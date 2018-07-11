朱家安談《論友誼》：為什麼友誼不僅僅是利益交換？

文：朱家安

有些人認為，人跟人之間除了利益沒有其它。你跟別人交際，不管深淺，只是因為你們可以給彼此想要的東西。姑且把這種人叫做「利益論者」好了。利益論者的說法可能讓你不舒服：如果我跟我的朋友、伴侶、家人之間都只是利益，也太可怕了吧。況且，如果兩個人之間只有利益交換，那當其中一方無法繼續提供利益，關係似乎就會合理終止，但我們理解的許多重要關係，應該沒這麼現實才對（是嗎？）

不幸的是，你很難說贏利益論者。只要你承認一段關係能帶來你想要的東西，利益論者就會舉著食指說「啊哈那就是利益啊」。反過來說，如果一段關係真的無法帶來任何你想要的東西，甚至只有痛苦、低自尊和情緒勒索，那似乎也不值得維持。

這個困境看起來有點麻煩，不過普林斯頓大學哲學教授內哈瑪斯（Alexander Nehamas）在《論友誼》裡提到的一些洞見，或許可以帶來解方。《論友誼》裡的哲學說法分散在書中各處，不容易整理，也不容易確認自己的詮釋是否精準貼切。不過以下我們就從亞里斯多德出發，來看看兩位哲學家可能會如何回應利益論者。

利益、樂趣和美德

亞里斯多德認為，人想要從其他人身上得到的東西，大致上可以分為三種：

看了這個列表，你可能會想要指出亞里斯多德太看得起一般人了：比起錢、幽默和性愛，我們並沒有那麼想要各種美德。

你是對的。不過如果先忍耐一下，我們還是可以從亞里斯多德的看法看出一些好玩的東西。人際交往有種常見元素：「關心」。不管是深切的伴侶還是日常的鄰居，只要有關係，就會彼此關心。一般來說，關心對方就是把對方的某些狀態（健康、工作、心情⋯⋯）放在心上：我想要知道那些狀態的情況，也希望那些狀態能如我所願（通常是變好）。

亞里斯多德把這種「關心」描述成一種「祝福」，人際關係的雙方，會基於他們受到吸引的方式，給予對方不同的「祝福」：

利益：你是我的合作夥伴，我祝福你工作穩定不跳槽，好繼續當我的合作夥伴。 樂趣：你講話幽默、酒品不錯，我祝福你保有這些特質，別想那些跟肝有關的事，才能繼續陪我喝。（貼心提醒：飲酒過量有礙健康） 美德：你的正義感令我傾慕，我祝福你繼續維持、變得更好。

這些雖然都是祝福，但有一些重要不同。你應該可以看出，基於「利益」和「樂趣」的祝福，與其說是為對方著想，不如說是為了自己的好處：我祝福對方繼續保有這些重要特質，好繼續提供我想要的東西。「美德」則不同，根據亞里斯多德的說法，「美德」是每個人追求至善至關重要的特質，因此當你祝福別人擁有美德、發展美德，即便這同時可能對眾人都有利，但也算是真切為對方著想。

亞里斯多德：真正的友誼是基於美德

對「利益論者」來說，上述列表裡的「利益」和「樂趣」應該都屬於廣義的利益，不過「美德」顯然不是。對亞里斯多德來說，當我們為了美德祝福對方，這是真正為對方著想，基於美德的友誼才是真正的友誼，因為：

利益之間會衝突，美德不會。你是我的合作夥伴，我祝福你維持良好工作能力，但不會祝福你變得厲害到足以跳槽，因為那跟我的利益有衝突。然而，對亞里斯多德來說，一個人美德的增長，不會跟任何人值得追求的利益有衝突，因此我們可以合理期待，對於他人美德的祝福是長久和穩定的。

每個人都有理由追求美德。亞里斯多德相信美德是至善和幸福人生所必須，所以每個人都需要培養美德（儘管只有少數人能真的辦到）。因此，當我們為了美德而祝福對方，我們是真正為了對方而祝福對方，這跟僅僅為了讓自己得到利益而祝福對方，是不同的。

最後，作為人際關係的基礎，美德的另一好處是穩定。對亞里斯多德來說，壞人或許能成為好人，不過一旦人獲得美德，就不容易再變壞，因此，當你因為別人的美德跟他交往，可以合理遇見一段穩定的關係。

利益論者問：人跟人的交往，都是為了利益嗎？從亞里斯多德，我們得到一個簡單的答案：有些是，有些不是。對亞里斯多德來說，有些人際關係建立在利益或樂趣上，有些人際關係建立在美德上；前者會遇到「現實、沒有好處就終止」的問題，但後者不會。

藉由區分不同的交往狀態，我們可以說明有些交往模式並沒有大家想得那麼糟糕。這聽起來很不錯，但問題在於，你跟你朋友的交往，是那種比較OK的嗎？

想想看，你上次主要因為別人的美德（而非主要因為他能帶給你的好處和樂趣）而跟對方互動，是什麼時候？

沒錯，人跟人要基於美德建立關係並不是那麼容易，事實上，根據亞里斯多德自己的說法，這種關係也並非你我這種死老百姓有機會得到，而是僅僅處於少數有德之人之間。

Photo Credit: Lysippos @ Public Domain 亞里斯多德認為，真正的友誼不是你可以肖想的。

開什麼玩笑

依照亞里斯多德的說法，若要建立利益之外的人際關係，我們得先成為有德之人，並且跟有德之人交往，有德之人的標準很高，多數人達不到。

如果你的反應是「亞里斯多德你在玩我嗎？」，內哈瑪斯的意見應該會讓你倍感溫馨。

內哈瑪斯覺得亞里斯多德要求太多。友誼對一般人至關重要，我們想要一個能說明一般人的友誼的理論，這很困難嗎？讓友誼的標準高到只有夠偉大的人才有辦法享受，對一般人好像沒什麼幫助。

所以接下來要怎麼辦呢？內哈瑪斯認為，我們不妨從亞里斯多德友誼理論當中最背離常識的部分出發：亞里斯多德認為真正的友誼必定符合美德，這符合一般看法嗎？

回想一下：你上一次跟朋友在一起，是做什麼事情？這些事情跟美德有關嗎？

事實上，友誼通常不是建立在那些為了美德而做的事情上面，而是建立在芝麻蒜皮的日常事件上：一起看書、一起逛街、一起打電動、一起跟小狗玩。這些事情大多對培養美德沒有什麼幫助，不過一旦剝除這些事情，要你描述你和朋友的情誼，可能會很困難。面對現實：人跟人大部分的時間，都是在做一些長遠看來沒有什麼意義的事情，而我們不能否認，這些事情是一些重要人際關係的基礎。

友誼不只可以跟美德無關，甚至可以違反美德。有時候我們會為了朋友而行惡，有時候友情根本建立在行惡上（例如一起欺負彼此都討厭的人）。這些行為可能很壞，但我們好像不能因此說它建立出來的友情是假的。

如果上述說法合理，那友情跟美德就沒有本質上的關聯：友情可以符合美德，也可以不符合。如果你要像亞里斯多德那樣認為友誼只能建立在美德之上，你就得堅持電影裡那些真正的反派之間不可能產生友誼。

亞里斯多德「友誼建立在美德上」的說法可以用來回應「人際關係不只有利益」的問題，不過很顯然，這種高級友誼不是凡夫俗子可以享有的。那麼這代表我們這些凡人的友誼是建立在利益上嗎？我們為朋友好，總是為了利益，不可能真的為了對方著想嗎？

內哈瑪斯：朋友的獨特

內哈瑪斯認為，我們能為朋友著想，是因為每個朋友對我們來說都有一種不建立在利益上的獨特。

確實，對於每個朋友，我之所以會和他們交往，都有原因，而這些原因都是有吸引力的正面因素，所以也都可以理解成是我的某些利益：有些朋友說話幽默、有些朋友有耐心、有些朋友是《血源詛咒》的好夥伴⋯⋯。

你可以想像，這時候利益論者會跳出來舉著食指說「啊哈這些就是利益啊！」不過做完以下練習，你會發現情況沒那麼簡單：

在心裡指定隨便一個朋友，問問自己：「我為什麼喜歡這個朋友？」（你的初步答案可能是一連串特質，例如「風趣、知識淵博⋯⋯」等等。） 繼續問：「那如果有在這組特質上更優良的人出現，我會把這個朋友換掉嗎？」

內哈瑪斯賭你不會。如果你不會因為某組可取代的特質換掉朋友，內哈瑪斯認為，代表你之所以喜歡那個朋友，並不僅僅基於該組特質。

再想想看這個問題：假設某個朋友忽然失去了過去吸引你的特質，你跟他的友誼會直接消失嗎？想想看一個酒友忽然戒酒、PS4的連線夥伴為了寫論文把電動賣了、平常逛街的朋友為了工作搬到外縣市⋯⋯在這些情況下，他們會忽然從朋友變成不是朋友嗎？

對於特定的朋友，我們到底是為什麼喜歡他，願意跟他交往？內哈瑪斯認為這種問題註定不可能有明確的答案，朋友是獨特的，特定的朋友對你做的事情，縱使雞毛蒜皮，也是其他人所無法取代，同樣一份「利益」來自朋友或路人，意義並不相同。這是為什麼當朋友不再像過去能提供你「利益」，友誼依然不會消失。在內哈瑪斯的看法裡，人交友，就是為了朋友本身，我們藉由花時間相處、進一步認識朋友、發現朋友新的一面，來開展友情。

朋友的獨特性是怎麼來的？雖然內哈瑪斯在書中似乎沒有明確這樣主張，不過我想，一個合理的說法是：來自歷史。

內哈瑪斯強調朋友之間交往做的那些雞毛蒜皮的事，以及這些事情對彼此帶來的影響。我們有理由相信，這些日常經歷，也讓朋友成為對於彼此獨特的人。我跟任何一個朋友，都有共享的經驗：一起寫作、閱讀、討論、出去玩、在線上玩⋯⋯。這些經驗之所以會出現，當然是因為我們有某些特質互相吸引（例如都對某個社會議題熟悉），但是就算這些特質消失、競爭者出現，甚至若朋友失去記憶，這些共享的經驗也不會變不見或變得無關緊要。

這個說法進一步說明了：朋友本身不可取代，其實是因為跟朋友共享的經驗不可取代。

跟亞里斯多德相比，內哈瑪斯友誼理論的「守備範圍」更大，它可以允許凡夫俗子的友誼，甚至允許壞人的友誼。更棒的是，它可以說明為什麼友誼不僅僅是利益交換：我們能真正為朋友著想，因為朋友是獨特的，無法被具備相同利益的人取代。

※感謝周小賢、petrashih閱讀本文初稿並提供諮詢意見。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

《論友誼》書摘 ►友誼最終驅使我們探問：這裡的你是誰，而我又是誰？

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九