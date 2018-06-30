【圖輯】55歲以上受刑人多達18,400人，加州監獄設「失智症病房」

隨著醫療科技的進步，人類平均壽命越來越長，根據世界衛生組織2015年公布的報告，日本是全世界最長壽的國家，平均壽命可達83.7歲；而全球共有29個國家的人均壽命超過80歲，且多為已開發國家。

雖然有些已開發國家人均壽命沒有超過80歲，但不代表沒有「老齡化」社會的問題，其中一個例子就是美國。美國人均壽命79.3歲，2012年的統計顯示，美國65歲以上人口已達13.5％，符合老齡化社會的比例。

人口老化是全球課題，就連監獄也出現受刑人高齡化的現象。在美國加州，這個全美人均年齡高居第五名的州，是如何應付老年受刑人呢？

加州受刑人亞瑞奧拉（Richard Arriola）正在醫院接受檢查，但他已記不清楚早上是因消化道的什麼毛病而去看醫生，還有他在88歲時因猥褻孩童而被判監禁的裁決細節。

正在接受檢查的亞瑞奧拉｜Photo Credit:Reuters/達志影像

根據加州官方的統計，加州監獄55歲以上受刑人多達18,400人，亞瑞奧拉就是其中之一。這是一個很龐大的數字，導致聖華金郡（San Joaquin）史塔克頓市（Stockton）的這間監獄，準備設置一項特殊的醫療設施：失智症病房。

「我們已針對失智症患者的需求設計病房，即使還在開發與改進的階段。」加州監獄保健部門發言人格蘭希（Elizabeth Gransee）說。

罹患皮膚癌的羅德里奎茲（Michael Patrick Rodriguez），正在聽監獄人員讀《哈利波特》｜Photo Credit:Reuters/達志影像

此舉具有指標性意義，代表加州在治療早期失智囚犯的方針出現轉變，靠著監獄內的工作人員與受刑人志工來幫助有需求的囚犯，而不是找更加昂貴的醫療單位來照顧他們，減輕監獄的醫療經費負擔。

加州有兩所監獄目前致力改進醫療服務，以應付遭法律判決刑期漫長、老年受刑人的需求，目前這類的高齡受刑人正在大幅增加。根據加州官方統計，該州2016年的13萬受刑人中有7％的年齡超過60歲，而在20年前，僅有1％受刑人超過60歲。

輪椅上的受刑人通過警衛看守的大門｜Photo Credit:Reuters/達志影像

「我們和全國所有的監獄，都必須對有認知障礙、失智的受刑人提供更好的照護。」加州瓦卡維爾（Vacaville）醫療機構的主管畢克（Joseph Bick）醫師如此表示。

全美各州的監獄，似乎都遇到類似加州的受刑人年齡問題。根據喬治亞州最近的一份報告指出，美國一年提供給受刑人的醫療費用約為30億美元，其中65歲以上囚犯平均每人花費8,500美元，而較年輕的受刑人僅約950美元，落差非常明顯。

患有膀胱癌的受刑人摩洛（Joseph Morrow）69歲，正由監獄人員協助他洗澡｜Photo Credit:Reuters/達志影像

美國司法部2015年做過一份調查，全國50歲以上的受刑人，多達44％有程度不一的身體殘疾，相較總體受刑人平均的27％，也是明顯高出許多。同一份報告還指出，有20％左右的囚犯患有認知障礙或失智。

亞瑞奧拉所在的史塔克頓監獄安置約2,600名的慢性疾病受刑人，其中有200人跟亞瑞奧拉一樣患有輕微失智症；而整個加州的失智症受刑人有500名左右。「他們很難向醫護人員解釋需要什麼幫忙，或者是有哪邊不舒服。」47歲的受刑人志工葛林（Scottie Glenn）分享他的照護經驗。

葛林因謀殺罪被判處25年徒刑，但他參與了這個志工的計畫，有時幫受刑人寫信、推輪椅，或者是協助他們溝通。

穿著黃色衣服的志工受刑人，右邊即是犯下謀殺罪的葛林｜Photo Credit:Reuters/達志影像

加州官員表示，未來會在監獄中繼續拓展血液透析中心、物理治療中心、安寧照護中心等單位，連同即將完成的失智症病房，屆時就能提供受刑人更全面的醫療照護。

Photo Credit:Reuters/達志影像

失智症受刑人半夜醒來後，會不知道自己身在何處，所以會需要醫療人員安撫他們緊張的情緒，有時還會攻擊醫生。這種舉動在一般的監獄中會被視為一種「攻擊」、「打架」，導致囚犯被上銬、剝奪福利，甚至被關到其他近乎隔絕的牢房。

但加州監獄負責行為控管的官員瓦茲奎斯（Paul Vasquez）說：「在這裡，我們要學習用不同的方式與這些有特殊需求的受刑人互動，因為這不是一間普通的監獄，不能用對待其他受刑人的方式回應他們。」

Photo Credit:Reuters/達志影像

責任編輯：羅元祺

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