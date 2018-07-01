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2018/07/01, 勞工
【插畫】打電動八小時太超過，上班八小時好棒棒
Little Deep Blue / 小深藍
我們想讓你知道的是
部分人士總愛用名稱判斷一件事的價值，休閒無用，加班可嘉，卻不探討真正的內容是什麼。
唸給你聽
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新遊戲上架，為了搶破關升等的時機，常常廢寢忘食的玩，這時候總會挨罵，被說實在「太超過」。
平平是盯著螢幕，上班也是被綁座位上，甚至有時候一整天只做雜事，好像對社會也沒什麼貢獻，但一天八小時、十小時，甚至是十二小時，卻從來沒有人說過什麼。
打電動如同看一部電影或讀一本書，常常是靈感的來源，對內有體會不同的人生的機會，向外也能發揮支持產業的效力，但部分人士總愛用名稱判斷一件事的價值，休閒無用，加班可嘉，卻不探討真正的內容是什麼。
難怪許多人覺得這個世界，越來越奇怪了。
本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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