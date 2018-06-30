國防部寄錯5萬份年改處分書，八百壯士想提「訴願」、「行政救濟」也沒門

年金改革7月1日將上路，20日才通過的軍人年改法案，25日發生寄錯「退休俸重算通知書」的烏龍，事後，國防部動員超過200名人力，人工比對19萬筆個資，希望在7月1日前寄到正確的資料。此外，已經先通過的公教人員，近期也提出各種行政救濟手段，銓敘部就表示目前已收到四萬份處分退休金「復審書」，新北市政府也表示，每天至少收到300封來自教育人員的訴願書。

（中央社）歷經反軍改團體「八百壯士」街頭抗爭紛擾，軍人年改案於6月20日在立法院三讀通過，趕著與公教人員如期於7月1日實施，但在國防部6月25日起陸續寄出約19萬份的「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」作業中，意外發生寄錯地址，甚至內容也有錯誤狀況，原本即因軍改備受壓力的國防部，再度面臨各界指責窘境。

對於出錯原因，國防部官員接受中央社記者訪問時強調，名單來自退輔會，名單內容並沒有問題，是首批的5萬份匯出系統時因跳格造成誤差，導致部分收件人、地址不符，第二批、第三批共14萬份已暫停寄送。

官員坦言，首批資料在匯出後確實沒有再校對、檢查，才會釀成這起錯誤事件，當得知出現狀況後，資源規劃司便動用各軍種、超過200名人力，與內政部戶政司合作，以人工的方式「逐筆、逐行」比對19萬筆的姓名、地址是否正確，避免再次造成個資誤植。

另一名業務單位的官員也說，為了將最正確的資料在最短時間內寄給退伍袍澤，長官甚至與官兵各司其職，分為比對組、求證組，漏夜拿著尺與筆，一行一行的在人員清單上作記號，只要資料有誤便立刻通報求證組，立刻尋找正確的個資，確保資料無誤。

這名官員表示，為了體恤同仁辛勞，上級長官特別準備宵夜、提神飲料「吃到飽」；只要工作累了，就趴在桌上休息一下，恢復體力後，又繼續埋首工作，夜深人靜，這幾天資規司辦公室都是燈火通明。

經過漏夜加班，國防部官員說，28日傍晚已完成比對工作，印刷廠也承諾趕工印製，將正確資料寄送到退伍官兵手中，7月1日正式上路實施。

《中央社》報導，八百壯士副指揮官兼發言人吳斯懷受訪時則認為，「目前就有幾萬人收到錯誤的信件，錯的非常離譜，尤其這是否涉及個資外洩的問題。」吳斯懷說，很多人原本打算在收到處分書後提行政救濟，但吳斯懷說，收到了不知道是誰的重新處分書，「要怎麼提訴願」。

《聯合報》報導，有藍營立委表示，國防部官員早已示警，軍改前置作業繁複，準備期至少需半年，現在因系統出包程序大亂，重新作業可能造成人員過勞。

而退輔會退除給付處簡任視察羅馬可表示，這次只是資料錯誤，將來退伍給予發放，會將正確金額發放到退伍袍澤帳戶中。是否能趕在7月1日前全數寄發完畢？國防部發言人陳中吉表示，「目前正積極處理」。

退休教師提出救濟，銓敘部已收到4萬復審書

年改三法雖然在立法院三讀通過，最後通過的軍人年改相關單位，也努力趕在7月1日前上路。但反年改團體仍然表示將繼續透過釋憲、提請訴願等方式進行救濟。

（中央社）針對退休所得重新計算處分書，如果不服重算行政處分，退休的公務人員、教師、軍人都各有不同的救濟方式。

就退休公務人員來說，提起救濟，是將復審書寄到銓敘部，轉保訓會提起復審；如是退休教師，則是將訴願書寄到原處分機關（教育部或縣市政府）提訴願。至於退伍軍人，如對國防部或各軍種司令部寄發的通知函有疑義，可以收到通知函30天內，繕具訴願書經由國防部或各軍種司令部向行政院或國防部提起訴願。提出救濟的時間，是於收到並簽收處分書次日起30天內，提出救濟。

根據考試院相關人士表示，截至27日為止，銓敘部約已收到4萬份的復審書，目前還在陸續增加中，預估7月8日、9日將達到高峰。

銓敘部相關官員受訪時表示，銓敘部目前收到的復審書，請求復審的事實與理由，五花八門，各有不同。有人質疑政府違反信賴保護原則，有人要求聲請釋憲。銓敘部收到復審書後，將會就所提的事實、理由，提出答辯後，再送至公務人員保障暨培訓委員會審理。

保訓會官員受訪時坦言，保訓會只能就重新處分後的退休金額是否有計算錯誤，如果有錯誤，則會依法重算，但「保訓會委員畢竟不是法官，無法審理是否違反信賴保護原則等情事」。

除了銓敘部，由於縣市政府是核發退休教師退休所得重算處分書的執行機關，也有不少人向縣市政府提請訴願，以新北市為例，每天有逾300件訴願書湧進教育局。

全教總理事長張旭政受訪時表示，這次不論進行訴願或行政訴訟，勝訴機率非常低，因此全教總將目標放在「釋憲」。

反年改團體、縣市政府都提出釋憲

張旭政表示，只有釋憲成功，大家都能適用。6月13日，就有多個退休公教警消團體到司法院遞交有一萬多名聲請人的憲法訴願解釋聲請書。此外，因縣市政府為核發退休教師退休所得重算處分書的執行機關，為爭取退休教師權益，繼花蓮縣與金門縣政府之後，新北市以執行機關擬具的釋憲聲請書也於6月28日送達司法院。

年金改革未來的戰場可能在釋憲，高雄大學政治法律學系教授廖義銘表示，年改引起軍公教不滿，關鍵原因是年改剝奪退休人員財產權，違反憲政不應溯及既往的原則。廖義銘認為，用釋憲的方式可凸顯年改真正的爭議焦點，讓討論回到法治與憲法上，不再爭論退休金多少才夠等問題。

東吳大學法律系副教授胡博硯則認為，若反年改陣營以不應溯及既往當作理由來釋憲，「是死路一條」，因為從過去的大法官解釋可以看出，大法官主張信賴保護原則，但法律不溯及既往只是信賴保護的方法之一，大法官沒有主張一定要不溯及既往才叫信賴保護，例如年改逐年實施，給予緩衝時間，也是信賴保護的一種。

胡博硯分析，反年改陣營若從年改剝奪財產權違反比例原則來聲請釋憲，提出足夠的證據與理由，證明年改一下砍掉太多，比較有機會去說服大法官；如果只從不溯及既往的角度，應該沒什麼成功的機會。

張旭政表示，年金改革應該公平，且標準一致，全教總會從這個方向釋憲，而非從年改違反信賴保護原則、不溯及既往角度。

對於多個團體與縣市政府聲請釋憲，負責年改的行政院政務委員林萬億表示，尊重人民的權利，但因釋憲有其法定程序，不影響年改7月上路。林萬億說，如果大法官受理年改的釋憲案，總統府國家年金改革委員會將會與銓敘部、教育部、國防部等相關單位一起彙整資料，為年改政策辯護。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺