嗜菸酒的木雕是天使還是魔鬼？瓜地馬拉高地「瑪西蒙」信仰

阿蒂特蘭湖（Lake Atitlán）是瓜地馬拉人氣最旺的山水名勝之一，風光明媚且不乏各國富豪名流來此打造專屬的度假小屋。乘快艇航行12公里，來到湖的南側，映入眼簾的是以當地印地安文化著稱的聖地牙哥（Santiago）。一上岸就被五顏六色的原住民手工藝品包圍，鎮上的原住民婦女穿著手工針織上衣和下裙以花朵和各種鳥類為主題。

循著當地人的指引，擠進僅容摩托車通過的蜿蜒小徑，帶我們來到了一處不起眼的民宅，民宅裡擠滿了民眾和幾張興奮緊張的外國面孔。民宅簡單的廳堂中央，是一座頭戴牛仔帽的木雕偶像，偶像臉上表情五官模糊，看起來有點哀傷，卻又很嚴肅甚至有些生氣，嘴上被人放上一根點燃的香菸。

人稱薩滿（Shaman）的祭師，來自離這兩個小時的村莊，平日是執業代書。他圓滾滾的肚子讓襯衫的扣子勉強維持著。只見他他時而念念有詞，時而對信眾比手畫腳，在空檔時還不忘回手機信息和接朋友電話。而在一旁圍觀或看守的信眾，則不斷往木雕偶像的嘴裡倒酒，並點上一支又一支的香菸。這個在陰暗的廳堂裡面，充滿著各種看似天主教的標誌和形象，聖母和聖人的雕像，映著燭光和奇異組合的五光燈泡。

隨著儀式漸漸進入高潮，薩滿吟唱的語氣越來越強烈，並拿出天主教彌撒用的焚香，氣味混著香菸、蠟燭、和灑在地上的啤酒味，有點參不透這到底屬於我們既定概念中的那一個文化歸屬。

Photo Credit:簡上傑提供

瑪西蒙（Maximon，又稱聖西蒙；San Simon）是源於瓜地馬拉西南部高地的庶民信仰，近年其蹤跡則漸漸散佈到鄰近國家如薩爾瓦多和巴拿馬，甚至到紐西蘭、加拿大等。此信仰的由來，沒有一個統一的版本，走一趟瑪西蒙信仰起源地聖地牙哥——阿蒂特蘭（Atitlan Santiago），問問當地人瑪西蒙的起源，個個眾說紛紜。但大致上來說，其最早來自馬雅人的多神信仰。

馬雅人相信山有神、水有神、火有神、玉米也有神。而在瓜地馬拉楚圖希爾（Tz’utujil）方言中，瑪（Mam）是對祖輩父靈的尊稱，對他們來說瑪西蒙是一個代表雄性力量的神祇。1524年西班牙人進入瓜地馬拉高地後，除了政治上的控制，也在宗教上強迫當地人皈依天主教。當地原住民於是將原來的瑪西蒙移花接木偽裝成了天主教中12使徒的聖西蒙，對其祭拜，並將瑪（Mam）和西蒙（Simon）組合起來，成為了瑪西蒙。

起初西班牙人還信以為真，並未強加禁止，甚至如今在瑪西蒙盛行的地區，當地天主教堂甚至都還可以看見瑪西蒙雕像的蹤跡。而瑪西蒙的祭祀，也幾乎都與天主教神似，甚至在儀式中也都不諱採用天主教的經文。當踏進瑪西蒙的神壇，總是少不了各種天主教的標記及形象。在天主教復活週（每年4月初）時，瑪西蒙也會象徵性的重生，並在信眾選出一個較有能力的地方仕紳，在其客廳架設新一年的神壇；而被選上的信徒，也視其為榮譽象徵，並在接下來的一年必須接待瑪西蒙，供應其與其信眾無止盡的香菸、酒和食物。

由於大部分能夠主持瑪西蒙儀式的也同時是地方的有力人士，而這些有力人士，前腳還在保護瑪西蒙的雕像，下一步卻現身在天主教堂的聖週儀式中。這些人都不諱言的稱自己為天主教徒，且認為瑪西蒙是天主教的一部分，甚至還有一派離奇的說法，認為瑪西蒙是天主的第二個兒子。

Photo Credit:簡上傑提供

面對這一切，當地的天主教當然無法容忍，認為瑪西蒙教徒不但對偶像崇拜，還不斷的竊用天主教的儀式，企圖混淆視聽。如今的天主教已經統一定調，將瑪西蒙信仰視為魔鬼異端，所有的瑪西蒙儀式也無法在天主教堂內進行。而天主教會有如此強烈的譴責，除了因為其部分的扭曲天主教儀式外，也確實是因為瑪西蒙代表的形象，實在讓人看不透究竟是聖人還是魔鬼。

傳統裡，瑪西蒙就是一個極端沙文主義的形象，傳說他會在家中男人白天上工時，到家裡勾引其妻子，其對女性物化，而且嗜菸又嗜酒，對於信眾則是予取予求，並嚴格的要求以忠誠作為回報。也因此，前來祭拜的信眾，所求的事小從夫妻吵架求復合，到購車買房，甚至到買兇報仇，可說五花八門，而神壇的薩滿也都幾乎來者不拒，僅根據所託，酌收不同費用。

也因此，就天主教的定義來說，他幾乎就是撒旦的化身，甚至也成為地下社會的另類守護神。在今（2018）年2月的一場突擊行動中，瓜地馬拉檢察機關在一位涉案毒梟的家中和車上，發現多座瑪西蒙的雕像。在10月的瑪西蒙慶典當中，信眾從各國蜂擁而至瓜地馬拉，其中也不乏許多八大行業的信眾，希望能夠透過瑪西蒙解決煩惱。

如今瑪西蒙幾乎已經成為當地生活一部分，也在近幾年吸引許多國外觀光客而至。而這類的庶民文化，特別的是他總是以一個模糊的形式存在，既不宣稱自己是一個獨立的宗教，又不受天主教控制、自由發展，如其身上裝扮，從當年的西班牙人穿著，到瓜地馬拉內戰時期的游擊裝，到現在的西部牛仔風。但另一方面，卻又處處看到天主教或當年殖民時期妥協下的痕跡。

這類的庶民天主文化（Folk Christianity）在拉丁美洲一點都不陌生，如墨西哥最著名的死者之日（Dia de los Muertos）或是拉丁女孩的成年禮（Quiceñera），都是在殖民文化壓迫下，展現原生的傳統色彩。有些因為過於違反天主教教義，被譴責為異端，但其他能夠被包容的，卻也幫助天主教成功地融入當地族群。

歷史學家查爾斯．曼恩（Charles C. Mann）在《1491：重寫哥倫布前的美洲歷史》這本書中，描寫西班牙方濟會修士進入墨西哥高地，想透過當地阿茲特克的宗教領袖傳入天主教。兩方曾有過一場激辯，最後，卻不得不同意，不管是方濟會修士，或是阿茲特克巫師，他們都承擔族人心靈的寄託，引導其人民的思想，如果除去政治或軍事上的差異，這兩種宗教和文化並沒有高低之分，誰都不應該屈服於誰。

而瑪西蒙的存在，同樣在突破一切對其善惡的批判後，也就是一個老百姓寄託煩惱和希望的媒介，當我們用既有的宗教觀或文化觀去評論時，也要記得別落入殖民者的優位主義中。也許現在看來不倫不類的特殊現象，是一個正在演化階段的未來主流文化，而現下任何的價值觀判斷，將時間軸拉長時回頭看，也有可能變成缺乏資訊下的短見。

本文經授權參考由Robert Flanagan執導的紀錄片《亦正亦邪——瑪西蒙》（Devil or Saint—Maximon）。有興趣請看此，並寫Email給Robert。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航