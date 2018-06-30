量販店都在郊區、小商店倒閉，日本824萬「購物難民」連都市也有

（中央社）

日本社會因持續高齡化，出現許多社會問題，其中一個是小型商店減少，加上獨居的高齡者增加，高齡者自行購物愈來愈不方便。官方推估，這種購物不便的「購物難民」，到2015年大約增加至824萬6,000人。

日本《讀賣新聞》報導，根據農林水產省推估，因為自家附近沒有超市等商店，導致購買食品不方便的65歲以上人口，也就是日本社會通稱的「購物難民」，到2015年約增加到824萬6,000人。

跟2010年相比，2015年的數字增加了12.5%；而這個現象不光出現在郊區，在大都會也愈來愈明顯。以東京、名古屋及大阪等三大都會區來看，購物難民到2015年比2010年大幅增加23.1%，總數來到約377萬6,000人。

造成65歲以上高齡人口購物不便的主因，除了小型食品店持續減少，新增的大型購物中心大都位於郊區，加上很多高齡者已無法自行駕車，才會讓不光是郊區高齡者購物不便，連市區感到購物不便的高齡者也愈來愈多。

所謂購物不便，是指超市或便利商店距離自家的直線距離至少500公尺；這個族群主要是65歲以上無法駕車的高齡者。農林水產省是以相關調查等為基礎，推估出感到購物不便的高齡者。

《天下獨立評論》摘錄《未來年表：人口減少的衝擊，高齡化的寧靜危機》，根據日本家戶統計，日本獨居戶早在2010年就成了各種家戶形態的第一名，比例高達32.4%，2015年的人口普查中，獨居戶的比增加到34.6%，與第二名由夫妻與子女組成的家庭相差7.7個百分點。

而日本獨居戶的增加有個很重要的來源，就是不跟子女住的高齡長者。2015年的人口普查顯示，65歲以上的長者中有592萬8,000人獨居，以性別來分，高齡女性每五人就有一人、男性每七人就有一人獨居。

《商周雜誌》報導，除了少子化、長壽社會與高離婚率。網際網路讓人在家中能方便社交，以及福利體系的支援，讓人更勇於獨居。

解決「購物難民」問題，社福機構推出「購物志工」

《自由時報》導，日本國內為了解決「購物難民」的問題，有許多民間業者或超商等投入「移動販賣車」的經營，物流業者或郵政單位則推出生鮮食品宅配到府服務，有部分地方政府則針對獨居銀髮族發出購物用的「計程車乘車券」，有偏鄉地區居民在政府協助下自行成立社區超市，甚至還有相關研究單位正在嘗試利用無人機為偏鄉銀髮族運送日常物資的可能性。

作家米果於《新新聞》的專欄中分享，還有些地方商店街開始與社會福利機構合作，透過志工協助，每週一到兩次，向這些沒辦法出門採買的「購物難民」蒐集購物需求單，再交由「商店街振興組合會」處理；或與當地的超市業者合作，送貨到家、貨到付款。等於是「網路購物」的人工接力版，對於獨居長輩或無法自由行動的住民來說，是非常大的協助。

台灣獨居者佔32%，也有「陪老人採買」的活動

根據內政部統計資料，台灣獨居戶數從2007年的195萬2,987人，增加到2017年已經有281萬4,583人，全台灣有超過32%的家戶屬於獨居戶。《中國時報》報導，統計也顯示，獨居不再是年輕人的專利或人生過度階段，反而蔓延到中壯年跟高齡族群。商研院所長黃兆仁則表示，人們趨向獨居，不是台灣獨有的問題，全球包括瑞典、日韓等國家都有相同情形。

而對於行動不便的獨居者，台灣從1983年就引進的「居家服務員」，工作內容其實就包含替長者購買生活必須品，但同時，居服員也要負擔幫長者洗澡、打掃等工作。至少從2012年開始，弘道老人福利基金會等非營利組織，就結合地方政府，推出「陪老人採買」的活動，但活動目的都是為了鼓勵老人家走出門、與人群互動。目前，台灣還沒有看到類似日本「專門」為獨居者「購物」的職業或志工。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺