塑膠微粒產品7/1正式禁售！但「柔珠成分」的稽查是怎麼做的？

（中央社）台北市政府環保局指出，今（1）日起到3日，每天將巡查至少100家量販或美妝店，若查到店家販賣含塑膠微粒的化粧品或個人清潔用品，將開罰新台幣1200到6000元。

為減少塑膠微粒危害海洋生態，洗髮用化粧品、洗臉卸粧用化妝品、沐浴用化粧品、香皂、磨砂膏、牙膏若含塑膠微粒，今天起不得在國內販售，違者將被下架並處以罰鍰。

環保局資源循環科股長張孝安指出，台北市出動6名稽查員，今天至少將巡查100家量販或美妝店；2日、3日也將出動8名稽查員，每位稽查員每天預計巡查約20家量販或美妝店。

他表示，稽查員會先核對產品成分，若標示含塑膠微粒，將進一步確認它的製造或輸入日期是否早於民國105年8月23日；若早於這個日期，仍然可以販售，這個日期之後製造或輸入的產品，就不能再繼續展示販售。

張孝安說，105年8月23日後製造或輸入台灣的化粧品或個人清潔用品，若包裝標示含塑膠微粒，將送到行政院環保署環境檢驗所化驗；經確認含有塑膠微粒，將開罰並要求下架。

他指出，環保局這3天會統計匯整含塑膠微粒產品總量，回報環保署；店家違規販售這類產品將被罰鍰1200到6000元，製造輸入業者則會被罰鍰6萬到30萬元。

《蘋果日報》報導，塑膠微粒是指粒徑範圍小於5公釐，做為人體去角質或清潔用途的固體塑膠顆粒，常被業者用來添加在化妝品及個人清潔用品中，以達到業者所稱的去角質、清潔等效果，卻可能危害海洋生態，甚至變成食物鏈影響國人健康，環保署規定7月1日起洗髮精、洗面乳、沐浴乳、香皂、磨砂膏、牙膏等六大類個人清潔產品不得販售含有塑膠微粒產品。

《自由時報》報導，環保署也宣導，民眾選購前述六大類產品時，如產品外觀宣稱去角質、淨化毛孔及深層清潔功能或使用含柔珠或微粒等用詞，請檢視產品標示成分，倘若出現以下疑似添加塑膠微粒的商品資訊，可提供環保單位檢驗。

聚乙烯Polyethylene（PE）、

聚丙烯Polypropylene（PP）、

聚對苯二甲酸乙二酯Polyethylene Terephthalate（PET）、

聚甲基丙烯酸甲酯Polymethyl Methacrylate（PMMA）、

尼龍Nylon。

只看包裝上的分標示？環保局：人力有限

在禁令實施第一天，台北市環保局上午前往內湖大賣場稽查，但只是在6大類產品中隨機抽看幾樣產品，檢視上面的成分標示有沒有塑膠微粒，認定都是合格。但實際上很多產品，仍然是標榜去角質的「柔珠」，雖然強調採用天然核桃等材質，環保稽查人員卻未進一步帶回化驗。

台北市環保局資源循環科股長張孝安說，產品那麼多、不可能全部驗，除非看到標示有標榜塑膠成份，才會帶回去驗。

環保署廢管處長賴瑩瑩說，因為地方稽查人力有限，稽查時主要是抽看商品的檢驗成分，但環署會在今年內完成200件的商品抽驗結果，除了以標榜柔珠功能的產品，還有過去曾經販售過塑膠微粒產品的業者，依照各家規模抽檢比例，未來也會持續抽驗，並呼籲通路業者應要求產品業者出示檢驗結果，一旦查到有違規定的販售產品，會處分販售業者1200至6000元罰款，並要求產品下架銷毀。

《環境資訊中心》報導，目前除了台灣，對禁用柔珠已經提出期程或已有禁令還有英國、加拿大、美國、南韓等國，孫瑋孜表示，包括孟加拉、印度、白俄羅斯、中國、香港、荷蘭、紐西蘭、西班牙、葡萄牙、秘魯、丹麥、法國、希臘、瑞士國，目前也有NGO正在倡議中。歐盟目前因為會員國意見不一，雖不見法條上的進度，不過正在積極搜尋相關研究要設法推動對柔珠的禁令。

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