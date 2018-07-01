【插畫】打電動八小時太超過，上班八小時好棒棒

Little Deep Blue / 小深藍

Little Deep Blue / 小深藍

新遊戲上架，為了搶破關升等的時機，常常廢寢忘食的玩，這時候總會挨罵，被說實在「太超過」。

平平是盯著螢幕，上班也是被綁座位上，甚至有時候一整天只做雜事，好像對社會也沒什麼貢獻，但一天八小時、十小時，甚至是十二小時，卻從來沒有人說過什麼。

打電動如同看一部電影或讀一本書，常常是靈感的來源，對內有體會不同的人生的機會，向外也能發揮支持產業的效力，但部分人士總愛用名稱判斷一件事的價值，休閒無用，加班可嘉，卻不探討真正的內容是什麼。

難怪許多人覺得這個世界，越來越奇怪了。

►職場C/P職的誤解：你的效率不該是老闆的效率

本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航