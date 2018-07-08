《民國房地產戰爭》：大兵過後，必有荒年；戰爭過後，必有房荒

文：李開周

戰爭抬高房價是歷史規律

若我們跳出民國初年，把目光投射到兩宋之交：北宋剛剛滅亡的時候，女真人的軍隊在中原地區殺人放火、無惡不作，逼著北方人往南逃難，一批批皇親國戚、文武百官、富商大賈、市井小販、儒生秀才、青樓女伎……成群結隊湧向江南。

剛開始，宋高宗駐蹕南京，逃難者也跟著到南京去，一時間南京房租大漲；結果金兵進逼石頭城，南宋小朝廷趕緊遷都杭州，於是大夥也紛紛往杭州紮堆兒。當時所有人的心思都一樣―皇帝待的地方肯定是最安全的，跟著他走準沒錯。那麼多逃難者，再加上拱衛皇室的駐軍，粗略估計不下一百萬人，加上杭州原有的居民，人口總數大約是一百五十萬。然而，杭州城區加上近郊也只有五十平方公里，導致人口密度高達每平方公里三萬人20，遠遠超過了今天的紐約、倫敦、巴黎、東京和上海中心城區的平均密度。當時樓房不多，沒有什麼高樓，人口之擁擠，房屋之緊缺，可以想像。人多房少，供需失衡，房價自然上漲，再加上軍費緊張，財政赤字，朝廷濫發紙幣，致使通貨膨脹，會子貶值，原先一百貫或八十貫就能買下的院落，後來花幾十萬貫還買不到，有空屋出售的原杭州居民統統發了橫財，廣大的北方低收入難民只能露宿街頭，望房興歎。

可以這樣說，南宋初年的杭州城是典型的和平孤島，當時杭州的房地產市場可謂戰爭抬高房價此一歷史規律的經典範例，它和後來小刀會起義、太平天國起義和武昌起義時的上海租界相似，也和美伊戰爭時期的約旦和敘利亞相似。記得十幾年前美軍攻占伊拉克，大批伊拉克人逃到鄰國約旦的首都安曼和敘利亞的首都大馬士革，他們對房屋的大量需求讓這兩個地方的房價暴漲了一倍還不止。

抗戰時難民如何湧進租界 （這些文獻分別引自張天翼等人的調查報告《戰時的後方》，戰時出版社一九三七年版，以及陳存仁《抗戰時代生活史》，上海人民出版社二〇〇一年版） 八月十一日，正在風聲鶴唳的緊張情況之中，我一清早就趕到閘北，忽然看見無數軍服輝煌的國軍威風凜凜地在閘北布防。本來一二八之後的條約規定上海不得駐紮軍隊，此時竟然有國軍開到，這等於說明國民政府已象徵著決心抗戰的布置。閘北老百姓見到這種情況，一則以喜，一則以懼，喜的是國軍準備開戰，懼的是禍及己身。數十萬老百姓扶老攜幼地由閘北逃入租界，我坐著汽車想開進去，可是人潮正在湧出來，車輛簡直無路可走。 難民不斷地經過外白渡橋南來，一輛一輛的卡車載著，卻多半是步行，年輕的扶著年老的，男的扶著女的，攙著小孩子，他們歇息在外灘馬路的兩旁，用期望的眼色看著天。 四川路往南到四馬路轉東，難民不斷地從河南路來，從石路來，從外灘來，肩著箱子，拿著藤包，挾著包袱。從事救濟工作的人拿著小旗，寫著某某同鄉會在什麼地方，某某救濟所在什麼地方，沿路走來走去。 上海南市、閘北以往曾經有過幾次戰爭，如小刀會、泥城之戰、齊魯戰爭以及北伐軍開到上海和奉軍交戰，每次戰爭，市民都逃入租界。租界上的人口，每經一次戰爭，就增加許多，一二八（事變）十九路軍抗戰一役，人口已增加到三百萬。 大部分的人根據上海歷次受到戰爭的經驗，認為租界總是安樂土，一動不如一靜，靜觀其變，可能京滬線的戰爭會像一二八時期，隨時可以停下來，或者作一場有條件的講和。小部分的人認為會長期抵抗地打下去，租界雖然能相安一時，一旦日軍不顧一切地闖進租界來胡作非為，也是防不勝防的，所以無數與黨、政、軍有關的人，都不聲不響地溜走了。從租界到國軍的後方，最大的一條通道就是由上海到杭州，凡是沒有錢而又怕戰禍波及己身的，都向浙江方面出逃，逃出去的人數前前後後也有二、三十萬人。那時節租界黃浦江中還有幾艘英商的太古、怡和輪船，定期來往，有錢而有辦法的人，都搭乘這批船逃到香港，但是人數不很多，其中最著名的人物就是杜月笙領導的許多上海工商界人士。 一般與黨、政、軍無關的市民，極大多數還是留在上海，這許多人認為租界防範還是可靠，而且既與黨、政、軍無關，更沒有逃難的必要。何況久居上海的人有一種心理：出門一里，不如家裡。就是在這種心理之下，上海租界上還是有著四百萬的人口。在這時還有那麼多的人口，不但房屋奇缺，房租飛漲，而且一切食用雜品來源少而用量大，各行業的生意在奇貨可居的情況之下，比平時更容易賺錢。 戰事逐漸擴大，住在戰區的老百姓紛紛向租界上逃來，不僅是上海四郊的人，連蘇州、無錫、鎮江、南京的人也都避難到上海，於是上海租界的人口突然間直線直升。上海的有錢人因為戰爭爆發，地價飛升，房租高漲，他們便愈來愈有錢。 從前富有的人從事於置業，新屋造成之後，租得出與租不出是一個大問題，選擇租客又是一個大問題。我清清楚楚地記得，在戰前空屋之多不可勝數。八一三戰事一起，不過三天時間，整條慈安里住到滿坑滿谷。永利坊還有空屋二百多間，因為房租太貴，空置已達二年，一般居民都裹足不前，而外來的逃難客也對之不敢問津，誰知道戰事一緊張之後，不過二十天的時間，全部租了出去。老牌電影皇后蝴蝶，由虹口北四川路余慶里，逃入租界，就住在我的貼鄰，可見得那時房屋的緊張程度已達巔峰。後來人口愈來愈多，凡是有餘屋可租的，都租了出去，包租的人大發其財。

硝煙過後，必有房荒

戰爭之所以能夠抬高某些地區的居住成本，也不完全是因為難民的湧入，房屋因戰爭而減少，導致戰後供需緊繃，也是一項重要原因。金兵侵宋以後大約八百年，日本人侵犯中國，上有敵機轟炸，下有漢奸縱火，一間間民房灰飛煙滅。光復以後，返回家園的人們無房可住，需要重新租用或是購買，房價和房租自然上漲，這種情形在上海、南京、杭州、寧波、武漢等城市都出現過。以武漢為例，抗戰前全城共有房屋十一萬二千一百七十八所，光復後普查只剩七萬一千六百二十五所，短短幾年，武漢的房子毀壞了將近四成。人多房少，房價焉能不漲。

老話說「大兵過後，必有荒年」，指的是戰爭導致饑荒。事實上，戰爭還會導致房荒，日軍侵華造成了中國房荒，第二次世界大戰使整個西方世界都出現了房荒（除了美國）。因為長期遭受空襲，幾乎所有參戰國的主要城市均遭受嚴重破壞，戰後經濟恢復，難民返家，農民和復員軍人也湧入城市，房屋重建的速度趕不上人口增加的速度，住房自然就成了大問題。

站在西方人的角度看歷史，目前人類總共經歷過三次大規模的房荒，第一次房荒發生於十九世紀中期，原因是工業化大生產導致人口朝城市快速集中，英、法、德、美等國普遍面臨城市住房短缺和居住環境惡化的問題。在缺乏監管的情況下，城市地主密集開發極其簡陋的住宅，仍然供不應求，截至一九一四年為止，英國城市中的租房者竟然占了全城居民的九○％。

第二次房荒發生在二次世界大戰以後，根本原因就是剛才說的戰爭。一九五八年三月，女作家冰心訪問歐洲，「在英國倫敦的東部，可以看到頹廢荒涼的街道、倒塌嚴閉的民居，和蕭條冷落的商店。」街頭雖然也有新蓋好的住宅大樓，但「那都是吃瓦片的資本家所興建的，房租很貴，一般勞動人民住不起」，政府興建的平價住宅數量極少，「非有內線，難以遷入」，「和人民的要求相差太遠」。當時距二戰結束已經十多年，可是「第二次世界大戰的傷痕宛然尚存」，戰爭破壞之大，損毀房屋之多，從冰心筆下可以想見。

冰心認為，歐洲城市的住房問題給了她「極深刻的啟發和教育」，讓她覺得「資本主義制度一天天在衰落腐爛」，更引起她「對帝國主義者和資本家的憎恨，和對那些國家裡痛苦的人民的同情」。我覺得，冰心看到的現象是真實的，也是嚴峻的，但得出的結論未必可靠。如前所述，住房短缺是戰後的普遍現象，資本主義國家出現的房荒，社會主義國家同樣未能倖免，冰心的板子其實應該打到戰爭的屁股上才對。

第三次房荒則發生在二十世紀七○年代以後，以發展中國家為主，原因是人口過快增長和城市化進程加快―印度和中國是其中典型。對中國社會有了解的朋友應該有印象，就在不遠的三十年前，中國除了極少數特權家庭，廣大城市居民還擠在職員宿舍、住筒子樓，為了分一間小公寓，跟在官員屁股後面磕頭作揖磨上很多年。

相關書摘 ►《民國房地產戰爭》：日軍、汪精衛、偽滿洲國在中國各地怎樣徵地？

書籍介紹

本文摘錄自《民國房地產戰爭》，時報出版

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作者：李開周

郊區的房價比市中心高，地下室的房租比樓上還貴

你知道的房市鐵則，在民國初年統統不管用！

以下三種房子千萬不要買：

市中心的房子：扔炸彈最愛

燈火通明的地段：半夜空襲首選

有電梯的公寓：炸起來方便、效果特好

這一次，善於挖掘史料的李開周將帶領我們回到民國初年，一窺戰爭年代的「房事」全貌。

那時候的人為何寧可租屋也不買房？買房子前為什麼得先在報上刊登廣告？建商蓋了房子竟然只租不賣？風度翩翩的徐志摩居然當起房屋仲介……

不論是房價或房租，或是當時的建商與住戶心理，除了生動描述近代著名作家魯迅、丁玲、冰心、巴金、郭沫若、梁實秋等人解決住屋問題的艱難歷程，也解密當年的炒房團、投資客與房奴，亦談及那時各種誇張的強制拆遷、低價徵地，剖析歷次內戰和抗日戰爭對於民國初年各大城市房市的深遠影響。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九