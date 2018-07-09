曾出現女天皇的日本，為何不肯讓女性也有皇位繼承權？

文：倉山滿

再這麼下去，皇室就要滅亡。

理由非常單純，那是因為自秋篠宮殿下之後40年間，皇室出生的都是女兒。幾世代期間都只生下女兒，這並不是僅限於皇室的情形，普通家族也經常會出現這樣的情形。我就實際認識某個大家族，直到曾孫那一代，才終於生下兒子。

繼承皇統的男子，在悠仁親王殿下之後就沒人了。如果現在不採取對策，那麼宮家就會滅亡。而如果悠仁親王殿下沒有生下兒子，那麼皇室就會絕後。因此，自平成十幾年小泉內閣時代開始，改正現今皇室典範的動靜就越來越活躍。

在此，讓我們一起來探討各自的解決方案。

首先，關於恢復二戰前昭和天皇廢止的側室制度。有人認為，父系得以成立的前提是有側室，生下許多孩子。過去曾有某個皇族成員提出「個人反對恢復側室制度」，引發討論。

就我而言，在表示贊成或反對之前，說到可行或不可行，由於找不到恢復側室制度的方法，因此對於不可行的事情無法表示贊成。如果現實上能夠找到可行的辦法，到時候再來表示贊成或反對。

最起碼，此舉會遭到強大的國際社會壓力。就連大日本帝國都非常重視顏面，對於現在弱小的日本而言有可能承受這種壓力嗎？想來太不現實。

接下來複習與母系似是而非的女帝。過去曾有八位十代女帝的先例，因此改正規定「皇位繼承資格僅限屬於皇統的父系男子」的皇室典範不成問題。

另一方面，現在有人主張的母系論，也就是讓愛子殿下和結婚對象生下的孩子當天皇。這個時候，如果愛子殿下的丈夫不是皇族而是一般平民，那麼根據現今的皇室典範，愛子殿下將會降為臣籍。

這與今上天皇的第一皇女紀宮清子內親王與平民黑田慶樹結婚之後成為黑田清子是同樣的道理。

也有人主張，就算愛子殿下與平民結婚也不要降為臣籍，繼續留在皇室即可，但過去從未有這樣的先例。更不用說愛子殿下與平民生下的孩子，無論是男是女都不可以成為天皇，這是自道鏡事件以來確立的不成文規定。

假設以天智天皇和元正天皇為先例，那麼愛子殿下的結婚對象就必須是皇族。雖然不敬，但因為是事實，所以我在這裡還是要明說，只有悠仁殿下有資格成為愛子殿下的結婚對象。我在這裡說的並不是應該或不應該這麼做，而是根據古代的先例，寫下可以這麼做的事實而已。

另外，我之前也有提過，由於愛子殿下和悠仁殿下是堂兄妹，屬於四等親，無論是在平民法律的民法，或是遺傳學上，兩人結婚並沒有任何問題。堂兄妹結婚在以前是非常常見的事情。

如果悠仁殿下和愛子殿下結婚，想必父系論者和母系論者都可以接受。每當說到這個的時候，經常會被雙方的論者反駁「這樣不行吧」，但至今為止沒有聽到任何人提出有說服力的根據。如果有人可以提出有說服力的根據反駁為什麼不能這麼做，請聯絡扶桑社（日文原書出版社）的編輯犬飼先生。

再次強調，我並不是說應該或不應該這麼做，只是提出還有這樣的方法而已。

母系論者基於危機意識，提出根據現今的皇室典範，當秋篠宮殿下即位，皇統將會絕後的問題。現在悠仁殿下出生，皇統也因此有了父系男子銜接，但僅是一條很細的線。

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悠仁親王（左）與其父秋篠宮親王（右）｜Photo Credit: AP/達志影像

另外，根據現在的皇室典範，內親王們在結婚之後就會成為平民。如此一來，皇族的數目會越來越少。因此，也有人提出為了讓內親王們以皇族的身分留下，應該創設女性宮家的意見。

過去曾有女性宮家的先例。那就是江戶時代繼承桂宮的淑子內親王（仁孝天皇的第三皇女）。然而，淑子內親王沒有留下任何子嗣就薨逝，說不上是一個好的先例。

無論如何，女性宮家和女帝論都會面臨同樣的問題，那就是誰是他們的配偶。

假設他們的配偶是平民，這也無所謂。另外，遵照皇族的待遇讓他們的配偶成為「準皇族」也沒有問題。過去曾經有過比照皇后、皇太后、太皇太后待遇的「準三后」地位。藤原良房、北畠親房，以及成為夫婦的足利義滿和康子夫妻等人，都曾接受準皇族的待遇，但這樣的先例並不多。想要得到「準」字的難度非常高。

另外，若想要學外國將他們的配偶稱為「皇婿殿下」也無妨。日本也曾有過出身一介農民，最終成為「殿下」的人物。當然，我說的就是被稱為「太閣殿下」的豐臣秀吉。過去習慣稱攝政關白為殿下。

問題是在如何對待女性宮家和準皇族生下的孩子。他們生下的孩子既不能成為皇族，當然也不可能當上天皇。理由是因為他們出自母系。無論是母系或是女性宮家，雖然不敢說絕對，但還是會面臨配偶的問題。

接下來看到比起違反先例，不如讓在麥克阿瑟蠻橫無理之下被迫降為臣籍的舊皇族恢復皇籍的意見。雖然因為「距離二戰後都已經過了70年」而有所爭議，但下面根據皇室的先例進行分析。

傳統上，皇族大約經過五個世代就會消失。現在正值壯年的舊皇族們，從明治天皇開始計算，幾乎都剛好是第五代。

如果這麼說，就會有人爭論：「所有舊皇族都與舊伏見宮家相連。與陛下不知道是幾等親之遙」。關於伏見宮家，因為江戶時代的貞致親王一事，也不是沒有擔憂。然而，宮家原本就是以防皇室有個萬一的不時之需，因此這個爭論本身沒有必要。也正因為有擔憂，所以明治天皇才會讓內親王與宮家結婚，讓母系也與皇室相連。

說到底，現在的舊皇族們一出生就是平民，過著一般上班族的生活，突然間說「他們是皇族」，國民對他們也不會有任何親近感，反而應該會覺得很奇怪吧。

當然，就算皇室面臨危機，現在的舊皇族們想必也不會根據醍醐天皇的先例即位成為天皇。以先例來說，當時的條件與現在大不相同。

關於讓舊皇族恢復皇籍的爭論，重點反而是讓壯年的舊皇族恢復皇籍，讓生下的親王們「生來就是皇族」，以便在面臨皇統危機的時候可以支撐皇室。假設現在讓舊皇族們恢復皇籍，萬一悠仁殿下沒有生下兒子，那麼就可以讓恢復皇籍後出生的皇族即位。這時，只要請他的父親擔任上皇即可，過去曾有不登極帝的先例。

我認為，現今的舊皇族就算恢復皇籍，也不應該當天皇。如果這麼說的話，更應該討論「讓舊皇族當上皇的可能性。」我並非全面否定母系論或女性宮家。我只是反對在沒有先例的情況下強行推動的蠻橫行為。

無論如何，當悠仁殿下即位的時候，宮家就會消失。就算讓宮家復活，為了皇位繼承的安定，必須要有後代。為此，婚姻就會變得至關重要。

如果這麼寫，就會有人提出「難道皇族就沒有婚姻自由嗎？」的意見。然而，現在的皇族原本就是只有義務沒有權力的狀態，只強調婚姻這一點反而讓人困擾。尤其，在這裡明白說，秋篠宮家的真子內親王和佳子內親王的婚禮是國家大事。當然，悠仁親王殿下的婚禮更為重要。

如果悠仁親王殿下能夠生下多位皇子，那麼所有事情都解決了。雖說不需要像嵯峨天皇一般生下50位皇子，但政府和宮內廳是不是也應該考慮讓悠仁親王殿下在18歲的時候結婚呢？到時候應該盡量減輕其公務，讓他能夠專心傳宗接代。

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書籍介紹

本文摘錄自《日本天皇，原來如此！從生前退位問題探秘萬世一系天皇文化的歷史與發展》，麥浩斯出版

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作者：倉山滿

譯者：陳心慧

萬世一系的天皇體制為何能傳承125代而未發生易姓革命？

為什麼沒有政經實權的天皇能夠成為日本人心中最尊貴的存在，連權傾一時的武家或戰後主掌日本命運的麥克阿瑟都不敢擅動皇室？

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Photo Credit:麥浩斯出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航