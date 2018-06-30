侯友宜自清「21年來都合法」，文化大學宿舍3大爭議一次看

文化大學宿舍「大群館」，今年1月及6月都被爆料，房東是國民黨新北市長參選人侯友宜的岳家，民進黨多位議員指控，「大群館」購地建屋費用來源不明，且租金每年漲5%，宿舍品質又差，質疑侯友宜壓榨學生賺取暴利，此外，「大群館」也被查出不合土地使用法規。今（30）日，侯友誼召開記者會表示，購地、建地費用都合法，公安申報也沒有問題，5%租金漲幅則是與文化大學討論後的契約結果。至於不符土地使用法規，侯友宜表示，台北市都發局會勘後，若有違法一定解約。

（中央社）侯友宜競選辦公室今天下午舉行記者會，現場有多面證據資料背板及道具，「大群館」所屬公司又昱公司律師陳佳瑤提供建物興建過程資料、簽約書面資料，強調21年來公安檢查申報都合法，合法經營、納稅與文大未用獎補助款付租，並清楚說明土地及資金來源。

侯友宜在記者會上出示99間宿舍房租合約的420張發票，每房一合約一張發票，依法設立公司、也開立發票，這些是2008年至2010年上學期間，還沒與文化大學簽約時，出租給學生開立的發票。

侯友宜說，外界攻擊他以貪污的錢購買土地興建房子，但侯友宜澄清，文大宿舍土地是他兒子侯乃維在健康幼稚園火燒車事件中喪生後，妻子娘家整地蓋房以照顧妻子。房舍有99個門牌是合法興建集合住宅，有利於家族管理與處分，並藉以誠實經營納稅。

侯友宜與律師也說明，又昱公司20多年來都一直設址板橋，有業務、有繳稅，並非空殼公司。與文大簽訂的契約，合議若變更契約或解約，可在一年前通知協議。

至於目前文大宿舍的現況，侯友宜說，以往從陳水扁擔任市長時代到現在柯文哲擔任市長，歷屆台北市長任內都合法並通過公安檢查，若現在台北市府認定違法，他一定尊重市府認定解約。不過，侯友宜指出，必須考慮學生權益，提早通知。

侯友宜也發出八點聲明，反駁「大群館」相關的八項爭議：

土地95%繼承自岳家，剩下27坪畸零地花200萬買下。

工程費3,600萬元，來自丈母娘。

合法興建「集合住宅」。

依法設立公司、開發票

又昱估公司有經營、有繳稅

1,500萬租金，每年調漲5%，都是跟文化大學校方協議好的

侯友宜沒有在簽約現場

從扁政府到柯政府，21年都合法

侯友宜當房東，租「宿舍」給文化大學，每年調漲5%租金

文化大學「大群館」爭議起源自今年1月，《三立新聞網》報導，當時台北市議員李慶元等人，登報質疑文化大學宿舍「大群館」的購地、建屋資金來源不明。

6月6日，民進黨議員王威中召開記者會，綜合《自由時報》、《民報》報導，當時，他指控侯友宜2011年起，將自家套房高價出租給文化大學做學生宿舍，侯家收取文大的租金，按契約每年固定調漲5%。校方今年要付給侯家2,110萬，但向學生收的住宿費最多僅1,528萬，缺口500多萬，是靠教育部的私校補助經費來支應，綠營指控侯友宜藉由每年調漲5%租金賺取暴利。

《中央社》報導，21日，前文化大學校長吳萬益也表示，當時為了解決校內宿舍不足的問題，才希望在新宿舍「大忠館」新建前，短期承租現在的「大群館」，但議價時曾提出躉售物價指數做為每年調整租金的基準，但對方（又昱公司）董事長堅持每年調整5%，否則不肯出租，並表示文大可每年檢討，如果覺得不合適，可提前一年通知解約。

《ETtoday》報導，但對此，侯友宜辦公室強調，每年漲5%，是雙方合意達成協議，並發出四點聲明：

文化大學一開始就要求與又昱公司簽訂15年的長期租約，並非吳萬益所稱的短期承租。 依合約規定，又昱公司在15年內不能將「大群館」另租或出售。 合約的租金與逐年調整的約定是雙方合議。 文化大學已多次表達支持合約的立場，侯友宜也多次重申尊重台北市政府的態度，如果北市府認定大群館違規使用，他和家人願意與文化大學解約。

大群館「六坪塞四個人」，文大同學：房間雖擠，但冷氣免費

就在租金調漲問題爭論不休時，《華視》和《中時》也都報導，大群館宿舍相對擁擠，不到六坪大小的套房，有四個人住，一個學期住宿費1萬7,500元左右，比起文化大學其他校內宿舍，租金相對貴，離校園也比較遠。侯友宜被質疑壓榨學生，賺取暴利。

對於是否租太貴，《自由時報》報導，廣播節目主持人周玉蔻25日邀請數位文化大學學生討論「大群館」爭議，相對於文化大學周邊其他雅房，大群館各有利弊。實際居住大群館和外面雅房的的同學表示，大群館只能住4～5個月，寒、暑假要住，須再另外提出申請，比部分校外雅房貴，且校外雅房房間大，大群館相對之下空間窄小。但大群館的好處就是冷氣不用錢，每間都有獨立的衛浴。

大群館不符合「土地使用」規定，都發局將前往會勘

而後，大群館又被指控不符合「台北市土地使用分區管制自治條例」，《中央社》報導，「大群館」所在的土地使用分區「第二種住宅區」，但根據《台北市土地使用分區管制自治條例》，屬於第二種住宅區的土地，只能拿來作「集合住宅」，不能拿來蓋像學生宿舍這樣的「寄宿住宅」。綠營人士因此指控侯友誼，違法將「集合住宅」改成大學宿舍。

對此，台北市都發局長林洲民表示，該建物確實屬集合住宅，2012年建管處前往檢查時發現是學生使用，就要求提高公安規格，但強調，需要由教育部或文化大學認定是否為宿舍，都發局立場就只是辦理會勘。教育部則表示，文化大學填報的資料確實將大群館列入學校宿舍床位數，至於大群館的使用是否合法，應由台北市政府來認定。

《蘋果日報》報導，目前，都發局決定7月2日前往文化宿舍大群館會勘，認定是否涉及違反土地分區使用，侯友宜今日強調，「我跟我太太不做違法事情」，若被認定違規，「一定解約」、「該怎麼辦就怎麼辦」。

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核稿編輯：羊正鈺