世界盃比出「雙頭雄鷹」的瑞士隊球員，後來怎麼了？

文：Roye You（Real Madrid Taiwan版主）

世界盃6月23日第二循環E組塞爾維亞與瑞士賽事，不只是兩隊爭奪小組第二排名，背後隱含了更深刻的角力。

場上發生什麼事？

瑞士先發陣容中幾位大將：效力義甲Udinese Calcio 1896的中場貝赫拉米（ValonBehrami）、英超Arsenal的中場札卡（Granit Xhaka）與英冠Stoke City Football Club的中場夏奇里（Xherdan Shaqiri），全部都是科索沃人。

1990年代東歐的南斯拉夫解體後，科索沃地區還是在承襲南斯拉夫主體的塞爾維亞控制下，境內多是回教徒為主的阿爾巴尼亞族，與早已在1912年獨立的阿爾巴尼亞接壤。由於塞爾維亞對科索沃境內的阿爾巴尼亞人的種族歧視與屠殺，激發了科索沃解放軍出現，軍事衝突後來引發北約組織介入。

科索沃成為自治區，其後在2008年由總理提議，召集議會投票通過獨立。科索沃獨立後，屢次向歐足聯遞交入會申請，卻總是因為塞爾維亞從中作梗而失敗，直到2016年5月才受到歐足聯（UEFA）與國際足總（FIFA）承認。

貝赫拉米與夏奇里的父母都是科索沃阿爾巴尼亞人，在他們小時候就舉家移民到瑞士避難。而阿爾巴尼亞裔的札卡出生前，父親因為參與抗議南斯拉夫統治科索沃，成為政治犯，入獄三年半，之後與太太搬到瑞士。

科索沃終於成為歐足聯會員國後，有意徵召這幾位已在瑞士國家隊效力的球員。一般狀況下，球員一旦為某國成年國家隊正式比賽出賽，就不被允許轉籍代表第二國，但是新加入的會員國不在此限。

歐足聯也承諾科索沃會個案處理，只是，幾個球員轉籍的申請都被拒絕了，因為他們都曾代表瑞士，參加歐足聯頂級賽事（歐洲國家盃）。

一個月前，夏奇里在自己Instagram上傳了一張照片，引發塞爾維亞球迷群起湧入抗議。照片裡是夏奇里的世界盃球鞋，右腳繡了科索沃國旗，左腳則繡了瑞士國旗。對他和貝赫拉米、札卡來說，世界盃小組賽抽到與塞爾維亞同組，牽扯國仇家恨，是場必贏不可的「戰爭」。

Photo credit:AP/達志影像

被塞爾維亞率先進球的瑞士，繼續積極搶攻。下半場開踢不久， 札卡招牌的遠射世界波，率先為瑞士扳平比數。此時他出現了耐人尋味的慶祝動作：雙手比出老鷹展翅。

進入傷停加時，夏奇里單刀直闖塞爾維亞門前起腳，2：1絕殺塞爾維亞！激動到脫衣慶祝之前，他也比出了跟札卡一樣的老鷹展翅。原來，這是阿爾巴尼亞國旗上的「雙頭雄鷹」，代表著兩人與科索沃、阿爾巴尼亞的深刻連結。

賽後推特上的球迷們瘋狂吵成一團，「科索沃」成為即時熱門關鍵字。阿爾巴尼亞人與科索沃人欣喜若狂，而許多塞爾維亞球迷大罵「分離主義者該死」、「根本是恐怖份子」，主張「科索沃自古以來是塞爾維亞不可分割的一部分。」

有人批評札卡與夏里奇的行為太過泛政治、是對塞爾維亞球迷挑釁。但也有人反諷，「真是太奇妙了，看台上舉『科索沃是塞爾維亞的一部分』這樣的布條不是政治活動，比個老鷹手勢慶祝就是政治活動了？」

札卡與夏奇里面臨罰款

國際足總（FIFA）對札卡與夏奇里在對戰塞爾維亞進球慶祝的「雙頭雄鷹」手勢展開調查，紀律委員會將會討論是否將兩名球員的手勢歸類為帶有政治與冒犯意味。依FIFA紀律守則第54條規定，「任何人在賽事期間挑釁大眾，將被處以禁賽兩場，以及至少5,000元瑞士法郎（相當於3,800歐元）罰款。」

據了解，FIFA找來專家，解釋札卡與夏奇里的進球慶祝動作是否該歸類為挑釁。這樣的手勢可以被解讀為大阿爾巴尼亞民族主義支持者主張科索沃、馬其頓、塞爾維亞與希臘部分領土該歸屬於阿爾巴尼亞。

如裁決成立，札卡與夏奇里將會遭禁賽兩場，兩人無法在下一場小組賽對戰哥斯大黎加時出賽，而瑞士若是進入16強淘汰賽，兩人也無法出場。

不過，FIFA向來秉持「各打五十大板」的原則，同時也已經對塞爾維亞足協展開調查，原因是看台上塞爾維亞球迷的群眾滋擾行為，以及展示政治與冒犯意味標語。

FIFA還另外對塞爾維亞總教練克爾斯塔伊奇（Mladen Krstajić）展開調查，沒有說明原因，不過據塞爾維亞媒體，克爾斯塔伊奇賽後受訪時提到，「我不會給他（指夏奇里）黃牌或紅牌，我會直接把他送到海牙（指聯合國國際法庭）。他可以在那裡受審，就像他們當年對我們那樣。」

而其他受到調查的對象，還有瑞士隊長利希施泰納（Stephan Lichtsteiner），與隊友札卡和夏奇里是同樣的原因。此外，還有塞爾維亞足協主席寇克薩（Slaviša Kokeza），在接受BBC訪問時聲稱塞爾維亞是「被搶劫了」。

寇克薩認為FIFA在本場賽事安排了德國籍裁判組，根本就不公平，畢竟瑞士超過三分之二人口講德語，FIFA肯定指示裁判要偏袒瑞士，所以主將米特羅維奇（Aleksandar Mitrović）遭兩名瑞士球員包夾倒地時，沒有觀看VAR（Video Asssitant Referee，影像助理裁判），判給他們12碼罰球。

寇克薩這番言論，當然也沒逃過FIFA紀律委員會注意。

台灣時間25日晚間裁決結果出爐，判定札卡與夏奇里各罰10,000瑞郎（7,632歐元），在絕殺球慶祝時也比出同樣手勢的隊長利希施泰納罰5,000瑞郎（3,816歐元），不用禁賽。塞爾維亞足協、足協主席與總教練，共計罰64,000瑞郎（48,849歐元）。

四年一度的世界盃，有如套上文明規範的國際戰爭。且不論娛樂與經（ㄉㄨˇ）濟（ㄆㄢˊ）功能，各國之間的角力，就是戰爭的縮影。只要是公眾事務，從來就無法與政治切割，所以，當然也沒有什麼「體育歸體育、政治歸政治。」

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責任編輯：羅元祺

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