AIT「最接地氣」處長梅健華即將離台：最遺憾是台美合作範圍不夠廣

（中央社）即將離任的美國在台協會處長梅健華表示，3年前來台就任後，一個重要工作目標是盡力讓台灣民眾了解美國很支持台灣；他說，AIT內湖新館即象徵對強韌美台關係的承諾。

現年52歲的梅健華（Kin Moy）接受中央社專訪時表示，2015年來台就任後，設定了3項優先工作目標，第一，確保台灣在2016年政權轉移時期，美台關係仍持續發展。第二，希望盡可能讓更多台灣民眾了解，美國會一直支持台灣，這就是美國在台協會（AIT）在他任內積極透過臉書與台灣民眾互動的原因。

身為AIT處長，梅健華說，他走訪全台許多地方，向台灣民眾傳遞美國將持續支持台灣的訊息。先前有媒體引述梅健華說，「台灣有難，美國一定幫忙」，針對這點，他表示他的原意是要強調美國支持台灣的立場，美方希望確保台灣的需要被滿足，並非指在某些特定情況下，美國會幫助台灣。

梅健華說，他的目標是希望將美國支持台灣的立場讓更多台灣民眾知道，增加台灣民眾對美台關係的信心。

AIT新館是美國對台強力支持的象徵

而梅健華設下的第三個主要工作目標，是AIT內湖新館落成。這項目標已在日前完成。

耗時9年打造的AIT新館6月12日舉行落成典禮，AIT主席莫健（James Moriarty）、美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅伊斯（Marie Royce）等國務院官員來台參加。梅健華說，他任內的主要成就是AIT新館落成與舉行落成典禮。他預估最快9月初，AIT可以正式從信義路舊址搬遷至內湖新址，他有信心大家對新館一定很滿意。

新館不只是一棟建築物。梅健華表示，AIT新館觸及很多的層面；AIT成立將近40年，辦事處的現址建築物老舊，AIT需要一棟新的建築物，同時，美台關係這些年也持續發展。



他說，新館是個具體的象徵，代表美國對台灣的支持。身為AIT處長，他可以在媒體上高調宣揚美國對台灣有多麼支持，但如果沒有實體來做後盾，有些人會覺得這不過是空話。梅健華強調，新館是一個具體的象徵，代表美國對強韌的美台關係的承諾。這棟建築物不會在5年後消失，而會存在很長的一段時間。AIT新館不僅現代化、對環境友善，更是台灣第一座由外國駐台機構自己打造的建築。梅健華說，美國國會同意撥款2.55億美元（約新台幣76億元）打造AIT新館，也顯示了美國國會對台灣的強力支持。

另外，台灣加入美國全球入境計畫，讓台灣民眾入境美國享有快速通關的特權，也是證明美國對台灣有信心的例子。梅健華說，就美國的觀點而言，若美國不信任台灣旅客，台灣不可能加入這項計畫；台灣旅客到美國旅遊、消費，遵守美國法律，也很少有逾期滯留的狀況。

梅健華說，事實上許多美國人民對台灣抱持很正面的印象，不過好像很多台灣民眾並不知道這點。

為了讓更多台灣民眾知道美國對台灣的支持，每當有美國參議員、眾議員、州長，或是其他不同領域的人士來台訪問，梅健華都會將自己與這些訪賓的合照發布在AIT的臉書，他希望藉此讓台灣民眾了解，許多來自美國各地的人士都很支持台灣。

也許台灣在美國媒體出現的篇幅並不大，但梅健華說，以他的個人經驗，當他跟美國民眾談到台灣的時候，他們對台灣都給予正面的評價。

然而，即使美台關係持續進展，在台灣仍有人擔心美國為了與中國在雙邊貿易或北韓等議題上達成協議，可能犧牲台灣的利益。對此，梅健華表示，

任何重要的議題都會出現質疑的聲音，當面對這些質疑的時候，他都會說，在他所參加過的華府會議中，從未聽過任何人發表貶抑台灣的言論，或認為美國應該改變對台政策。

梅健華有信心，美國人民認為與台灣拓展經貿關係、支持台灣的民主、法治等，是對的事，也符合美國本身的利益。這就是為什麼經過這麼多世代或政權更迭，美國對台政策都沒什麼改變，「我們相信美國人民支持這樣的政策」。

出身貧寒，親民作風被稱為「最接地氣」處長

《蘋果日報》報導，梅健華處長內任走訪台灣各地與民眾互動，被稱是「最接地氣」的AIT處長。香港出生不久後就舉家移民美國，父親在香港是公車司機，移民到美國後開餐廳，他小時候在明尼蘇達州小鎮長大，家裡沒什麼錢，但非常幸運在美國獲良好教育，能成為外交官，梅健華也說，他小時沒機會到外地旅遊，直到12歲、1978年第一次跟父母到台灣、香港等旅行，讓他大開眼界。

梅健華的太太曾在1980年代晚期在台灣的中國郵報與路透工作，他自己在1990年在曾到台灣學中文，兩人對台灣印象都停留在那個階段。直到這次又回到台灣，出任AIT處長，梅健華說，他們非常喜愛台灣文化，兩人到處遊山玩水，這三年來，台灣也各方面生活都取得很大進展，不僅是硬體建設如高鐵或捷運，還包括公民社會與民主法治進展，這些都讓台灣人民值得驕傲，他對此也感到非常敬佩。

梅健華說，國務院亞裔外交官確實很少，他希望讓其他亞裔人士有更多機會升遷，「我覺得自己有這樣的職責。」

在台三年，最遺憾是GCTF合作範圍未能延伸更多

《中央社》報導，梅健華回顧過去3年，他說，如果說有什麼遺憾，就是未能將台美雙邊在全球合作的範圍擴展到更多領域。

台美自2015年宣布共同成立全球合作暨訓練架構（GCTF）以來，至今已針對公共衛生、婦女賦權、能源效率、電子商務、人道援助與災害防救、縮短數位落差等議題辦理多場國際訓練計畫，邀請亞太地區30多個國家、超過200位代表來台參加；梅健華表示，回顧過去駐台3年期間，若要選一件令他感到遺憾、沒能在任內完成的事，就是未能將GCTF的合作範圍擴展到更多領域。

他說，原本去年他想將這項計畫延伸到國際執法合作，如此一來，能讓台灣執法單位在國際上有更多曝光機會，展現台灣在打擊犯罪方面具有先進而細膩的能力。若其他國家能和台灣執法單位合作，將有助打擊區域內的犯罪行為，包括網路犯罪等。「我認為這是我們可以做卻還沒做到的事」。



不過，梅健華說，就他的了解，也許今年底或明年初，AIT會朝這個方向規劃，相信新任AIT處長酈英傑（Brent Christensen）將持續推動這項合作計畫，以及尋求更多美台間的合作。

美台合作對民眾有益，鼓勵台灣開放市場

梅健華說，若AIT存在是為了一個目的，那就是推動對民眾有益的合作。若大家覺得AIT單單只是在信義路上發簽證的單位，那就是AIT失職了。「我們應該告訴大家，（美台）合作事實上是對民眾有益的。」

近年來，雖然美台關係持續進展，但美豬等農產品進口是台美貿易懸而未決的議題之一。梅健華表示，美豬議題確實很具爭議性，但美國的立場是希望台灣以國際標準來處理美國產品進口的問題，即便雙方近期在這項議題上沒有太多進展，他強調美國的立場沒改變，鼓勵台灣開放市場，並根據科學證據來做決定。

肉品進口議題也是他希望在任內解決，但未能如願的一件事。梅健華說，他知道這類議題涉及政治，但是，當有越來越多民眾了解事實的真相，他們就會了解開放市場其實是符合台灣利益的。他表示，美國的肉品他從小吃到大，許多台灣人到美國旅遊或留學時也都有吃，沒有任何不好的影響。他希望回歸科學來處理這項議題，美國也會持續跟台灣討論。

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核稿編輯：楊之瑜