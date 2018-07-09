100則改變自己的關鍵思維：勇敢說「好」、勇敢說「不」

文：尼格爾・康貝朗（Nigel Cumberland）

勇敢說「好」

找到說「好」的方法……

說好代表你接受一些新事物，

願意認識新朋友，願意改變。

這會讓你在人群中顯得突出，

保持樂觀的處世態度，

讓別人走向你。「好」讓我們青春不老。 ——艾瑞克施密特（Eric Schmidt）美國軟體工程師

當別人都說「不」的時候， 成功人士會說「好！」如果老闆給你升職機會，提供外派海外的工作，你會說什麼？會答應接下嗎？ 如果你的伴侶提議新的渡假地點是格陵蘭島，你會想試試看嗎？

並非建議你對每件事都採跳躍性思考，不怕冒險犯難，忽略現實與一般常識的考量。而是希望你能認知清楚，你在哪些情況之下會裹足不前，放棄嘗試。

別再拿彆腳的藉口當理由，例如：

不好意思，我太忙了沒辦法去。

我想去，也許再過一陣子吧。

我以前從沒這樣做過。

聽起來很刺激，但我現在這樣就很好了。

我已經有其他決定了

現在做有點太晚了。

這些話的背後帶有遲疑、恐懼、拖延、討厭冒險的意涵。這都是真正想要成功的人所不會有的。

你從未讓自己掌握住機會嗎？凡事都只是事後諸葛嗎？怎樣才能夠讓你有信心說好呢？電腦科學家蘭迪．鮑許說的很好：「讓我們後悔的，不是我們作過的事……而是我們沒做的事。」開始成為一個當大多數人都說「也許」、「不確定」、「或許吧」、「再說吧」時，卻爽快答應說「好」的人吧。

當別人都說「不」的時候，

成功人士會說「好！」

付諸行動

真希望我說「好」的測驗

人難免做出後悔的事，大多數的懊悔都不礙事，但有些則會讓你不開心，情緒沮喪，無法往前走。輔導一些領導者面對重要決定或選擇時，我喜歡向他們丟出兩個問題，希望他們在每次面對重要機會或抉擇的時候好好反思：

→ 「好」是你真心想說或做的嗎？

→ 如果今天說「不」，是否明天就會後悔？

哪些類型的重大決定是你預料在不久將來一定會面對的？是關於接不接受升職升官，賣掉房子，向伴侶求婚，還是雇用某人當你工作上的接班人？

如何把「好」說出口？

是什麼讓「好」說不出口？你需要瞭解或做些什麼才說得出「好」？需要跟誰談談嗎？還是需要某些事情的觸發？通常你只是需要時間，多一點資訊，或者跟某人說說你所面臨的抉擇。

最壞的情況可能是什麼？

為了協助你更自在的把「好」說出來，問問自己可能發生的最壞情況是什麼？我會失去什麼？同時獲得什麼？

你必定會很意外，對自己選擇的事物，竟有如此誇大潛在缺點的慣性，尤其是在全新與未知的過程上自我否定。最困難的是面對你從未有過的選擇，或必須正面違逆大多數人的意見。

勇敢說「不」

當你對別人說「好」時，

要確定你不是在對自己說「不」。 ——保羅科爾賀（Paulo Coelho）巴西著名作家

嗯，說「好」很棒，但說好的同時如果心裡想的是「不」，那麼你將永遠是個輸家。人很容易陷入一種模式，向日常各種抉擇妥協的模式，例如到哪吃飯？吃什麼？如果你從不讓人聽見你的聲音，那麼周遭人眼中的你，就會是個卑躬屈膝，委曲求全的濫好人。你應該適當提出意見，發揮一些影響力，哪怕是一些小事都好。當別人的踏腳墊不是健康的生活方式，也會殘害你的自尊以及自信。

在生命重大決定上說好，然而內心卻更認真的大聲說「不」，和真正感覺對的決定背道而馳，會毀掉你達到夢想和目標的機會。我輔導過太多在人生重要決定上隨波逐流而後悔的人，結果現在自食其果，需要外來的幫助。

選擇是你的，你可以盡量讓自己變得受人喜愛或讓人感激，但不可能隨時隨地取悅生活中每一個人而不造成自己的痛苦。

說「好」很棒，

但說好的同時如果心裡想的是「不」，

那你將永遠是個輸家。

付諸行動

懂得縮放給予別人的幫助

你要認清並且接受你只能在某些時候配合某些人。別人的需求雖然很重要，但你的也一樣。你的任務就是盡量推掉別人要求你做不想做的事，無論是上司、同事或伴侶。自我需求擺一旁，勉強配合別人的請求，雖然可以讓你成為好相處的好好先生，但又能扮演好幫手的角色多久呢？

夠了就是夠了

用技巧四兩撥千金，推掉請求。

不需大叫說「不」，相反的要尋求諒解並表達你對請求的理解。當你的直屬經理要求你晚點下班，每週三次，請把它推掉。你可以向他解釋有時可以晚點下班沒問題，但本週已加班兩次，你還有私人生活必須兼顧。採用同樣果斷明確的態度來面對所有的要求。

有個不錯的句子可用在所有狀況：「前幾次我都同意你的想法，不如現在由我提議去哪吃飯，到哪渡假，牆壁要塗上什麼顏色吧！」

相關書摘 ►100則改變自己的關鍵思維：靈活運用智商、注重品格

書籍介紹

本文摘錄自《成功的人都這麼做：100則改變自己的關鍵思維》，河景書房出版

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作者：尼格爾・康貝朗（Nigel Cumberland）

譯者：張邵甯

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Photo Credit: 河景書房出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺