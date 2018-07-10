政府有不能以法處理的秩序，所以出現了黑社會

黑社會是我們華文的術語，在其他國家，他們會認為日本極道（yakuza）和中國三合會（triad）、義大利黑手黨（mafia）是完全不同的東西。而我們所謂的黑社會，他們會稱之為「有組織犯罪者」，重點是在於組織。

而根據定義，事實上包括恐怖份子和任何未成功的革命家，都是有組織犯罪者。即使是非牟利的組織，例如環保團體，為了達到目的，有時也一樣會從事違法行為。這是現實也存在的。

基本上只有極少，甚至沒有任何黑社會，一開始就是「為了違法」而成立。相反，大部分黑社會都是從別的組織或者關係網，演變而成的，而因為有違法的行為，才被稱為黑社會。

先有組織，才有「犯罪」

例如三合會，成立時絕不是為了犯罪，古惑仔電影裡的洪門，正是源自天地會，是為了反清復明而成立的。革命家孫中山，便曾經是幫會的紅棍。當我們說「非法行為」時，我們必須緊記「非法」這兩字可圈可點、可批可註，如果我們以法律為一種價值判斷界線的話，像革命家本身就是必須從事非法行為。

義大利的黑手黨，原本是西西里島上組織起來保護家園的組織，但有了組織之後，漸漸開始有了跟政府不同、自己定義的「法律規則」，並透過暴行去私自執行，因為方向早已與政府有出入，而變成了犯罪組織。

至於青幫，沒記錯的話，其實是長江一帶水運業自身的組織；也有說法是有宗教背景的。

金三角的毒販組織，是源自二戰後國共戰爭時期的國民黨孤軍，以及地方的自衛隊乃至革命勢力，他們原本是有組織性和志向的軍隊，最終為了生存而變成了黑社會。

先有了組織，再犯罪是常見的。先有了犯罪目的，再部署成立組織，這樣的例子倒是很難找。事實上，在中古時期，很多海盜、盜賊，平時都只是農民。但他們組織起來，有時對外人不信任，排外，或者單純的有文化差異，甚至根本就認為財產是大家的，對方不分出來是對方的錯等古怪的理由，結伙搶劫，他們並不是沒有法律，只是那和你我的法律不一樣。

大航海時代的商會、商船，很多時也會兼營海盜，他們是否黑社會，根本就不是在於他們成立的目的或行為的特質，而是司法者對他們的形容詞。如果沒有司法者，或沒有他們一定會觸犯的法律，那他們就「不是」黑社會，但他們做的事並沒有分別。

建立自己的「秩序」

這些組織，並不是為了犯罪而組織起來，而是因為先組織起來，有著共同價值觀和行為模式，以及力量。而當這種價值觀和行為模式和已有政治權威沒衝突時，就是普通的組織，而有衝突時，就會演變成黑社會。這種例子現代也時有發生，例如美國三十年代的禁酒令，對很多人而言，禁酒根本就是毫無道理的，反而很多人因為要喝酒或者販私酒，變成了黑社會。

一旦被定性為黑社會，行為就會激化，因為他們會認為自身的秩序是有權駕凌於另外的秩序之上。事實上，這就是用「潛規則」去代替「表面規則」，比方說，雖然法律寫著殺人是犯法，但是若黑社會能做到他們每次殺人都沒事，但別人殺他們卻有事，那雖然法律不變，規則就會改寫成「不服從者死」。

也就是說是建立有利於自己的新秩序。

特別是黑社會，因為有組織，與其說他們是為了犯罪而做，不如說黑社會的主要作用，是為了將犯罪行為合法化，或者避免被法律介入。

黑社會原本代表的就是一種「秩序」，那是文明發展後才會有的產物。只要一個群體當中，有互無不認識的人，而當他們產生衝突時，他們的衝突就是必須解決的社會問題。人人都認為這些問題需要解決，那就必須建立秩序。如何建立秩序？就是達成共識的人，組織起來以武力恐嚇沒達成共識的人。

人類所有政府和政治，最原始的狀態便是黑社會。也就是以無可質疑的家族性，再加上暴力去維持的規則。當一個地方或者一群人，某方面開始失控，對秩序有需求的時候，黑社會就會產生。黑社會是對無秩序的最基本反應。

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原始的政治就是黑社會

黑社會是政府最原始的形態，也就是「極權組織」，隨著知識和經驗的增長，會漸漸由暴力進化成紀律，紀律進化成榮譽；也由個人正義進化成法律，法律進化成法治；權力也由誰最強就得到的極權，到有忠誠的繼承，去到代議政制。

你可以留意到黑社會的發展，很多時都是將人類數千年政府的發展，粗糙地重演一次。

現在的國家是從數千年前的黑社會進化而成的，問題是，國家變得那麼巨大，也變得冗腫，漸漸出現很多秩序上的空隙。例如說，法律能管理網絡上的罵戰搗亂否？社會變得比政府快，而這些灰色地帶，就會產生黑社會填補「無法以法律處理的秩序」。

對於越習慣秩序生活，和依靠群體力量的人來說，對秩序的要求更大，所以在這些地區更容易產生黑社會。原始的地區，不認識的人之間沒交流，處理問題用的是交往感情不是秩序權威，或者單一的組織秩序已處理所有問題（如單一部落內），自然對黑社會沒有任何需要。黑社會就是「政府」，政府就是「黑社會」，要比喻的話，政府是大企業，黑社會就是路邊攤。

秩序也可以很邪惡

秩序的本質，其實就是將一種原本是隨機的關係，變成常態。我們能夠預期有一件事發生，或者能預期一件事我們做了之後會導致甚麼反應，那就叫作秩序。

而人類為何要建立秩序，那是為了兩個原因，第一，就是安全感，第二，就是利益。而建立秩序的人，差不多可以肯定是一定為了自己的利益行事，至於是否為他人的利益行事，這卻是當事人的選擇。

我們在現在理解秩序是一個良性的字眼，是因為我們本身的社會，秩序是和很多其他事情有關連之後的後果。我們並非單純只是活在秩序之上，而是秩序維持了我們很多良性的關係，例如禮貌，道德，正義等。

但事實上秩序本身是中性的。

追回遠古的時代，秩序是很單純的。所謂秩序，就是指有人有一群軍隊，他們握有絕對的權力，而所有人要服從他們，為他們工作，甚至根本就被視為私產（奴隸）。這也是秩序，古代的奴隸帝國便是這樣形成的。

秩序倒過來，也一樣可以是意味著保障了某些人的特權，某些人使用暴力的權利，其他人必須服從某些人。否則就要受到暴力懲罰，這也是秩序。

這是過往權力的本質，像誅九族這種瘋狂殺人的行為可以被接受，不是因為甚麼，正是因為秩序。像皇帝可以隨意處死任何人，也一樣是因為秩序。我們現代的社會，是受了禮教、宗教、人道主義、自由主義等深深的改造過，如果沒有這些經歷，政府的本質就是這麼殘酷。

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黑社會是社會的一部分

犯罪的行為，流氓惡霸，這些就算沒有黑社會也一樣會存在的，但他們一個人的力量太少，合作困難，之間也有很多利益衝突。他們也有很多外在的問題要解決（例如警察），但，他們能否靠法律去解決問題？明顯地是不能的。

那他們自然也要建立他們所需要的秩序，首先，當大家都服從了一個以暴力為中心的幫會秩序時，就可以劃分清楚大家的利益範圍，而當產生衝突時，可以得到幫會的支援。而且小貓三四隻是不可能橫行霸道的，面對各種社區組織，黑社會能提供的是壓倒性的武力，這是必須有秩序才能夠建立的，因為不可能每一件事都對所有參與者有利。

同樣，黑社會建立了的秩序，除了內部的，也有對外的權威。你不可能認識黑社會的每一成員，相反的，要認識「黑社會組織」卻很容易。當每次得罪某個黑社會成員，就會引來組織性的報復，那就建立了一種秩序，那就是你們要害怕他們，你們要服從他們的秩序。

建立了秩序，他們就可以實行他們的政策。老派一點的，收受保護費，也就是收稅。也像一個政府一樣，他們可以運用自己已佔據的市場牟利，例如各種非法交易。以及建立交易渠道，試問如果那些拆家（盤商）不知道在哪裡購貨，他們怎分銷毒品？

另一方面，加入黑社會也是為了加入這已建立的秩序，如果一個幫會在某區域已經沒人敢反抗，換言之所有加入者都可以在該區得到保護甚至特權。他們不需要再每一個人打一頓去讓他們害怕，因為對方已經早就害怕了。這其實相等於在現代社會中，重建古代暴力政權的行為。

如果有一天，我們外在的社會和法律系統崩潰了，那很有可能由黑社會建立的秩序，反而變成了唯一的秩序。即使那個秩序是不義的，暴力的。

我們不可以將黑社會視為一種單獨的社會禍害，不是故意做出來為禍人間，而是黑社會根本就是社會的一部分。如果我們對這社會的認識，只去到「他們是壞人該全殺掉」的地步，那要不就是製造了更多的黑社會，要不就是我們自己就是黑社會。

本文來源由鄭立的SOS reader編輯，光輝歲月網站

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航