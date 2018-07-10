《和食全史》：戰國武將的威猛，來自於黑米飯與梅干

文：永山久夫

【戰國武將的威猛來自於飲食】

戰禍連年料理技巧卻不斷精進的年代

室町時代雖然戰禍連年，但是料理技巧本質上卻是向上提升，在這個時代幾乎脫離了古時候的飲食方式。

例如魚類的食用方式便從鱠演變成刺身。所謂的「鱠」，是將生魚肉切成小塊後，沾酢或醬食用，自古以來皆是如此料理。

進入室町時代之後，出現了將魚肉一大塊片下來的刀法。為了與自古承襲下來的鱠作區別，於是開始將如此料理的生魚稱作刺身。室町時代長享三年（1489年）的《四条流庖丁書》，便依照刺身的種類說明該使用何種調料味，內容如下所述：

「食用刺身時，鯉魚沾山葵酢，鯛魚沾生薑酢，鱸魚沾蓼酢，鯊魚沾芥茉籽酢，魟魚也是芥茉籽酢，鰈魚沾沼田酢。」

在這個時代食用上仍以酢作為主要的調味料，但是到了中期以後，當醬油一登場，切成大塊的刺身便迅速普及開來。充滿大豆胺基酸的醬油具備飽滿的鹹味，可釋放出魚類本身的鮮味，因此成功擄獲人心。

雖然室町時代戰禍連年，卻也在這個時候確立了本膳料理這種料理模式，形成日本料理的基礎，而當時頗具影響力的武家料理更成為主流。

室町時代武家之間所時行的用餐方式，包括湯漬及汁飯。其中，湯漬的用餐禮儀非常的繁瑣。

正式的湯漬必須事先用熱湯將飯沖洗過一次，然後再盛於碗中端上桌，最後將熱湯倒進飯中食用。在食用本膳料理時，端上桌的就是這種湯漬。汁飯簡單來說，就是用有味道的醬汁取代熱湯淋在飯上，常用於緊急出陣等場合。

視不同用餐禮儀，有時須在食用湯漬前先舔口鹽；此外香物的選擇、配菜如何搭配，都有繁雜的制式規定。

依據《大草家傳聞記錄（大草家より相伝の聞書）》（室町時代）所云：「吃湯漬時，先吃湯漬，再吃菜，最後喝湯」。

像是戰國時代的霸者織田信長（1534-1582）就十分愛好湯漬，用餐禮儀在他眼中根本不屑一顧，想吃時就用自己的一套習慣來吃。甚至在桶狹間之戰（1560）出擊之前，也都是以湯漬果腹。

靠黑米飯養足體力的武士們

應仁、文明之亂自應仁元年（1467）愈演愈烈，耗時11年，使得成為戰場的京都化為一片焦土。

這場紛爭擴及全日本，戰火連年延續了一百年以上，也為戰國時代拉開序幕。實力在握的人抬頭，以下剋上成為時代潮流。

即便身為大名（譯註：較大地域的領主）也不容大意，其地位可能隨時被家臣奪取。這就是亂世中的遊戲規則。

在戰國時代這個戰火無窮無盡的年代裡，武士們的飲食是如何解決的呢？

當時武士主要的熱量來源為一天五合的黑米。所謂的黑米，就是粗搗後的米，接近現代的糙米，因此殘留不少米糠成分。

五合的米飯，會分成早餐及晚餐二次食用。五合的分量在750公克上下，約含2,600大卡。足輕（譯註：下級武士）也差不多，發放的分量都一樣。

黑米的米糠含有大量的維生素B1，不但有助於消除疲勞，也是米飯中碳水化合物迅速轉換成能量時不可或缺的營養素，因此黑米飯能夠使肌肉更有力量。

接著來看看每100公克的米含有多少的維生素B1（以下單位皆為毫克），糙米為0.41、粗搗米為0.3，若是精白米的話則僅有0.08，幾乎全被去除了。

一旦缺乏維生素B1，就會因大腦能量來源的葡萄糖無法順利代謝，導致焦躁不安容易生氣，注意力還會下降，就連鬥志與體力都會變差。

黑米飯的好處，也包括十分耐餓。舉例來說，吃蛋糕或麵包雖會讓人突然士氣大振，但是很快就會虛脫無力。這是因為血糖值急速上升，接著又馬上快速下降的緣故。

但是黑米飯在這方面便具有它的優勢。

而且黑米是一粒粒吃進肚子裡，會慢慢被消化，所以血糖值可長時間處於穩定狀態，不會使人出現空腹感。也就是說，戰鬥力會持續高漲。

遠近馳名的猛將加藤清正（1562-1611），在《掟書》（家訓）中便提到：「要吃就要吃黑米」，清正終其一生參與過許多戰役，因此才會熟知黑米所具備的力量。

一天吃早、晚二餐

武士一天可吃五合黑米，這些黑米通常分成早、晚二餐食用。

《武者物語》中記載著戰國武將的故事集，當中就有「由吃飯方式了解北条家為何滅亡（飯の食べ方で北条家滅亡を知る）」這麼一篇故事。

小田原城的北条氏康（1515-1571）與嫡子氏政一同用餐時，氏政做出了致命性的失敗舉止。

因為他在同一餐的米飯中，淋了二次醬汁。氏康看見後十分失望，接著如此說道：「無論身分高低，一天都是吃二餐」，接著吒責他：「既然如此，怎會不熟悉用餐習慣。飯要淋醬吃，竟然不懂得拿捏醬汁分量，以致於醬汁不夠又再淋了一次，行為真是失當。明明是早晚都在做的事情，居然無法預估分量，看來你永遠無法看清一個人的本質，辨別忠良，更不可能招攬名賢家臣」，並且灰心地說：「看來北条家到我這一代就要結束了。」

不出氏康所預言，小田原的北条家到氏政這一代，便遭受豐臣秀吉攻擊而滅亡了。由這篇故事可充分得知，戰國時代的飲食分為一天早、晚二次，用餐須遵循用餐禮儀。

在當時那個年代，想在艱困的戰爭中倖存下來，實在無法因為淋飯的醬汁不夠而要求添加，於是才會衍生出武士的「常規」，為的是讓身體打從平時習慣這種困境。

汁飯終究是屬於上級武士的用餐形式，當下級武士升上足輕後，很多時候早晚吃的還是雜炊。

介紹下級武士在戰國時代結束之際相關生活點滴的《阿編傳（おあむ物語）》一書，關於女主角阿編，有以下描述：

阿編回想起小時候早晚常吃雜炊，所以能吃到菜飯最令她開心。阿編經常央請哥哥外出玩鎗，因為她想帶著這種菜飯跟著去，畢竟雜炊水分太多並不便於攜帶，所以會將菜倒入米中，炊煮成較硬的菜飯。

阿編後來前往土佐（高知縣），活到了江戶時代的寬文年間（1661-1673）左右，在八十多歲才去世。在《阿編傳》一書中，也有提及午飯的相關說明：「吃午餐這件事連作夢都不敢想，晚上更沒有吃宵夜這種習慣」，此外還寫道：「現在的年輕人講究服飾熱中打扮，花錢在各種食物上極盡奢侈，實不可取。」

出陣時提供一升米飯

武士習慣一日二餐，但是遇到突然要出陣時，用餐次數將完全顛覆，有時會吃上三、四次，隨時設法維持體力。

米飯的分量也有變化，天下太平時一天吃五合，一旦要出征去打仗，每人一天會發放一升。換算成熱量的話，單單米飯就超過五百大卡。

假使全副武裝，穿戴鎧及兜再加上武器的話，重量達40公斤左右，這種時候如果不吞下一升的飯，想必使不出力氣攻退敵人。畢竟打仗是靠力量決勝負，能量消耗也很大。

依據筆者手邊江戶時代初期的兵法書（缺少封面）所言，「米一人一升、味噌40人一升」。

當時在米的部分，每一個人會準備一升的分量，反觀味噌的量可能會覺得有點少，不過供給鹽分的鹽通常會另外準備，因此味噌可說是用來作為幫助消化的藥物或藥餌。

味噌含豐富的活性酵母菌、乳酸菌及麴菌，此外還具備幫助消化的酵素群，因此大量的米飯只要搭配味噌食用，就能順利消化吸收。

而且為了提高在戰爭期間所吃的米飯的消化吸收速度，立即提供戰鬥力，因此大多會運送白米至戰場。畢竟白米可以快速煮熟，而且相較於黑米更能大量攝取。

傳聞不少人為了能飽嚐白米飯，於是成為足輕或人夫（譯註：搬運工人）。儘管是在戰爭期間，吞下多達一升的飯，還是可能引發消化不良。為了預防這種現象，才會將富含生菌及消化酵素的生味噌作為一道配菜。

打仗期間也會食用午餐。分別在早、中、晚餐炊煮二合五勺的米飯來吃，剩餘的二合五勺則會製作成握飯糰，以便發生突發狀況時得以迅速行動。

米是由小荷駄（運送兵糧、彈藥等物品的駄馬隊）運送至戰區，士兵也會各自帶著鰹魚乾及梅干等食品。

Photo Credit: 臺灣商務出版 戰國武士帶腰弁

帶「腰弁」即時出兵

過去有個名詞叫作「腰弁」。

雖然近來幾乎沒有人會使用這個名詞了，不過這是日文「腰便當」的簡稱，用來形容每天帶便當去公司吃的上班族。

江戶時代靠薪水過活的輪班侍從也是一樣，袴（譯註：和服褲裙）的腰部上都會懸掛著便當盒的包袱，這就是腰便當，起源自戰國時代的「腰兵糧」。

一旦決定出征，士兵們就會將裝著滿滿兵糧的細長布袋綁在腰上，或是斜揹在肩上趕赴戰場。

軍隊規定攜帶「三天分的腰兵糧」，因此士兵必須各自準備三天分的兵糧。其餘需要的分量再於當地發放，由此可知，每名士兵攜帶的分量大約在三天分左右。

存放這些兵糧的細長袋子，稱作「打飼袋」。

一般偏好攜帶沾上味噌燒烤而成的握飯糰，但也會將年糕、干飯（將煮熟的飯加以乾燥所製成）、燒味噌、梅干等食物裝入細長無底的布袋內，然後綁在腰上或是斜揹在肩上，再將袋子兩端開口牢牢地綁在胸部周圍。

遇到酷暑之際，也會在握飯中間夾入二、三根辣椒，或是放置梅干在握飯裡頭。打飼袋除了可從兩端任何一處開口拿取食物之外，還能邊走邊吃，非常方便。

如要食用干飯，則會直接裝在袋子裡浸泡於水中或熱湯使干飯回軟。兩軍交戰時打飼袋要隨時穿戴在身上，甚至連睡眠及如廁時，也要固定穿戴在身上。因為一旦疏忽大意，被自己人偷走也是常有的事。

與腰兵糧一樣必備的還有「水筒」，日文也稱作水吞或水入筒。畢竟要運用腰兵糧的時候，少了飲用水可就麻煩了。因此，才會絞盡腦汁做出各種水筒，不過由於竹筒製作簡易且隨處皆可取得，所以憑藉著這點優勢，竹筒還是占了最多數，但有時也會出現以葫蘆製成的水筒。

缺之不可的梅干

梅干名列出征攜帶藥物排行榜第一名，因為梅干強烈的酸味有助於武士維持身體健康。梅干也是不可或缺的「息合」靈藥。日文所謂的息合，就是呼吸的意思，意指在激烈爭戰或長途行軍後，可調節呼吸困難，並能消除身體疲勞。

因為梅干可有效消除武士們在短兵相接後，精疲力盡的肌肉疲勞現象。人疲勞時，乳酸等疲勞物質會囤積，致使體內肌肉緊繃僵硬，連帶使得血液循環也會變差，導致身體細胞及大腦細胞呈現缺氧狀態。

由於梅干中的檸檬酸等酸味成分可抑制乳酸生成並加以分解，所以遇到這種時候，只要舔口梅干疲勞就會減輕。

無論人或馬，都不喜歡在軍陣中氣喘噓噓，幸好食用梅干即可調節呼吸。江戶時代的旅遊書也提到，搭船或轎子導致頭暈不適時，「應先將梅干含在口中」，具有平定氣息的效果。

馬匹同樣在強行軍之後會出現呼吸困難的現象，此時也一樣，會提供梅干給馬食用，以穩定呼吸。

另有兵法書記載，士兵會將梅干縫在甲冑隨身攜帶，遇到口渴時，只要一想起甲冑裡的梅干，口腔就會湧出大量唾液幫助解渴，而這類經驗在我們日常生活中也能體驗得到。

梅干是絕對不能食用的食物，屬於必須隨身備用到最後一刻的藥物。江戶時代初期的《雜兵物語》如此記載：

「また、がいに働いて、息が切れベいならば、打飼の底に入れておいた梅干を、とん出して、ちょっと見ろ。必ず、なめもしないもんだぞ。

喰うことはさておき、なめて喉がかわくほどに、命のあるべいうちは、その梅干ひとつを大切にして、息合の薬にとん出して、つっぱめつっぱめ食わないもんだ。」

〔此外，當劇烈工作，快喘不過氣時，就從「打飼（便當袋）」底部拿出預放的梅干，稍看一眼。記得，連舔也不要舔哦。忍住想要吃它的念頭（補充：如果口水流不出來，看著梅干會流口水），直到口乾舌燥才舔。只要還有一條命，就珍重那一粒梅干；頂多只把它拿來當成息合靈藥，忍住、忍住，就是不吃。〕

出征時大多會將梅干去籽後揉圓變成塊狀，乾燥後再隨身攜帶，常用來治療腹痛及頭痛。

相關書摘 ►《和食全史》：無論士農工商、男女老幼、賢愚貧富，人人都得吃牛鍋

書籍介紹

本文摘錄自《和食全史》，臺灣商務出版

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作者：永山久夫

譯者：蔡麗蓉

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NHK大河劇時代飲食顧問

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Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺