100則改變自己的關鍵思維：靈活運用智商、注重品格

文：尼格爾・康貝朗（Nigel Cumberland）

靈活運用智商

每個人都是天才。

但你如果判定魚應該有爬樹的能力，

那麼你將費盡一生思考魚何以如此愚笨。 ——愛因斯坦（Albert Einstein）德國物理學家

談到腦力，大腦很容易一邊發達，另一邊相對不發達。也許你對填字遊戲很擅長，可是一旦需要看說明書使用家電，腦袋就變得不靈光。工作上也許可以順利通過各種對智力的考驗，但是回到家時，處理孩子們之間的相處問題和需求卻馬上亂了方寸。

根據流體與晶體智力理論（CHC Theory），人腦擁有十大能力，依序細分為70個。透過對不熟悉資訊的處理能力觀察以及處理速度的變化，你不需掌握這70個能力才能達到成功，真正的難題是你不知道自己有多聰明，不清楚自己的生活各方面需要擁有什麼樣的技能才能達到成功。你已經具備所需的技能了嗎？知道如何利用嗎？需要從零開始嗎？

你不一定要是各方面的佼佼者，但有覺知的去發展各領域的智力，這將帶給你不計其數的好處。

有覺知去發展各領域的智力，

這將帶給你不計其數的好處。

付諸行動

發展所長

成功的關鍵是著眼在現有的強項上，同時開發有助於完成生活目標的不同領域。看看你的目標，思考一下什麼樣的智力強項最有利於目標達成，建立所需技能並致力於其上。

就算不認為用得到某些技能，也可以試著發展你的弱項。超強記憶力對你而言也許不特別重要，但你永遠不知道什麼時候用得上。記憶練習也很好玩，可以挑戰看看。

它可以延緩認知疾病的惡化，例如失智症和阿茲海默症。找點時間挑戰自己，比如填字遊戲、數獨，桌遊的話，或是象棋、雙陸棋（15子棋）。保持學習新事物的意願，定期刺激大腦接受考驗。

絕不炫耀

單獨擁有智商不夠，即便被邀請加入「門薩國際高智商同好組織」也不能保證你的生活會很成功。你要能夠應用智慧在其他人身上，這一點需要相當程度的一般常識，使自己擁有街頭智慧，發展出情緒智商技巧。

不管你有多聰明或覺得自己很聰明，不需讓別人感覺渺小，覺得比你笨，因為這樣只不過在濫用技巧，使自己看起來自大、勢利、居高臨下，讓人不得不跟你保持距離。

注重品格

我不在乎人們喜不喜歡我，

因為我來到世上不是為了贏得名氣，

是為了盡我所能做個最好的人。 ——泰布亨特（Tab Hunter）美國演員

我們活在「喜歡」的文化裡。臉書、YouTube與Instgram讓這個文化不知不覺變成常態，使人更著迷於評論與被喜歡。我們真的這麼迫切需要被注意，被周遭所有人喜愛嗎？最終結果呢？這一類的好感不會持續，只是在轉移自己對幸福、實現、成長的追求。猶如美國記者哈里斯．格里力所言：「名氣就像蒸氣，名望就像意外，而財富隨時會消失。唯有一件事能夠永垂不朽，那就是品格！」

近年來電視實境秀竄起，尋找最頂尖的歌手或舞者，鼓勵人們聚焦在「人氣」的概念上。他們延續這樣的概念，被投最多票、觀看次數最多或最受喜愛的人就是最好的。但話說回來，擁有十萬推特粉絲的人，真的感到快樂滿足嗎？這樣的外在名氣可以實際衡量出什麼嗎？只不過顯示出很多人短暫的幻想，然後按下「喜歡」鍵而已。

在真實世界裡，舞會女王、領袖女孩或年度運動員的名號能蟬聯多久？他們會感到快樂與成功，只因為贏得了名氣比賽？女演員蜜雅．娃絲科斯卡說得非常好：「名望非常名不符實，有時它在那兒，有時轉眼就消失，只是一股浪潮而已。」

唯有一件事能夠永垂不朽，

那就是品格！

付諸行動

愛自己

你唯一需要喜愛的人是你自己，學習自我評價、自我接受、愛自己。

選擇如何表現自己，可以利用多種方式協助你。

停止從別人對你的想法、說法來定義自己，相反的，深入剖析自己，用你的感覺、想法定義自己。

學著不去擔心你的選擇受不受別人的歡迎，生活中重要的人不會因為你選擇做自己而看輕你，從此拒絕往來。不論是你背上怪異的刺青，還是辭掉工作，追求一個瘋狂的夢想，或從此素顏不再上妝。

不管多不受歡迎也要做對的事

不去做迎合別人的事。受他人排斥也許不好受，我們也都想要受人喜愛、被接受，若結果讓別人失望也非我們所願。選擇「走入群眾」和普通人一樣，做些讓父母為你感到驕傲的事時，這當中你允許自己放棄了哪些事物？哪部分是你選擇忽略不想說的呢？你不需要只為了融入群體，而勉強自己在晚上和同事們出去喝一杯；不用學別人穿得很時髦，讓自己看起來和他們一樣跟得上潮流；也不需要模仿別人喜歡的音樂、閱讀品味或喜愛的餐廳。

從今天開始自己決定哪一個才是對的選擇，能夠幫助生活達成目標與夢想。如果一定要把生活看待成一場誰最受歡迎的比賽，那麼就讓自己當唯一的評審吧！

相關書摘 ►100則改變自己的關鍵思維：勇敢說「好」、勇敢說「不」

書籍介紹

本文摘錄自《成功的人都這麼做：100則改變自己的關鍵思維》，河景書房出版

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作者：尼格爾・康貝朗（Nigel Cumberland）

譯者：張邵甯

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Photo Credit: 河景書房出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺