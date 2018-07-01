從鄭捷、小燈泡到華山分屍案的律師都是他！為什麼黃致豪要幫「壞人」辯護？

台北地檢署偵辦華山分屍案，凶嫌陳伯謙涉將高姓女子殺害並分屍，加上一個月內發生三起分屍案，引起民怨沸騰。而陳伯謙的委任律師黃致豪，近來也引起熱議，因為這並非他第一次替重大案件的被告人辯護：台北捷運隨隨機殺人案的鄭捷、北投女童割喉案的龔重安、小燈泡命案的王景玉、性侵殺害女模的程宇、縱火燒死全家的翁仁賢等，都是他曾經上法庭為其辯護的對象。

《上報》報導，這次替陳伯謙辯護的律師黃致豪，早在2014年5月21日「鄭捷在台北捷運隨機殺人案」中，就擔任主嫌鄭捷的法扶律師，當時黃致豪不顧外界批評聲浪，接下酬勞不高的法扶辯護律師，並曾以「用民意、輿論奪走一條性命，不去探究為什麼，未來社會恐將有更多鄭捷。」一席話引發熱烈討論。

事實上黃致豪曾經接手過的知名案件不只鄭捷隨機殺人案件，還包括北投女童割喉案、小燈泡命案、縱火案、女模性侵殺害案等，黃致豪自己就曾在臉書上說，他所接手的案件太過髮指，可能連母校可能都不歡迎他。

心理學背景的律師，多次為兇手以精神人格原因求「免死」

《蘋果日報》報導，黃致豪是國內極少見擁有心理學博士學位的律師，畢業於台大心理學系，他多次為在為社會矚目的殺人犯辯護時，聲請為被告重做精神鑑定或心理衡鑑，尋求對被告有利人格成因求「免死」，呼籲詳查犯罪成因，設法矯治教化，這樣的辯護作風在台灣別具爭議性，黃致豪的知名度也因而大增，除了辯護工作外，他也經常寫專欄文章、開設講座課程，探討司法與人權議題。



黃致豪接受媒體採訪時，曾自許是「怪物惡魔與人類百姓間的通譯」，面對人人喊打喊殺的重大案件被告人，黃卻主張應該多傾聽、多了解，黃認為，僅只是願意傾聽對方在想什麼，可能就有多一半的機會，能夠免除一場社會悲劇的發生 。



為縱火燒死父母等6人的翁仁賢辯護時，黃主張應查明傷者是否為翁男縱火所致；為三重母女血案殺人犯黃麟凱辯護時，主張滅絕種族類屠殺，才構成《兩公約》情節最嚴重之罪等；為北捷殺人犯鄭捷辯護時，更說鄭捷是「被社會隔離的靈魂」，主張補充心理鑑定。

《聯合新聞網》報導，小燈泡案到高等法院審理時，替王景玉辯護的黃致豪也曾聲稱，這起意外在於「國家的失敗或不作為」，因為王景玉患有有思覺失調症，是「弱者」，檢察官是對弱者苛刻，當時社會上有許多認為「直接判死」的聲音，黃致豪也認為，如果判決只需回應社會意識，那就不需要刑法和刑事訴訟法了，「社會的氛圍不該是量刑基礎。」



而黃致豪去年獲選司改國是會議分組委員，與同樣因多次在媒體上表示「想知道為什麼會發生這樣的事？兇手王景玉到底怎麼了？」而受到許多輿論撻伐的小燈泡媽媽王婉諭，兩人同場對面而坐。

黃致豪：沒有人一出生就帶刀槍

因為幫許多重大刑事案件辯護，也讓黃致豪遭受不少人身攻擊，甚至是威脅，不過黃致豪並不因此退縮，黃致豪去年曾接受《中國時報》專訪，談到自己在為鄭捷辯護期間，曾不帶評斷地將受害人的身家背景說給鄭捷聽，將鄭捷殺紅眼時看不見的「人」一一賦與真實生命，結果鄭捷也對他說，「如果我早一點認識你們，也許我就不會這樣做」。讓他非常激動。

「每個人出生的時候都是可愛的，沒有人一出生就帶著刀槍，為什麼有的人就做出驚天動地駭人的事？在哪個時間點，哪個環節出了錯？如果我們可以對這些人多一些瞭解，如果20個人想去殺人，經由多一些瞭解去設法預防，讓其中10個人打消殺人的念頭，就多了一半的機會防止悲劇再發生。」

面對被告人，黃致豪堅持的是「傾聽」與「不下評判 （no judgement）」的兩大原則，他知道自己收集了台灣近年3大無差別殺人案，外界對他有多少輕蔑與謾罵，不過他卻說「鄭捷其實就是個無比寂寞的孩子」。

聽到這句話，不少人會立刻反擊：寂寞就可以殺人嗎？受害者何其無辜？已經是成年人了，寂寞難道還要怪別人？……這些問號，黃致豪都清楚，也完全認同，只是他更想了解的問題是：到底是怎麼樣的觸因，啟動了犯罪付諸行動的開關，也就是「一個人是怎麼變成這樣的？」



追尋這個答案的迫切與渴望，黃致豪即使背負與這些「殺人魔」畫上連結號的壓力，也仍然無悔的原因，更讓他持續接下一件又一件的殺人案件，「我身為人父，想確保自己不會在教養上走入相類的死胡同，以至於無意間影響了下一代卻不自知。」

律師公會：所有的人都有權請律師為其辯護

這次黃致豪在次接下華山分屍案，除了引發網路輿論熱議外，也有許多媒體報導質疑黃致豪接連為殺人凶嫌辯護的動機，更有其他律師表示，如果是自己遇到這些案件，他寧願脫下律師袍也不會幫這些被告辯護。



對此，台北律師公會發表聲明，指出基於「聯合國於1990年通過的《關於律師作用之基本原則》所有的人都有權請求，由其選擇的一名律師協助保護和確立其權利，並在刑事訴訟的各個階段為其辯護。」保障刑事被告受辯護人協助之權利，是普世對於「人權保障」的基本價值。並譴責分媒體不瞭解及律師的使命和作用，嚴重侵犯了律師執業的獨立性。

社民黨參選人苗博雅也強調，接下重大刑案的律師，無論是基於什麼動機接案，他的實質有效辯護，所保護的並不只是那位被告本身，而是「正當法律程序」，這位辯護人並不是像一般人所想的是在保護壞人，而是在維繫一個法治國家所需要的公平法院。

國內資深足球球評石明謹也在臉書上表示，黃致豪律師為多名殺人犯辯護，正是在保障你和我的人權，正因為「連殺人犯都有人辯護」，所以你不用擔心有什麼情形是「沒人要為你辯護」的。

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核稿編輯：楊之瑜