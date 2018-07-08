老舍希望別人把他看成是「糊塗」，省得反覆解釋什麼是「幽默」

文：雷勤風（Christopher Rea）

「幽默」之前的幽默家

林語堂首次提及「幽默」是在1924年5月發表於北京《晨報》的一篇文章裡。他當時剛從海外留學歸來，在哈佛大學和萊比錫大學陸續念過碩士和博士學位，返國後在北京大學教授英文。在北大時，林語堂常為《語絲》寫文章，參與該期刊於1920年代對文明話與駡人話的熱烈討論。1926年，林語堂和一群知識分子的公開言論惹惱了段祺瑞，於是他逃往南方，第二年來到了上海。

他在1924年的文章裡提到幽默是「中國文學史上及今日文學界的一個最大缺憾。」中國人素來是富幽默感的，但是在文學上卻不知道運用和欣賞，最後導致「正經話」與「笑話」截然二分，知識生活頓時變得枯燥無聊。林語堂認為，作家們做道學先生做慣了、受制於理性哲學太久，以至於當帶有自然欲望的「自然人」需要從被壓抑的內裡「出來消遣消遣」以免道學先生們的神經枯萎時，竟然不自覺而斥之為不正經。他指出，在西方，就連學術性的書裡，偶爾也會穿插一些不相干的笑話。不過，「此笑話不是彼笑話，不是三河縣老媽的笑話，乃是『幽默』。」中國需要的是以魯迅為筆名的周樹人不單「以別號小品文字」來說笑，而是以「堂堂北大教授周先生」的身分「來替社會開點雅致的玩笑。」這麼一來，人們會體會到，幽默「不是丟臉的事」。

林語堂發明的新詞彙在後來的八年間接受度不大，儘管時至1924年中國讀者對歐美式幽默已經接觸了幾十年。19世紀以來，如Punch（《笨拙》）和Puck（《潑克》）一類的雜誌一直在中國流傳，也啟發了多種語言的本地模仿者。狄更斯、蕭伯納、馬克．吐溫以及王爾德等幽默作家的作品，早在20世紀初也已經有了中文譯本。

還有幾位新登場的中國作家把他們風格獨特的高尚英式幽默介紹到中國。1923年，丁西林在北京大學教書的時候開始寫獨幕風俗喜劇。丁西林當時剛從英國留學回來，學數學與物理學之外，他留英時的餘暇也喜讀喜劇名家蕭伯納、易卜生和王爾德的作品。丁西林的處女作《一隻馬蜂》（1923）的主人公是二十幾歲的吉先生，他在中國急速轉變的社會風氣中找尋出路，時常游走於長輩對他的期待和自己的願望之間。他的母親抱怨現代女青年們看不起傳統的「賢妻良母」，吉先生回話道：「你要原諒她們。她們因為有幾千年沒有說過話，現在可以拿起筆來、做文章，她們祇要說說說，連她們自己都不知道說的些什麼。」他譏諷說摩登女子「都是一些白話詩，既無品格，又無風韻」；傳統女子則是八股文：既乏味又千篇一律。

吉先生自我實現的機會，隨著余小姐的出現而到來。吉老太太打算為她和吉先生的表親——一位醫生──說媒。吉先生若是想要抓住愛情，他得盡快想出一套辦法，讓他那含糊其辭又無意間帶有性別歧視的說法，能和眼前的美人和平共存。他告訴余小姐，「一個人最寶貴的是美神經，一個人一結了婚，他的美神經就遲鈍了」，接下來他就伸出手，向余小姐提議「陪我不結婚」。余小姐同意了這奇怪的提議，並告訴吉先生，其實她父母本來也不願意她嫁給醫生。這好像是承認了自己其實一直在和吉先生鬧著玩，故意教他乾著急。吉先生因此興奮地認定彼此是「天生的說謊一對」，並突然抱住了余小姐，讓她驚叫了出來。這時，吉老太太和僕人衝了進來，余小姐以手掩面，臉紅得說不出話。

吉先生：（走至余前，將余手取下，視其面）什麼地方？刺了你沒有？

吉老太太：什麼事？什麼一回事？

余小姐：（呼了一口深氣）喔，一隻馬蜂！（以目謝吉）

於是這「說謊一對」便躲過了媒妁之言，既讓吉老太太覺得滿意（她本來私下也認為余小姐很適合自己的兒子），並且也保留了他們年輕的「美神經」。

一般認為是丁西林傑作的《壓迫》（1926）當中也有一對機靈的青年男女。一位想要租房子的男客已經付了訂金，但是房東太太一發現男客單身，便謝絕他，因為她的女兒就住在同一棟樓。男客不願意收回訂金，也不願意聽同情他的老媽子善意的建議，撒謊說他的家人快要來了。而就像在《一隻馬蜂》裡一樣，是一位年輕女子帶來了解決方案。當房東太太出門找巡警要將男客趕走的時候，來了一位想要租房的女客。在男客說明了情況之後，女客出乎意料地說她願意冒充他太太來哄騙房東太太。他們假裝是一對因吵架而互不搭話的夫妻，故意讓房東太太、巡警以及老媽子各自越猜越遠，儘管他們從來沒有宣稱彼此是夫妻。比如，當巡警向男客請問女客貴姓大名，他誠實地回答：「我不知道。你問她自己好了。」當房東太太問女客：「這位先生是你的男人麼？」女客回答：「我不知道。你問他好了，看他承認不承認？」

雖然標題的「壓迫」表面上指的是地主階級與舊世代的行為，但它同時也牽涉到利用話語讓自己逃離危機，進而避免語言本身的壓迫。

丁西林的喜劇是一股清流：一種良性的兩性與世代大戰，有著機智的嘲諷、社會問題非傳統的解決方法，以及精心設計的情境喜劇。這些喜劇的主角建立了一種全新的滑稽樣板：一群受到啟蒙的年輕人，利用各種計謀來實現自己個人的、現代的理想，同時安撫或智取那些思想傳統的老一輩人士。

1920年代發跡的幽默家，最有名的是舒慶春。1920年代中期，二十幾歲的舒慶春赴倫敦大學教授中文。他在課餘寫作了三部長篇小說並在中國出版，署名老舍。《老張的哲學》（1926）第一章的第一句話就為書名揭密：「老張的哲學是『錢本位而三位一體』的。」「他的宗教是三種：回、耶、佛；職業是三種：兵、學、商。言語是三種：官話、奉天話、山東話。」他一生總共只會洗三次澡：他生下來的第三天、他結婚的前一夕，還有「洗屍」。他的宗教是由市場來定的：豬肉比羊肉便宜時則回，豬肉羊肉都貴時則佛，請客時則耶，學的是英國人的習慣，因為請客人吃茶比請客人吃飯省錢。小說講的是老張利用其身為校長的身分（他令人想起狄更斯小說《尼古拉斯．尼克貝》裡的士括爾斯）在北京郊外的一個小鎮裡透過放債、逼債魚肉鎮民的故事。

老舍接下來寫的兩部長篇小說也走了類似的套路：具有反諷而親切的敘事口吻、生動有趣的人物，以及帶有流浪漢小說味道的故事線。《二馬》（1929）透過描述倫敦一對中國父子的經歷，來觀察英國人對中國的偏見與誤解。該小說的啟發來自於老舍的個人經驗，它敘述二馬各種啼笑皆非的遭遇，包括請他們吃米布丁的傳道士（因為中國人愛吃米飯），還有大概是因為讀了太多宣傳黃禍論的傅滿洲博士（Dr. Fu Manchu）小說，而害怕馬氏父子會吃鼠肉，並在自己茶裡下毒的英國老太太。馬老先生有一次為房東太太的女兒寫出一個中國字，「美」，後來房東小姐出門時，馬老先生難得笑了個痛快，因為房東小姐在帽子上把字繡反了：反過來的「美」看起來像「大王八」。

1930年，老舍經南洋回到了中國。1931年9月日軍侵略中國東北，爆發了九一八事變。接著在1932年1月28日，日本轟炸了上海閘北居民區（徐卓呆的太太湯劍我即在此次轟炸中身亡），隨即爆發長達一個月的戰事，是為一二八事變。在國際出面調停期間，日本在長春扶植退位的清朝末代皇帝溥儀成為傀儡國家「滿洲國」的元首。身為滿人的老舍視滿洲國為一場鬧劇，同時也憤怒中國政府和國民反應的力道過於疲軟。1932年8月，老舍居住在山東時，在現代派文學期刊《現代》上開始連載長篇小說《貓城記》。這部科幻寓言小說的故事背景是以貓族統治的火星，痛批中國人在面臨國家危機時的內訌、無感與無能。幾年以後，老舍把它稱為一部失敗之作，說其中訴苦的口氣源於作者看見中國正經歷的「惡夢」而一時絕望。

《論語》於1932年9月份問世，這對老舍而言是一大幸運。《論語》的編輯及其編輯哲學影響了他，使他改變了路線。他找回以往熟悉的諷刺風格，寫出了不少短篇。1934年，邵洵美的現代出版社把一些故事編纂成《老舍幽默詩文集》，在《論語》及其姊妹期刊當中大做廣告。三年之內，老舍的四部新長篇小說在這些期刊上陸續發表，其中包括他的傑作《駱駝祥子》（1937）。

在老舍開始投稿之前，《論語》就已經改變了他的名聲。《論語》一把「幽默」標榜為最高尚的喜劇風格，《現代》就突然開始稱他為「幽默家」，其他期刊也很快地跟進。不久，老舍在國內的幽默招牌，甚至已經超越了林語堂，這都要歸功於他說故事的才華、對通俗用語的精通，以及對於京片兒的把握。然而，對於自己號稱幽默權威一事，他本人的態度卻相當矛盾。1934年時，他評論說他聽過許多探討幽默是何物的理論，「都很有理」，但他自己倒比較希望別人把他看成是「糊塗」，因為「省了很多的麻煩」，可以不用反覆地為人解釋什麼是幽默。

相關書摘 ►魯迅談罵人的風格：不要「駡一句爹娘，揚長而去，還自以為勝利」

書籍介紹

本文摘錄自《大不敬的年代：近代中國新笑史》，麥田出版

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作者：雷勤風（Christopher Rea）

譯者：許暉林

在苦痛動盪中 眾笑依然喧譁

一本令人拍案又噴飯的絶妙史書

2017 漢學研究至高榮譽 列文森大獎 得獎力作

加州大學聖塔芭芭拉分校榮退教授 白先勇

哈佛大學東亞系暨比較文學系講座教授 王德威

絕倒推薦

「自從幽默文學提倡以來，賣笑變成了文人的職業。」— 錢鍾書

欲知此話怎說，且聽本書分解。

內容簡介

《大不敬的年代》一書讓我們發現近代中國文化史與文學史趣味無窮。晚清以降，近代中國歷史充斥著無盡的苦難、悲痛和動盪。然而《大不敬的年代》卻告訴我們，晚清、民國也可眾聲喧譁，以笑聲來書寫。笑話、游戲、詬駡、滑稽、幽默，各色笑聲各安其位，在中國面臨各種焦慮之時，「笑」提供一種了解現代化中國家的不同敘述方式。

雷勤風關注的是笑的整個譜系，從文人品味到大眾通俗文化，從喜劇演員、劇作家到新聞記者甚至是大學教授。全書廣徵博採各式圖片、報刊、文獻材料，展現了那個時代的多種幽默形式，同時也帶領讀者踏上一場笑料的發現之旅。誰是「破夜壺室主」？哪些暢銷作家自稱是「賣笑維生」？軍閥時期的「放屁主義」從何而起？民國人士最擅長哪些「好笑的駡人法」？「幽默」如何成為我們今日的慣用語？笑話與幽默確實深入了晚清、民國知識分子及一般讀者的生活中，我們也確實不可一笑置之。

《大不敬的年代》的歷史觀，不只回看過去，也望向未來。一般人會把笑當作對已然發生之事的反應，但「笑」也是一種想像未來可能性的方法。我們可以將本書視為一種娛樂、一本教材、一串笑話、一篇史論，甚至是一個人類喜劇文化研究的起點。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺