《民國房地產戰爭》：日軍、汪精衛、偽滿洲國在中國各地怎樣徵地？

文：李開周

日軍在中國怎樣徵地？

請允許我舉兩個活生生的例子。

一九三七年七月，日軍攻占北京，打算在今天的豐台區造甲村（位於北京西站西南）修建機場，為此徵用了一批土地。徵地需要付給補償，當時日軍付了多少補償，或到底有沒有付補償，史料上沒記載，我們只知道農民不答應（也許是出於愛國精神，也許是因為補償太低），不願意在協議書上簽字。日軍就採取強制手段，用刺刀逼迫農民簽字。最後他們得逞了，成功徵地近二百畝。

我猜想，日軍用刺刀威逼農民的時候，決不只是恐嚇那麼簡單，被徵地的一方免不了流點血，說不定還死了人。不過史料上沒寫，我不敢妄言。

下面這起徵地事件則是貨真價實的血流滿地。一九三七年八月，日軍攻占上海，在今日上海浦東新區的黃沙村和顧家宅村修建機場，同樣向農民徵用土地。這回日軍吸取「教訓」，乾脆不給任何補償，也不和農民談任何條件，直接殺人奪地。黃沙村縱橫七、八十里，定居三、四百人，不分男女老幼，全數被日本人屠殺殆盡，無一倖免。顧家宅村倒沒遭受滅村之禍，但日軍為了殺人立威，一刀下去，把一個剛滿四歲的孤兒劈成了兩截。人都死了，自然不會再有什麼釘子戶，自然不需要再給什麼補償。

順便講一個發生在現代的故事。

二○○六年，中國某縣城興建國宅，在城郊徵地六百畝，每畝只付給農民人民幣三萬元補償費（後來國宅專案流產，縣政府把這六百畝地賣給江蘇丹陽某開發商，每畝出讓價是人民幣一百七十萬元），而且必須在一個月內交地，不然不給青苗補償。農民感覺太虧，先是抗議，無效；後來又圍堵縣政府，無效；最後幾千位農民扛著鋪蓋在省道上安了家，和荷槍實彈的防暴員警對峙了兩天一夜，也把省道堵了兩天一夜，地方官員束手無策，才答應把補償調高到四．五萬元一畝。四．五萬元一畝的補償仍然很低，但被徵地的農民已經心滿意足，認為總算取得了成功。

在負責徵地的官員們看來，這次徵地賠了血本―比預算多花了七百二十萬。換言之，他們少賺了七百二十萬，本來徵地結束後，能讓局長和主管們出國旅遊來著，能給各單位公務員發獎金來著，少了這七百二十萬，出國旅遊吹燈拔蠟，獎金不翼而飛，誰不生氣？追根溯源，罪魁禍首自然是那些堵路的農民。我認識該縣城一個相關官員，他在徵地時跑前跑後忙得很，因為農民堵路，補償超出預算，他被上司罵了一頓，心情非常不爽，在酒桌上惡狠狠地說：「那些傢伙都是軟蛋，咋就不敢開槍呢？」意思是，要是防暴員警開了槍，殺幾個堵路的農民，就沒人敢和政府討價還價了。

這位官員是個半文盲，從來不讀書，更加不讀史書，假如他讀了我這本書，讀了日本人一九三七年在上海浦東屠村徵地的「事蹟」，肯定會感歎今不如昔：那時候徵地多省事啊！

Photo Credit: 時報出版 日軍在北京造甲村強占民地修築機場，梁中銘繪製。

汪精衛在廣州怎樣徵地？

日軍在中國徵地的過程充滿了血腥，被日軍扶持起來的日偽政府也一樣血腥。

這裡舉兩個例子，一個例子是汪精衛為首的偽政府在廣州徵地，另一個例子是末代皇帝溥儀為首的偽滿洲國在東北徵地。

先說第一個例子。

一九四三年二月，汪偽政權擴建廣州白雲機場，在三元里一帶徵收了農民土地二百多畝。古往今來，不管是為了公用，還是為了私利，徵收土地都是必須補償的，補償數字至少在理論上不能比被徵收土地的市場價值低。換句話說，不管當權者出於什麼目的徵地，都不應該讓農民吃虧。汪偽政權給的補償是多少呢？每畝七百七十八元。這當中包括了土地補償金、青苗補償費、遷墳費，以及重修水利設施的補助等。總之，所有應該補償的項目都列了進去。

每畝補償七百七十八元，不是大洋，不是毫洋，而是汪偽政權在統治區內強制發行並普遍流通的紙幣「中儲券」。中儲券和法幣一樣，剛發行時還很堅挺，愈到後來貶值得愈快，最後拿出幾百萬元中儲券也只能買根火柴，大堆鈔票形同廢紙。而在一九四三年二月時，中儲券已經貶值了，但貶值的程度還不是很厲害，當時廣州市面上一石「齊眉」牌大米賣到六百二十八元（中儲券，下同），一石中級麵粉賣到七百四十八元，一石黃豆賣到一千零七十八元，一石花生賣到三千七百七十三元，一石豬肉賣到四千四百三十一元，一石冰糖賣到一千三百九十三元。

「石」本為容量單位，在民初成了重量單位，民國初年的一石等於八十公斤。那麼在一九四三年二月，拿出中儲券七．八五元能買一公斤大米，九．三五元能買一公斤麵粉；如果買黃豆、花生、豬肉、冰糖各一公斤，則分別需要中儲券十三元、四十七元、五十五元、十七元。拿這組物價和現在的物價相比，您可以估算出當時中儲券的購買力：大概每兩元中儲券才能兌換五塊錢新臺幣。汪偽政權徵收三元里一帶農民土地，每畝給予補償七百七十八元，折合成新臺幣還不到二千塊，簡直就是白撿。

那時候的三元里還不繁華，地價並不高，農民的土地尤其便宜。但再便宜也有個價格，早在一九三三年廣州還沒淪陷時，這兒的一畝地就能賣到毫洋幾千元，按購買力折合成新臺幣，至少是幾十萬元一畝。市價幾十萬，只給幾千，汪偽政權對廣州農民可算是狠到家了。

Photo Credit: 時報出版 日偽政府一九四三年發行的中儲券，又名「新法幣」。

偽滿洲國在東北怎樣徵地？

相較於汪偽政權在廣州的廉價徵地，偽滿洲國在東北的圈地運動更是可怕。

您知道，日本關東軍曾經攻占東北，成立偽滿洲國，扶植滿清末代皇帝溥儀做了偽滿洲國的第一任也是唯一一任君主，然後他們就把整個東北變成了日本人的殖民地。殖民地當然離不了「殖民」，在二十世紀三○年代，日本政府陸續派出一批又一批的日本農民和日本浪人前往東北，在白山黑水之地定居下來。定居需要蓋房子，蓋房子需要土地，為了提供土地給新遷來的日本人，關東軍授意偽滿當局在長春、瀋陽、哈爾濱等城市大肆徵地。

一九三九年四月，演員趙本山的老家鐵嶺來了個日本籍的新縣長（當時鐵嶺還是縣級行政轄區）古田傳一。新縣長親自主持徵地工作，當時新檯子村的村莊被徵收了八百四十五畝耕地，領到的補償連一年口糧都不夠。村民們到政府大門口靜坐示威，古田傳一煽情又無恥地對前來抗議的失地農民說：「收買移民地是國策！」意思是你們要愛國，要顧大局，不能光打自己的小算盤。

早在偽滿洲國才成立半年的一九三二年十月，日本關東軍就指使黑龍江阿城縣政府在阿什河沿岸徵收一萬四千五百坰（面積單位，一坰一般指十五畝）耕地，補償標準是已經耕種過的熟地每坰三十元到七十元，還沒耕種過的生地每坰十五元。然而，市場價要比補償高多了，地勢平坦、地段優良的優等耕地每坰能賣二百元，最差的耕地每坰也能賣一百三十元。

事實上，農民們連理論上規定的補償標準也拿不到，縣政府派出的評估員故意壓低土地等級，本來是熟地，他們登記成生地；本來是優等地，他們登記成劣等地，讓農民能領到的補償更低了。

更過分的是，補償款不是直接發到農民手裡，而是讓失地農民去找一個叫做「東亞勸業會社」的企業設在哈爾濱的辦事處。從村裡到哈爾濱有上百里路程，當時交通不便，土匪橫行，辛辛苦苦領到的補償款很可能被土匪搶走。而且東亞勸業會社效率極低，失地農民背著行李在辦事處門口排起長長的隊伍，發放補償款的工作人員不緊不慢地閒磕牙，甚至刁難農民，不是說手續不夠，就是說公章不在，逼得農民來來回回跑了幾十趟。為了把補償領到手，甚至得磨上一、兩個月，來回的路費、餐費、住宿費再加上誤工費用，可能都比補償還要多些，與其去領錢，還不如不領。偽官僚和關東軍等的就是這個，你不領正好，替他們省錢7。

一九三四年三月，關東軍特務部在《吉林省東北部移民地收買實施綱領》中規定，徵用農民耕地的補償標準最高不能超過每坰二十元。同年六月，日本拓務省提出，要按「比現在普通市價顯著低廉」的標準，「在關東軍的支援下收買土地」8。偽滿洲國做為關東軍和日本拓務省的傀儡，徵地的時候自然只給極低的補償。從常識推測，經手徵地的偽滿官員極可能還貪汙了一部分徵地款，使失地農民得到的補償更少。

補償費若明顯低於市價，徵地時肯定會遇上阻力。現今解決阻力的辦法相當多元，包括連坐（父母不在徵地協議書上簽字，兒女可能丟掉工作）和動武（譬如雇黑社會充當打手，把釘子戶打傷、打殘）。偽滿洲國喜歡動武，也不需要雇黑社會當打手，因為有關東軍幫忙殺人，如果你在徵地過程中不配合，就得和日本兵的刺刀比劃比劃。總而言之，偽滿在東北徵地時經常伴隨著流血事件，不是釘子戶遭到日軍滅門，就是整個村子飽受日軍屠殺。

末代皇帝溥儀在回憶錄裡提到：「東北農民在糧食被強徵的同時，耕地也不斷地被侵占著。根據《日滿拓植條約》，日本計畫於二十年內從日本移民五百萬人到東北來，這個計畫沒有全部實現，日本就垮臺了，但是在最後兩年內移入的三十九萬人，就經過偽滿政權從東北農民手中奪去了土地三千六百五十萬公頃。」

也就是說，單單是一九四四年和一九四五年這兩年內，偽滿洲國當局就強制徵收了三千六百五十萬公頃的土地。根據中華人民共和國國土資源部發布的《二○一○年中國國土資源公報》，二○一○年的徵地總面積不到四十萬公頃，偽滿一年的徵地規模，相當於今日幾十年的徵地規模。我覺得，偽滿之所以能夠如此大規模徵收土地，一是因為補償很低，不需要花多少錢；二是因為阻力很小―殺人，當然可以減少阻力。

相關書摘 ►《民國房地產戰爭》：大兵過後，必有荒年；戰爭過後，必有房荒

書籍介紹

本文摘錄自《民國房地產戰爭》，時報出版

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作者：李開周

郊區的房價比市中心高，地下室的房租比樓上還貴

你知道的房市鐵則，在民國初年統統不管用！

以下三種房子千萬不要買：

市中心的房子：扔炸彈最愛

燈火通明的地段：半夜空襲首選

有電梯的公寓：炸起來方便、效果特好

這一次，善於挖掘史料的李開周將帶領我們回到民國初年，一窺戰爭年代的「房事」全貌。

那時候的人為何寧可租屋也不買房？買房子前為什麼得先在報上刊登廣告？建商蓋了房子竟然只租不賣？風度翩翩的徐志摩居然當起房屋仲介……

不論是房價或房租，或是當時的建商與住戶心理，除了生動描述近代著名作家魯迅、丁玲、冰心、巴金、郭沫若、梁實秋等人解決住屋問題的艱難歷程，也解密當年的炒房團、投資客與房奴，亦談及那時各種誇張的強制拆遷、低價徵地，剖析歷次內戰和抗日戰爭對於民國初年各大城市房市的深遠影響。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九