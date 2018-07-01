年改正式上路33萬人受影響，重要推手林萬億退休金被砍四成

（中央社）

軍公教年金改革今天全面上路，退休公教、退伍人員18%優存利率分別在2年半及分10年歸零，年改寫新頁，正如總統蔡英文所言，國家財政將得以永續，而「年金破產」也將成為歷史名詞。



主責年改的政務委員林萬億表示，這次改革將可能引爆年金破產的引信拿掉，雖然有部分人因此受影響，但「個人事小，國家體制健全發展事大」。



林萬億也說，這次年改毫無疑問的是為年輕世代爭取到可以領到未來年金的機會，也幫未來的世代爭取到「不要因為年金沒改革而牽連到其他政府財政」。



國防部長嚴德發說，軍人年改期望能夠照顧中低階、年資短人員，提升青年報效國家意願，也鼓勵募兵制，促進軍人長留久用。嚴德發說，軍改後，目前中短役期的現役新制人員有14萬餘人，未來退休所得將會增加，受到實質照顧；若根據國防部從民國106年開始辦理全軍「巡迴座談」、建置「網路專區」，並實施「問卷調查」，三管齊下調查現役軍人想法，其中網路問卷調查結果，贊成軍改的比例達94%。



立法院去年6月及今年6月修正通過攸關軍公教年金改革的三大法案，分別是公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例與陸海空軍軍官士官服役條例，同步在今天實施。



對於退休公務員與教職人員來說，這次年改主要有兩大變革，分別是18%優存利率2年半內歸零、以及調降所得替代率。

在18%優存利率方面，支領月退休金的公教人員，從今天起到西元2020年底為止，優存年息從18%降為9%，2021年開始年息為零。領取一次退休金的公教人員，18%優存分6年逐年調降，今年7月起降為12%，2021年為10%，2023年為8%，2025年起6%。



在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。



退休公教年金最低保障金額（樓地板）新台幣3萬2160元；退休金計算基準從現行退休前一個月，逐年調整為最後在職15年平均薪額。



至於軍人年改，年金樓地板為3萬8990元（少尉一級本與專業加給合計數額），服役滿20年，退休俸起支俸率為55%，每增加一年加2%，俸率上限，軍官為90%、士官95%。



軍改並訂定18%優存退場機制，退役軍人原領月退休所得（含18%優存利息）若高於新制月退休俸，其差額分10年平均調降，以減少衝擊，18%優存本金於第11年歸還。領一次退伍金但有18%優存的人，且每月利息超過3萬8990元部分，新制實施首年降為12%，分6年調降，第7年起將為6%。



軍改18%退場有兩種情形例外，一是先前每月退休所得低於3萬8990元者，不受影響，二是因公、作戰受傷、身心障礙或於軍改新制實施前年滿85歲以上的校級以下軍士官，支領退休俸或贍養金人員，18%也不受影響。



因應年改上路，銓敘部、教育部與各縣市政府於6月11日起陸續寄發退休所得重算處分書，國防部也在立院修法後，自6月25日開始寄發年改處分書，但因系統匯出時產生跳格誤差，導致19萬處分書的收件人與地址不符。



國防部對此除了公開致歉、追究相關人員職責之外，同時緊急動員200名人力「逐行、逐條」針對3批、共19萬份處分書重新校正；國防部官員說，出錯的處分書已在6月30下午重新印製，預定7月2日交由郵局派送，不會影響年改整體上路時程與成效。

林萬億：國家走向新階段

《中央社》報導，負責年金改革的行政院政務委員林萬億說，這次的改革是可能引爆年金破產的引信拿掉，雖然有部分人因此受影響，但「個人事小，國家體制健全發展事大」。



有超過30年教授年資、在2022年之前必須辦理屆齡退休的林萬億說：

他的退休金也受到年改影響，10年大概會減少37%到38%，但是，就如同其他教授說的「從10萬，減為領6、7萬，應該夠了，知足就夠了」，這是眾人之事，這是一個經過討論、大多數人都支持的改革，現在應該往前走，國家才會進步，制度才可永續發展。

林萬億指出，這次年改，毫無疑問的是為年輕世代爭取到可以領到未來年金的機會，也幫未來的世代爭取到「不要因為年金沒改革而牽連到其他政府財政」；因為國家負有最終支付責任，若年金破產，勢必要挪用其他預算解決，如此必影響其他建設的推行。

林萬億也強調，今天新制上路，代表國家走向新階段，「當然，我們不敢說這樣就一勞永逸，但至少讓25年到30年、一個世代的年金制度不會有破產危機」，以後再循序漸進微調，包括討論基金投資報酬率等問題，而社會經過年金改革這關，可以回到理性的討論，心平氣和地往前走。

副總統陳建仁則在臉書上公開一封信，表示他知道多數退休軍公教人員都必須承受年金改革的陣痛，退休生活也因此必須重新規劃與安排，他要再次向大家致歉、致謝和致敬；他也要感謝大多數參與意見表達的退休軍公教朋友們的理性與節制，謝謝他們對政府的體恤和諒解。

總統蔡英文也轉貼陳建仁的公開信，並表達謝意，蔡英文也說「要謝謝包括退休軍公教同仁在內的所有國人同胞，因為有你們的體諒、支持與智慧，才能順利完成這項早應完成的改革工程。」

年金改革大事紀

101年11月20日－總統馬英九宣布啟動年金改革。

102年1月30日－總統馬英九提出第一階段年金改革方案，目標是維持年金制度30年穩定。

102年4月－馬政府年金改革方案送入立法院，直至6月會期結束，未有進展。馬政府年金改革停擺。

105年5月20日－總統蔡英文在就職演說中表示，年金制度如果不改就會破產，將召開年金改革國是會議。6月8日，總統府公布總統府國家年金改革委員會名單，行政院同日成立年金改革辦公室。

106年1月22日－總統府召開年改全國大會，通過年改草案；另建議軍人退撫制度單獨設計，制度內涵仍與公教人員一致。

106年6月－立法院臨時會三讀通過公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例，年金最低保障金額（樓地板）新台幣3萬2160元。

107年4月12日－行政院院會通過「55+2版」軍人年改草案。

107年6月20日－立法院臨時會三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例部分條文，明定軍人年金樓地板為3萬8990元，退休俸起支俸率55%，年增率2%，18%優惠存款分10年歸零。

107年7月1日－軍公教年金改革正式實施。

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核稿編輯：楊之瑜