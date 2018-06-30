日落秘境，十個黃昏時候的基隆美麗去處

文：Curtis Starkey

八斗子

八斗子充滿許多值得探索的美麗景點，也是我個人最喜歡的地方。這裡有三個主要的景點：潮境公園、大坪海岸、忘憂谷，當你身在三面環海的八斗子會感覺處處都有與海洋有深厚的連結，天氣晴朗之時的夕陽，蔚藍天空的焰火色彩會將你緊緊包圍。



Photo Credit: Curtis Starkey 從八斗子欣賞黑夜之前天空絢爛的色彩！

中正公園

爬上公園的最上層，抵達基隆知名日落的觀景點，你會看見基隆港的全景，並可在日落之時運用人與觀音雕像拍攝出許多有趣的照片，既然來到基隆絕對不能錯過中正公園！

和平島

這是另一個基隆的美麗海角，欣賞日落之餘伴隨令人驚豔的地質景觀。你可以向外看到基隆外的小島——基隆嶼或是在往基隆港方向捕捉色彩變化萬千的天際線。



Photo Credit: Curtis Starkey Photo Credit: Curtis Starkey 和平島日落景色

基隆港（海洋廣場周邊）

這是基隆最有名的景點之一，許多遊客在港邊觀賞海浪的波動與起伏的船隻，一邊合照一邊捕捉老鷹獵捕魚類的場景。港旁山坡有基隆字樣造型的霓虹燈點綴美麗港灣，如果天還亮著，便可隨著天色漸暗見證基隆一天結束的結尾。

白米甕砲台

白米甕砲台是一個結合自然景觀與人為建造的場域，你可以坐在古砲台處眺望海洋，環著巨大的煙囪作為獨特背景。當太陽西下，天空的顏色為這個地方更增添一抹詭譎的氣氛。



Photo Credit: Curtis Starkey 位在白米甕炮台，太陽沒入煙囪後

情人湖／大武崙／外木山

情人湖是基隆許多情侶會來遊玩的熱門景點，坐落於山丘之間北面著港口，這裡可以看到湖泊與水光各種不同角度的景色；再爬上附近的古蹟大武崙砲台遠眺山與海融為一體的絕妙，甚至可以隨著步道登上更高處掌握整個區域的景色；外木山海岸從外木山漁港一路延伸至澳底通村的五公里海岸公路，沿岸的濱海景觀也是十分受歡迎的景點。



Photo Credit: Joanne Ng 從情人湖眺望之景

基隆KEELUNG地標

基隆擁有像美國好萊塢的地標字樣，你可以登上虎仔山去欣賞白色的巨大字母展示，也能觀看基隆港的美麗風景以及環繞的群山。這裡有很多座椅可以供你一邊放鬆一邊觀看太陽落下至地平線，當你來到基隆絕對不能錯過這個絕佳的景點。

基隆周邊

野柳

野柳是台灣最著名的觀光景點之一，平日都是人山人海，儘管如此它仍是一個觀賞日落的好地方。你可以捕捉天空與各式奇石景觀融合的美景，並且前往海角邊緣眺望海洋。

基隆山

基隆山陡坡的入口實際上是從九份延伸上來的，在登山同時能夠欣賞到非常美麗的海景，當夕陽西下，壯麗的倒影能從山坡綿延數里。

鼻頭角

鼻頭角是一個美麗的海角延伸突出至海中，陡峭岩壁上伏著綠意盎然的山丘，你一定會想帶著最棒的相機到這裡，捕捉從每個角度迎來令人屏息驚嘆的日落。



Photo Credit: Curtis Starkey 鼻頭角日落之景

象山

象山位在是台北東南的地區，但從基隆到象山十分便利，這裡也是一個觀賞台北日落的熱門景點，由於能夠望見台北101，這裡通常十分壅擠，但仍然有許多角落可以讓你發掘屬於自己的一片美景。



Photo Credit: Curtis Starkey 象山的台北景觀

也許你正獨自漫步，與家人或與好朋友尋找一個絕佳拍照的機會，或只是單純想欣賞從白天轉為黑夜的瞬間，基隆的十大秘境，最適合喜愛日落的朋友。

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本文獲雨都漫步授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航