「空調突然變成38度、電子鎖天天換」，智慧家電竟成為「家暴」幫兇

近年來，各科技公司都推出能遠端操控的智慧家電，出門在外，也能遙控溫度、門鎖，甚至監控家中寵物動靜，但《紐約時報》報導，這些能遠端操控的的智慧家電，現在竟成了家暴加害者控制、監測、精神虐待受害者的「幫兇」。

《紐約時報》報導，美國加州聖拉斐爾家庭和平中心（Center for Domestic Peace）負責人羅德里格斯（Graciela Rodriguez）表示，越來越多的家暴受害者表示，曾在獨自在家時受過「科技家暴」，比如空調忽然被調高到38度，或是智慧音響突然開始大聲播音樂。甚至有名受害者向《紐約時報》記者表示，家門的電子鎖的密碼每天都會變。

操控這些遠端設備，雖然不會對受暴者造成直接的生理傷害，但這些裝置讓加害者即便不在家中，也能操縱門鎖、音響、冷氣、電燈和攝影機，持續騷擾、監視、報復並恫嚇受害者。

在Intel研究智能家居科技影響的研究總監格雷格（Melissa Gregg）表示，目前安裝智慧家電設備的以男性居多。通常，他們負責安裝這些科技產品，知道這些設備如何運作，也擁有所有的密碼。家暴緊急救援人員也表示，「科技家暴」的受害者多為女性。

新北市家庭暴力防治中心解釋，許多人以為家暴只是施暴者發洩情緒，但其實暴力的核心在於「權力控制」，加害者進行家暴的目的是為了駕馭受害者，以彰顯「我是老大」、「我是權威」的念頭。

《紐約時報》報導，一位居住矽谷的受暴的女醫生表示，她的工程師丈夫曾遠端操控空調、音響、門鎖。她說：「虐待重點是權力和控制，而他用的是科技。」

受害者想要斷絕科技家暴，卻可能深陷更孤立的狀態

而對於智慧家電一竅不通的受暴者，如果想要反抗，唯一能做的似乎只剩下把家電拆掉或是拔除網路線。但女權法律倡議組織「法律動力」（Legal Momentum）的律師貝克（Jennifer Becker）提醒，當施暴者發現家具被受害者拆掉時，衝突可能會加劇。

電子權益團體「電子前沿基金會」（Electronic Frontier Foundation）網路安全主管加爾佩林（Eva Galperin）也表示，拔除網路線，可能使受害者進一步被孤立。

美國科技媒體《CNET》報導，澳洲維多利亞州家暴資源中心CEO馬奎爾（Emily Maguire）表示，很多家暴加害者者會試圖孤立受害者，避免他們跟朋友或家人接觸，而 社群網站常常是他們與外界取得聯繫、獲取支持的唯一方式。

新北市家庭暴力防治中心也強調，被害人處於壓力及孤立無援的情況下，可能逐漸喪失判斷力，接受自己是沒有權力的，視家暴為常態，甚至因此放棄抵抗。

不只手機、網路，連「轉帳系統」，都可能是施暴工具

在遠端操控的智慧家電推出前前，就有許家暴加害人，透過手機、網路、GPS對被害人進行監控、精神虐待。

《CNET》報導 ， 新南威爾士大學法律和刑事司法專家阿洛西（Hadeel Al-Alosi）說：「以前，情緒暴力或肢體暴力，都需要透過『實際接觸』才可能發生，但現在，每個人都有智慧型手機和社交網站帳號，那麼施暴者就可以在任何時間、任合地點，折磨受害者。」網路和智慧型手機縮短人際距離的同時，也縮短了加害者和被害人的距離。

根據澳洲2015年的對於家暴型態的調查，超過80%受暴者表示，曾經被施暴者以社群網站和智慧型收機手機騷擾、監控、精神虐待，一名工作人員甚至表示，有次他與一位受暴者洽談，光洽談期間受害者就接到30多通電話和簡訊。

阿洛西甚至碰過一個用「轉帳系統」對受害者精神虐待的案例，一名丈夫對太太施暴後，妻子申請了保護令，丈夫被規定不能接近太太，太太也斷絕丈夫所有的可能聯繫到她的方式，但這名男子最後竟透過轉帳系統，匯款到太太的銀行帳戶，只為了在「交易備註欄」中留下威脅訊息。

《ABC NEWS》2017也報導，曾有名女性家暴受害人，帶著孩子兩度搬家，卻總是不斷被加害的先生找到，後來才發現，丈夫在送給女兒的一個玩偶中，加裝了GPS，無論她搬到哪裡，加害者總是可以透過GPS找到他們的新住處。

操控智慧家電「無法可管」，但也可能成為「家暴防治」的一環

《紐約時報》報導，面對遠端操控的智慧家電，被家暴加害人利用，目前美國仍缺乏相應的法律管制。貝克表示，施暴者了解如何使用智慧家電科技來拓展他們的權力，而操縱家電目前不在美國刑法的追究範圍。而依據現行的保護令，加害者就算遙控房內溫度或突然打開電視或電燈，也並不違法。

不少倡導者已開始教育社工人員，當受害者申請保護令時，他們必須要求法官將智慧家電考慮在內。

多名員警表示，這些科技太過新穎，他們還未接到過相關案例，不過他們表示，類似的事情確實可能發生。加州帕洛阿爾托的警局副巡長佩倫（Zach Perron）說，「據我對家暴嫌疑人心理特徵的了解，這完全說得通，人們常常覺得家庭暴力的重點在於肢體暴力或情感暴力，但家庭暴力的核心在於控制。」

雖然智慧家電提供加害者新的「控制」方式，但也可能反過來改善家暴者的困境。澳洲昆士蘭大學法學教授道格拉斯（Heather Douglas）和資深講師伯頓（Mark Burdon）投書《ABC NEWS》表示，未來也許能設定，能聽取指示、偵測手勢的智能電視，在聽到言語暴力的關鍵字，或感測到肢體暴力時，自動報警。但道格拉斯和伯頓說， 但這些裝置如何應用於家暴防治，還有許多隱私權及自主性的問題需要討論。

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核稿編輯：羊正鈺