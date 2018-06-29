除了比利時送英國一件球衣，歐盟高峰會還敲定了「辨別真假難民」

世足賽昨（28）日上演比利時對戰英格蘭的戲碼，兩支球隊都已經獲得小組晉級，使這場比賽被喻為一場「誰都不想贏的比賽」，結果比利時以1：0擊敗英格蘭。比利時總理米歇爾（Charles Michel）更在歐盟高峰會期間，送了一件比利時10號球衣給英國首相梅伊，兩人因這場足球對戰而短暫「交鋒」。

（中央社）世足賽G組賽程，比利時最後是以1比0擊敗英格蘭，戰績名列分組龍頭。由於兩隊都有許多球員效力於英格蘭足球超級聯賽，因此這場比賽又被視為「英超內戰」，火藥味濃厚。但因兩隊在G組中都已提前晉級，且贏球隊伍將面對巴西、法國、烏拉圭等強隊，外界均認為比利時與英格蘭都將大幅保留實力。因此當比利時贏球後，比國媒體均極力肯定球隊全力以赴，而非精於計算。

原本應該充滿火藥味的球賽因賽制關係而一團和氣，反而今天在布魯塞爾登場的歐盟高峰會，兩國元首因這場足球對戰也短暫交鋒 — 比利時總理米歇爾（Charles Michel）利用這個機會送了一份酸酸的紀念品給政治對手梅伊（Theresa May）。

那是一件比利時隊長艾登．哈扎德（Eden Hazard）的10號球衣。在衛報（The Guardian）和多家媒體拍到的影片中，米歇爾當時在法國總統馬克宏等領袖面前拿出這件球衣「送」給梅伊時，梅伊當下有點意外。

身處唐寧街「10號」、支持脫歐的梅伊，看到大大的「危險」（Hazard）字樣，經過一陣端詳後，還是打著笑臉收下這份來自對手的禮物。

《轉角國際》報導，梅伊收禮收得有點尷尬，一方面是這位英國首相出了名的足球無感，二方面外交圈也認為米歇爾絕對是不懷好意，「擺明是要消遣唐寧街『10號』（no. 10）正因脫歐難題，而處於政治『危機』（hazard）。」

不過梅伊也不甘示弱，隨後奉上了帶有英格蘭標誌的球衣給米歇爾，笑說「平衡一下」。

這場比利時與英格蘭的足球之戰，外界也以英國脫歐大戰來形容，因為對手比利時的首都就是歐盟總部。一場原本預期帶著火藥味的比賽，政治議題反而在場外更引人注目。

Football is on everyone's mind at #EUCO. @CharlesMichel hands @theresa_may a #RedDevils trikot. Leaders will be watching together. #BELANG pic.twitter.com/xDivdPskju — Alexandra Brzozowski (@alex_owski) 2018年6月28日

歐盟高峰會談了什麼？

這段贈送球衣的小插曲，替如火如荼進行的歐盟高峰會緩和不少緊張氣氛。在經過10小時馬拉松式的討論，歐盟各國領導人總算對爭論已久的「移民問題」達成共識，歐盟將在環地中海地帶設置用來區分「真」、「假」難民的移民中心。

僅管自歐洲移民危機2015年爆發以來，抵歐移民數量已經銳減（《紐約時報》引述聯合國數據指出，2015年從海上抵達義大利、希臘和西班牙的移民，共有22.1萬人，而截至2018年5月，則銳減為1萬多人）。不過根據國際移民組織（International Organization for Migration）統計，義大利仍是歐盟國家中首當其衝面對海上移民的國家，今年為止一共有1.6萬移民登陸義大利，平均每個月就有2761人上岸。

Photo Credit: 聯合國國際移民組織 網站

多年來，義大利一直在催逼歐盟成員國提供更多協助，分擔對那些登上義大利海岸尋求庇護者的責任。義大利新右派政府上台後，反對移民立場堅定，近來拒絕多艘搭載難民的船隻入境，更封鎖港口，使得移民議題再度成為歐盟高峰會的焦點。

在將近10小時的馬拉松會議之後，歐盟28個會員國同意，在會員國「自願」的前提下，於國內設立「移民處理中心」，區分哪些是真正需要庇護的難民，哪些是出自經濟因素而想移民赴歐，如果不是真正的「庇護尋求者」，他們的申請將被「退回」。

除此之外，峰會也同意在歐盟以外的國家設置「離岸平台」，在難民登上開往歐盟國的移民船之前便加以說服取消行程，外界認為，此「離岸平台」最可能的設立地點是在北非。歐盟將 加強外部邊界控制，並向土耳其和北非國家提供資金，以說服他們協助合作，打破走私人口到歐洲國家的商業模式。

在達成共識後，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）高興表示：「義大利終於不再需要獨立面對了。我們很滿意（協商結果）。」德國總理梅克爾對此也表示：「在積極討論這項對歐盟最具挑戰性的議題後，我們達成了共識，這是一大良好訊息。」不過《BBC》認為，梅克爾也需要這次峰會來避免國內政治危機，與梅克爾同組聯合政府的基社盟（CSU）日前揚言拒收所有移民，若這次談判未果，可能會拖累她的政府。

《衛報》報導，聯合國國際移民組織持反對立場，他們呼籲歐盟會員國堅持尋求庇護的移民全力，強調歐盟不能將問題「外包」給其他國家。

「 我們不想要外部的 離岸平台，我們絕對不想要循澳洲的例子」，聯合國歐洲區執行主任安布羅西（Eugenio Ambrosi）指出，而他所點出的澳洲例子，就是在諾魯島上具有爭議的「難民營」。

此外，歐盟成員國領袖29日在高峰會中達成協議，將再延長對俄國祭出的經濟制裁，為期6個月。制裁目標全面涵蓋俄國經濟的各行各業，包括重要的石油產業。

《中央社》報導，馬來西亞航空公司MH17班機2014年7月在烏克蘭上空遭擊落，造成298人喪生，歐盟歸咎親俄的烏克蘭叛軍是攻擊禍首，因而在同月首度對俄國祭出這項制裁。烏克蘭政府軍和俄國撐腰的叛軍在東烏克蘭開戰，已經奪走1萬多條人命，儘管雙方時而達成停火協議，衝突仍然持續。

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核稿編輯：羊正鈺