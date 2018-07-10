《和食全史》：無論士農工商、男女老幼、賢愚貧富，人人都得吃牛鍋

文：永山久夫

【明治新型態飲食文化的開端】

文明開化後日本人最先嚐試牛肉

明治元年（1868年），德川幕府在歷經二百六十餘年之後，卻因為無法因應世界國際化的時代變遷而垮台。接著明治新政府拉開序幕，江戶於7月改名為東京。

新政府的政策之一，就是積極採用歐美先進國家的制度及文化，意在提升國力以及日本人的生活文化。

當時也成為文明開化的時代。

「文明開化」就是全面吸收西洋文化，使日本趕上落後的腳步。同時也為了主張日本為文明國家，因此必須汲取西洋文化。

男性包括武士在內，甚至連商人、庶民都剪去了江戶時代慣用的髮髻，改成短髮造型，武士刀也從腰間消失了。在這個時代更脫下和服，改為一身洋裝。

大街小巷流傳著一首開化都都逸（譯註：為一種歌詞，由七、七、七、五所構成的情歌俗曲）。

弓矢甲冑さらりと廃し （徹底廢除弓矢甲冑，）

従服仕立のいくさ人 （穿著制服的士兵們，）

髪をはらって散髪あたま （剪短了頭髮，）

開化すがたの程のよさ （開化的身姿何等適愜！）

文明開化を知らない者は （不知文明開化甚好的人，）

新聞せんじてのませたい （真想熬煮報紙成汁，令其喝下。）

此外也積極引進西式料理，包含過去在名義上被禁止的牛肉，肉食紛紛開始解禁，甚至於政府一馬當先，不斷推崇牛肉這類肉食。

政府會鼓吹肉食，其背後因素也與日本人的營養攝取有關。日本人的體格比起歐美人明顯差了一截，當時推測問題就出在飲食內容，於是認為只要日本人也開始吃肉，身材就會改善。

明治五年（1872年）1月，天皇在宮中晚餐宴會初嚐牛肉，並向國民推廣肉食，還登上新聞大肆報導。

「人人都得吃牛鍋」

明治六年（1873年）所發行的《開化的入口（開化の入口）》一書，最早談論到富含於肉類當中的「protein」正是形成西方人如此挺拔身材的基本物質。

文中說明「protein」就是蛋白質，為生命的基本物質，富含於肉類當中。可見當時就已經了解現代營養學方面的知識了。

為了因應牛肉獎勵活動，假名為垣魯文（1829-1894）的知名通俗小說作家，便在明治四年（1871年）發行的《安愚樂鍋》中，批評不吃牛肉的人已經落伍了，還在書中煸動：「無論士農工商、男女老幼、賢愚貧富，人人都得吃牛鍋」。

於是喜新厭舊的日本人，紛紛盤著腿坐下來吃著名叫「安愚樂鍋」的牛鍋，嚐過之後發現實在美味，因此也是興致勃勃地感受著新時代的氣息。

福澤諭吉（1835-1901）也在牛肉公司的廣告文中，提出了下述概念：「日本人身體虛弱，就是因為不吃肉的關係，肉其實是一帖良藥」。

《安愚樂鍋》一書中也曾寫到崇洋媚外的男子，他眼前擺著牛鍋，得意洋洋地說道：「我告訴你，牛肉可是無與倫比的美味。吃過這種肉，你就不會想吃野豬肉或鹿肉了。如此乾淨的食物，為什麼你從來不去嚐呢？……一直說我們國家文明開化，那就來吃牛肉吧，只要嚐過牛肉，就會明白有多好吃」。

接著又說：「不吃牛肉的人總說吃肉對神明不敬，為不潔的行為，會這麼說的人真是不懂人情世故，我也不會與他多加辯論」，說完便志得意滿地大口品嚐入味的牛肉。

明治時代的女性，又是如何看待牛鍋的呢？接下來同樣以《安愚樂鍋》一書中登場的女性作說明。「歌妓的接客故事（歌妓の座敷話）」這一章節中描述某位女性初次品嚐牛鍋後感覺噁心，吃下肚後卻覺得實在美味，之後就欲罷不能。以下節錄一小段：「當我住在海濱的時期，總會到歐美人的住宅去。那時吃慣了牛肉這種東西之後，回到此地（東京），如果間隔三天以上沒吃到牛肉的話，身體好像就會不太舒服。東京店家做的牛肉也相當不錯，不過海濱那裡的廚師，將現宰的牛肉與紅蘿蔔一起煮，或是做成燉牛肉；每當我將充分烹調過的牛肉吃下去，都打從心底覺得沒有東西比這更好吃的了。」

從牛鍋演變成「壽喜燒」

如為正式的牛店（牛肉料理餐廳），店裡頭的構造通常為開化風格的西式設計，一般會掛上旗幟，上頭用朱墨寫著大大的「牛肉」二字，此外也會標上「官許」符號，並在餐廳入口掛著印有「兵庫女牛」的小看板。因為當時兵庫牛肉質軟嫩又鮮甜，獲得極高的人氣。

內含霜降油花的牛肉其最佳料理方式如同現在一樣，搭配青蔥與醬油、砂糖快速煮熟即可享用，以保留牛肉的軟嫰度、肉汁與香氣。兵庫牛肉（神戶牛的起源）也是為了因應這樣的需求，才會成為數量稀少的知名品種。

進入牛屋（牛鍋餐廳）後，可看到今戶燒的火盆收納於一尺二、三寸的四方形盒子中，並在上頭擺上鐵鍋後才會端至客人面前，接著客人會盤著腿坐在鍋前享用。牆上通常排列著菜單木牌，讓客人看著木牌點餐。

依據明治七年（1874年）《東京開化繁昌記》記載，當時的菜單包括壽喜燒、火鍋、玉子燒、鹽燒料理、刺身、煮物等等，除了牛鍋之外另有「壽喜燒」，而且最引人注目的是，它還名列熱銷菜色之一。

牛鍋這種稱呼方式，到了明治末年左右便逐漸不再使用了，主流的牛肉火鍋料理進而轉變成壽喜燒的模式，這應該可算是一種前兆。

牛鍋不可或缺的白蔥稱作「五分（約1.5公分長）」，並且使用山椒作為調味料。也有牛肉的刺身，不過美食專家通常會沾著酢味噌大飽口福。

明治的牛鍋一開始會放入牛肉及白蔥，接著還會加入調味料，然後依照客人的個人喜好邊煮邊吃。壽喜燒則會先在鍋中將牛肉油脂融解，然後將牛肉輕輕地拌炒燒烤，再以醬油、砂糖及酒等調製而成的鍋底調味來吃。

壽喜燒起源自關西，推測東京的牛鍋餐廳應是參考了關西的料理手法後才推出了壽喜燒。不少京阪一帶的人由於做生意的關係也會來到東京，因此店裡頭為了將相同的牛肉料理區分出東京口味與關西口味，於是才在菜單上標示出壽喜燒這道料理名稱。進入大正時代之後，不管是牛鍋還是壽喜燒，通通陸續統一標示成「壽喜燒」了。

日本人不吃肉所以缺乏毅力

天保三年（1832年），寺門靜軒發行了《江戶繁昌記》，且大獲好評。

進入明治之後，寺明靜軒又著作了東京繁昌記以及相關書籍，一本接著一本出版。因為東京湧起一股文明開化風潮，等同於東京的另一段昌明興盛歷史。

當時主要的出版物包括服部誠一的《東京新繁昌記》、萩原乙彥的《東京開化繁昌誌》等等，上述兩本書都出版於明治七年（1874年），將「吃牛肉」定位成日本新時代的展開。

一般認為，牛肉為歐美等文明先進國家的代表性食物之一。《東京新繁昌記》記載：「牛肉之於人，為開化之藥舖，文明之藥劑。可養精神、健腸胃、助血流、肥皮肉。」

另一方面，在《東京開化繁昌誌》一書中則盛讚：「過往非上流權貴否則很難品嚐，能生在如今這個年代實屬幸福，即便身分卑微如牛馬，也能飽嚐牛肉，這滋味令人欲罷不能。」

明治八年（1875年）的《文明開化評林》（岡部啟五郎編）一書則提到：「根據外國人的說法，日本人的特質，整體而言是有智巧，但相當缺乏耐性，這是不吃肉所致。然而老成之人，倉促之間開始吃肉，也無法馬上應驗；應該要從孩童時期開始就以牛乳等養育他們，則耐性自然增長，身體也會逐漸變得強健。」說明日本人應重視從小攝取牛肉及牛奶。

一開始吃肉的時候，一般以外食為主，因此牛鍋店如雨後春筍般在市區中急劇增加。

像這樣透過牛鍋促使肉食習慣拓展開來之後，就連家家戶戶也都逐漸能接受西式料理，奠定了西洋料理的根基。

進入明治20年代之後，一般家庭的廚房也開始製作以牛肉為主的西式料理，專攻家庭市場的料理書籍一本本地推出。

最大的特徵，還是將西洋料理改良成日式口味，利用味噌或醬油等調味料加以調味，使料理能夠用來搭配米飯。

於是形成和西合併的「洋食」。

甲午戰爭開打的前一年，也就是明治二十六年（1893年）出版了《素人料理全年熟食的作法（素人料理年中惣菜の仕方）》一書，參閱書中的「牛肉鍋」作法即可發現，與現在一般家庭所料理的「壽喜燒」幾乎雷同。

書中記載：「搭配食材包括青蔥、蒟蒻、烤麩、烤豆腐等等即可。但是烤麩與烤豆腐不能同時使用，僅能使用其中一種食材」，此外由於烤麩是呈現一整條的狀態，因此須斜切成小塊後再汆燙，接著用手擠乾湯汁才能搭配牛肉料理。

牛肉鍋的作法如下，首先要將奶油倒入鍋中融化，其次加入牛脂後香煎青蔥，接著加入味醂及醬油，並依個人喜好，例如將牛肉煮至五分熟的狀態下食用，中途再加入搭配的食材，與牛肉一同品嚐。

有些牛肉鍋也會用味噌調味，此時通常使用偏甜的白味噌。在調味料方面則會使用山椒粉，如能添加胡椒粉將更加美味。

另外也有豬肉鍋及雞肉鍋，與牛肉鍋一樣皆屬於「四季皆宜的火鍋料理」，受歡迎的程度使得一年到頭都有店家在販售。

「炸豬排」登場

在牛鍋風潮下帶動牛肉消費量持續成長，結果到了中期以後導致牛肉供應量不足，連帶使得豬肉料理也變多了。

自古在琉球及鹿兒島一帶便有食用豬肉的習慣，深知豬肉的鮮美風味。甲午戰爭、日俄戰爭當時，牛肉罐頭被挪為軍用，開始大量送往戰區，這也是拉升牛肉行情的最大要因。

戰區會發放牛肉罐頭，因此士兵們都明白牛肉的美味，所以當戰爭結束後退伍回到家鄉，自然會向親朋好友吹噓牛肉是何等美味。

在這種時代背景之下，人們開始想要品嚐牛肉，以致供需失衡，引發牛肉不足的現象，當然牛肉也就變得價格昂貴。原本在明治三十七年（1904年）時十貫目（約37公斤）的價格在15圓上下，但是隔年卻飆漲到了25圓左右。

由於牛肉價格上漲，大家於是將目光轉移到廉價的豬肉上。直到明治三十八年（1905年）之前，豬肉需求量約在20萬頭左右，但是到了明治四十年（1907年）之後，便急劇增加到了32萬頭，可見豬肉使用率突然倍增了。

豬肉料理當中也有傑作登場，那就是「炸豬排」。這是明治時期推出的西式料理，似乎是從法國料理的 Cotelette 演變而來，英文為 Cotleta。

明治五年（1872年）《西洋料理通》所記載的「ホールクコットレッツ（意指豬肉切片）」這道料理，就是炸豬排的原形，這道料理原為嫰煎豬肉，就是用鍋子將奶油融化後油煎肉片。

Cotelette一詞日文化之後，變成了 KATURETU（カツレツ），進而省略之後，再加上使用的是豬肉的關係，於是變成了「TONKATU（トンカツ）」一詞。烹調方式也不再是油煎肉片，而是變成日本獨有的天婦羅料理手法，使用大量的油來炸。相較於油煎，天婦羅料理手法可減少肉裡頭的水分蒸發，因此炸豬排會呈現溼潤柔軟的口感。

所以日本人的味蕾，並沒有花多少時間便習慣了炸豬排的美味。

由於當時的時代背景，炸豬排進而成了米飯的配菜，並成功改良成迎合日本人口味的西式料理。

另外還有此一說，傳言研發出炸豬排的人是銀座歷史最悠久，名叫煉瓦亭這家餐廳的前任老闆，此外使用風味清爽的高麗菜絲來作為搭配的溫熱蔬菜，這也是出自同一家店的創意，而炸豬排至今仍維持相同模式，且人氣歷久不衰。

相關書摘 ►《和食全史》：戰國武將的威猛，來自於黑米飯與梅干

書籍介紹

本文摘錄自《和食全史》，臺灣商務出版

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作者：永山久夫

譯者：蔡麗蓉

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NHK大河劇時代飲食顧問

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Photo Credit: 臺灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺