易選定十個問題後，我將課程改革方案提交至課程委員會。開會前信心滿滿，來回翻看課程設計，創意佳可行性也高，一整個自我感覺良好到不行。到了開會時，看著課程委員低頭研讀的模樣，連我都不免忐忑起來。

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©123rf.com 「豪豬教授這提案真是用心，但是......會不會太激進了點？學生只學十個問題，夠嗎？」鼴鼠教授皺著鼻頭說著。

©123rf.com 「我想豪豬教授在教學方面的用心，有目共睹，我們是不是多鼓勵一點？這提案不錯，試試看再說。」「話是這樣說沒錯，可是如果大一訓練不夠紮實，以後專業課程跟不上，那就會衍生成四年的災難。大家還是要三思而後行啊！」犀牛教授瞇著眼，歪著頭展現很傷腦筋的模樣。

©123rf.com 沈默打破後，一來一往的對談，很快演變成正反陣營大戰。這時聰明的狐狸教授說話了：「那我們讓豪豬教授去教外系的普物好了！反正他們學習動機很低，學習效果很差。」熱絡的討論一時靜了下來，大家的頭都像點頭娃娃般晃動著。

活到四十幾歲後，發現人生處處可用成語，為何？因為碰到的事，古人都先幫你寫下來了。基於「死馬當活馬醫」的教育熱誠，以及「別人的小孩死不完」的精準評估，我設計的課順利通過，將要在工學院的普通物理登場。

教育改革不是新鮮的點子跟充沛的熱情爾爾。在江湖行走多年，說實在話，我最怕碰到徒具熱情的蹦蹦猴。如果沒有具體可行的配套與措施，教育改革通常是災難。Open to refocus：開放思考，聚焦執行，一向是我工作的準則。在面對挑戰時，必須有開放性的思維，跳脫框架觀看全貌，方能找到問題的癥結所在。也唯有從不同的角度切入，新穎的解決方案才有機會冒出來。但是再好的點子，也僅僅是喝茶話仙，需要蹲下來動手，搞定所有執行細節才算數的。如何針對規劃草案，評估現有資源、時程限制、執行困境、潛在風險等等，這可不是掉幾根頭髮份量的工作，這可是會禿頭的。

我望著這門會呼吸的普通物理課成長。為了鼓勵學生交流討論，在網路上設置了課程專頁，每堂課手寫的豪豬筆記掃描上線，幫助學生定錨。課堂上的攝影機，一五一十錄下師生的互動，變成青椒大學的開放式課程。修課的同學快轉豪豬教授的廢話，複習上課的內容。好笑的是，畢了業的同學快轉學習內容，專聽當年略過的廢話：罵人、期許、分享人生的點點滴滴。

我一路從工學院教起，接著是理學院，最後教回了物理系。學生上課的回饋與反應，遠超過當初的設想，跳脫課本與考試的桎梏後，師生間的論述與問答，也顯得格外深刻與動人。會呼吸的課程設計，帶來可以呼吸的學習。課程委員當年的憂慮，並沒有一一出現，但教書又不是好萊塢電影，當然有很多大小不一的問題，需要時時修補校正。

完成第一年的教學探險後，依慣例檢討缺失，這下子嚇到我自己。回顧時才發現這十個問題......隱隱約約跟那厚厚的教科書有姦情，眉來眼去的。我辛辛苦苦跳脫框架，打破原來的教學架構，才端出熱騰騰的新鮮課程。但是剝離形式上的差異，更深層的課程內容與課本相互呼應，原來原來，我從沒有翻出如來佛的手掌心。

竟日尋春不見春，芒鞋踏破嶺頭​雲， 歸來手把梅花嗅，春到枝頭已​十​分。

原來課本的內容與編排，也沒有這麼糟。只是老師忘了，忘記了為何要教普通物理；學生也傻了，傻到忘了問為何要學普通物理。我誠實地問了書怎麼這麼厚，自以為找到全新的解決方案，其實科學的脈絡依舊，只是切入的角度不同。順著案頭厚厚的教科書看去，豪豬筆記堆疊著，看來我也沒能解決這厚度問題，苦沙彌宜喫茶去！

本文經物理雙月刊授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航