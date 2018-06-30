公務機關裡的那些「地縛靈」

文：王浩翔

由於意外事故往生，使得某人的意念停留在當時，令其無法離開某處，一直徘迴不去，在日本稱之為地縛靈。

著名日本動畫《靈異教師神眉》曾有一集出現過地縛靈，因為祝融之故而使得某名學生葬身學校廁所裡頭，從此，只要有學生到該處如廁，就會不斷聽到「門打不開」的聲音，迴盪在空無一人的廁所裡頭。這就是地縛靈，想走也走不了，靠著某種「靈動現象」提醒人們祂的存在。

在公家機關，也有所謂的地縛靈。

他們為數不少，分散在各科室、諸樓層，有不少是萬年約聘僱人員或是待到快退休的「臨時」人員，非常喜歡打聽小道消息，並穿梭流連於各科室之間聊著言不及義的八卦內容；此外，當有新人來時，還愛倚老賣老，儼然一副地下主管樣態，倘若得罪了他們，是不會給你好臉色或好日子過的。當然，既然稱之為地縛靈，就難免會有一些常人無法理解的靈動現象出現。

Photo Credit：shutterstock.com

靈動現象一：肉眼常常無法看到

地縛靈的差勤常常會呈現一種匪夷所思的現象──明明有來，但常常看不到人。他們的位子往往是空的，你很難找到他們，但當你埋首公文一段時間再抬頭時，會發現他們桌上的茶杯換了地方擺，或是不知道哪裡來的水果削好了放著。於是，你不禁感到一陣寒意襲來，莫非自己是在厲陰宅工作？身旁常有物品莫名地移動，但你就是看不到人。

他們明明離你很近，你也能感受到他們的存在，但是肉眼就是難以目擊。

靈動現象二：聲音不斷迴盪耳際

另外有種地縛靈，他們的聲音不時迴盪在你的耳畔。

怎麼說呢？某些地縛靈在上班時，很愛講電話聊是非，從辦公室的電話到手機都有，而且往往一講就是一個鐘頭以上，於是，他講手機的時候辦公室電話就任它響，身旁的同事就得幫忙接電話，而如果他講的是辦公室電話，那麼就會跳到某些分機由該名同仁充當接線生。

每每看到地縛靈拿起電話狂講的時候，總不禁令人聯想到《少林足球》裡的三師兄，邊走邊講手機說：「我一分鐘幾十萬上下的畫面。」彷彿地縛靈的時間永遠都比任何人寶貴，電話裡所聊的八卦總是比公務來得重要。

靈動現象三：團購物品湧現辦公室內

另外有種地縛靈，將它的靈力從講電話發揮到團購上面，四處打電話廣邀各科室的親朋好友一同參與。

出現的商品，大部分是生鮮蔬果，逢年過節時則是各種應景的食物與零嘴，偶爾會買上一些鍋碗瓢盆，寒流來時還可以團購棉被或暖暖包。像是先前被太陽花學運裡的學生在行政院裡吃掉的太陽餅跟零嘴，便令人不禁懷疑是否與地縛靈有些關係？

反正，舉凡你想得到的東西都有靈動進辦公室的可能，而你也可能時常要代為簽收，因為地縛靈不常被人看見，往往和我們的世界有股微妙的時間差存在。

Photo Credit: Nathan @Flickr CC BY SA 2.0

公職場域裡的地縛靈往往透過上述的靈動現象刷存在感，而他們的一天則在各個靈動現象裡循環往復直至下班。他們有的是單一遊盪的地縛靈，有的則是地縛靈叢，在機關的各個角落靈動著。

他們提醒我們還有另外一個世界的存在──一個難以用邏輯思考的世界。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航