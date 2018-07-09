《只是不想回家》：我在瑞典的深夜，搭上來自馬其頓穆斯林的便車

文：林彥潔

從丹麥哥本哈根前往瑞典馬爾摩（Malmö）的火車上，會行經世界上最長的一條海峽聯接道，名為松德大橋（Øresundsbron），原文混合丹麥文和瑞典文，是一條行車和鐵路兩用的橋樑，全長16公里，足以飽覽波羅的海與北海交會的松德（Øresund）海峽風光，我已悄悄跨越國界，來到了瑞典。

拖著行李走在顛簸的石頭路上，尋找前一晚下訂的青年旅舍，行經馬爾摩最古老的大廣場（Stortorget）。廣場周圍一間不起眼的飯店大門前鋪了一道紅毯，兩邊設有紅龍，紅毯尾端卻停了一輛不起眼的銀色轎車，門邊上還有張小小的皇冠貼紙，我仰頭望向前方高掛的兩面國旗，一面是瑞典的黃十字藍底國旗，另一面依稀是紅綠色塊上頭有黃顏色星星，垂掛著的國旗一時無法隨風揚起，無法準確判定旗幟來自何方，突然一名帶著黑框眼鏡梳著油頭的男士從飯店門口走了出來，兩名保鏢上前迎接。我趕緊抓著路過的瑞典大叔問了黑框男的身份，原來是瑞典國王卡爾十六世的女婿丹尼爾（Olof Daniel Westling Bernadotte）。才剛踏上瑞典的國土，馬上就有皇親國戚前來「迎接」，真是何等的榮幸。

瑞典大叔顯然不想讓我在天黑之前找到落腳的地方，執意要講完王子與公主的愛情故事，才肯放我走。丹尼爾原來只是一介平民，在瑞典的首都斯德哥爾摩（Stockholm）開辦健身房，成為維多利亞公主的私人健身教練，隨即兩人墜入愛河而後走入婚姻。瑞典大叔津津樂道這段麻雀變鳳凰的愛情故事，的確我也在各個商店門口的海報上，看見維多利亞與丹尼爾帶著剛滿週歲的小公主在媒體上亮相，瑞典皇室搖身一變，成了最佳的觀光代言人。一國之君反映出自身國家的形象，確實能影響我最初看待陌生國度的印象。

在馬爾摩停留一晚後， 我不知哪根筋不對， 竟想從馬爾摩搭便車前往620公里外的斯德哥爾摩，車程預計六個半小時，若是攔不到任何一輛車，我就得不眠不休步行五天之久，才能如願抵達目的地。

從青年旅舍步行40分鐘來到高速公路交流道旁的速食店，店內顧客看起來皆是一副即將遠行的裝扮，送貨員、卡車司機居多，決意要以搭便車作為此次移動方式的我，心裡頓時安心不少。外頭停車場的車輛想必是蠢蠢欲動在向我招手，但是每個人卻是在飽餐一頓擦擦嘴之後，隨即拒絕我搭車的請求，開車揚長而去。所幸一旁的加油站為我下了一顆定心丸，得以利用對方短短幾分鐘加油的時間，說服司機載我一程，此時我已不奢求直達斯德哥爾摩這種天真的請求，要是能離開這裡稍微前進幾公里，我想才是最實際的願望。

兩小時過後依然一無所獲，走向加油站旁的便利商店，向店員要了一個紙箱，在撕開的紙板上用英文寫了「搭便車，往斯德哥爾摩」。一名與我年齡相仿的瑞典男子上前與我攀談。

「我在加油的時候看你四處尋求別人讓你搭便車，這樣做非常危險。」瑞典男子的表情略帶嚴肅：「如果你沒有錢搭車，我可以借你，等你到了目的地再把錢還我。」

「我不想拿你的錢。」我不想把單純體驗搭便車這樣愚蠢的理由告訴一個在乎我安危的人。

「如果你沒有錢還我也沒關係，就當作是我幫你一點忙。」瑞典男子堅持的說。

「非常謝謝你願意付出這筆錢，但我堅持要這麼做，這是我旅行的方式。」我說。

「好吧，祝你好運。」瑞典男子推開玻璃門走了出去。

太陽已經快要下山，毫無遮蔽物的高速公路入口，冷冽的風大到我必須緊抓著紙板。終於一輛轎車在距離我30公尺外，緊急停了下來，我興奮的奔跑過去。車窗搖了下來，我心裡泛起一陣不安，裡頭是兩名年輕的黑人男子。

「我們要往海斯勒霍爾姆（Hässleholm），可以載你一程。」坐在副駕駛座的男子說。

「麻煩等我一下，我用手機查一下順不順路。」我拿出手機輸入地名：「請問Hässleholm 怎麼拼？」

「把手機給我，我幫你輸入。」坐在駕駛座的男子邊說邊把手伸過來。

「我自己輸入就可以了。」我本能的將手機緊抓著往胸口靠。

這個反應頓時讓我感到羞愧。

「哈哈哈，因為我們是黑人，所以怕我們拿了你的手機就把車開走嗎？」兩個男子同時大笑了起來，駕駛座的男子說。

「我不是這個意思。」我知道剛才的反應解釋再多也沒用。

「沒關係，希望你可以早點攔到車，天快黑了。」副駕駛座的男子向我揮手道別。

黑人被扭曲的負面印象已深植人心，想必遭到言語、行為、眼神霸凌的事件必定時常充斥在他們的生活之間。我雖然清楚知道不可對各色人種或宗教信仰有任何偏見，但是「反射性歧視」仍是很自然的顯露出來。看著車子越開越遠，心裡滿是歉意。慶幸的是他們沒有因為我的無禮而受到傷害，反倒是輕鬆的看待對方作出的各種反應。

Photo Credit:凱特文化

又過了一小時，一輛小型箱行車緩緩停靠在我身旁，幾近失溫的身體，頓時一股熱血衝了上來。是一位面目慈祥的牧師，正要開往北邊載運教會所需的物資。

「讓我載你一程，我要去赫比（Hörby），正好是往斯德哥爾摩的方向。」牧師說。「太好了，我已經在交流道等了快四個小時，謝謝你願意載我一程。」我說。

我拖著疲憊的身軀，將身上的行李塞進後座，接著一屁股攤在副駕駛座上。「你還好嗎？」牧師面帶微笑的問我。

「只是有點累，肚子也餓了。」我邊說邊把背包裡的麵包、水果拿出來塞進嘴裡：「這是我第一次搭陌生人的便車，沒想到這麼難。」

「瑞典的治安雖然很好，但是搭便車倒是不太常聽說，我也是第一次讓路邊的陌生人搭車。」牧師對這樣的共乘體驗感到新奇的說。

接下來一個半小時的車程，我們邊無所不談，牧師讓我在赫比鎮上的加油站下車，方便我尋找下一位司機。揮手道別後，我站在原地目送牧師離開，直到聽不見車子的引擎聲，才發現加油站出奇的寧靜，走進一旁的商店，買了熱咖啡、熟食，讓自己恢復精神。

晚上11：20，應該不算晚，我這麼說服自己。外頭溫度接近零度，我躲在商店裡取暖，眼睛盯著窗外，大約每30分鐘會有一輛車開進加油站，卻沒有一輛車停下來加油，而是將車子停在停車場，走進後方的飯店。我絕望的看著每一輛車子停好，引擎聲消散在空曠的停車場裡，駕駛跨出車門，關上車門，腳步聲慢慢消失在飯店自動門關上之後。連續三輛車，皆是如此。

凌晨12：50，商店店員一邊結算收銀機裡的零錢，一邊抬頭向我望了一眼，十分鐘後，關上櫃臺照明燈，我只好識相的離開商店，繼續坐在寒風中的台階上等待救援。沒多久一名身材高大的年輕男子向我走了過來。卡狄爾（Kadir），一名貨櫃車司機。

「你要搭便車嗎？」卡狄爾說。「是的，請問你要往斯德哥爾摩的方向嗎？」我說。「我正好要運送貨物到斯德哥爾摩。」卡狄爾平靜的語氣對比著欣喜若狂的我。

「太好了，謝謝你願意載我一程。」我簡直不敢相信竟然讓我等到一輛車了。卡狄爾帶我走到他的車子旁，是一輛高三米半、長五米的大型貨櫃車。我費了一番力氣把身上所有的行李推進副駕駛座，再以攀爬樹幹的姿勢鑽進車子裡。

卡狄爾來自歐洲東南方的馬其頓共和國（Republic of Macedonia），人口只有兩百多萬人的小國，失業率極高，一直在歐洲國家統計的貧窮名單裡榜上有名。卡狄爾念完高中就開始在歐洲各國打工，今年剛滿25五歲，兩年前找到瑞典馬爾摩貨櫃司機的工作，才算稍微穩定下來。凌晨1：30，卡狄爾載著我在漆黑的公路上，一路往瑞典北邊前進，為了避免讓他在五小時的車程裡昏昏欲睡，我只好拼命和他聊天。

「為什麼你高中畢業就開始在各國打工賺錢？」我陪著卡狄爾抽了一根煙，為了讓自己也保持清醒。

「我一直想讀大學，但是家裡需要錢，只好高中畢業就開始工作，馬其頓的年輕人幾乎都面臨同樣的問題。」卡狄爾吐了一口煙說：「我不想一輩子都在無人的夜裡開著貨櫃車，終有一天我會回學校念書。」

「在台灣念大學困難嗎？」他接著好奇的問。

「在台灣要進大學不是一件困難的事，普遍一般家庭都負擔得起孩子的升學費用，但是隨著學費越來越高，很多台灣的年輕人必須像你們一樣到處打工賺「當然有，但是因為語言還有信仰伊斯蘭教的關係，其實很難找到願意和我交往的瑞典女生。」卡狄爾說。

「在瑞典信奉伊斯蘭教的穆斯林多嗎？」我問。

「穆斯林大概只佔瑞典人口的5％，但是瑞典人現在似乎不太歡迎我們。」他有點苦惱的說：「前幾個月，有大批的穆斯林在斯德哥爾摩發起暴動，因為瑞典警察為了自我防衛，在街頭開槍射殺一名穆斯林。」

「所以穆斯林的身份會讓你盡量避免讓當地人知道嗎？」我小心翼翼的問。

卡狄爾無奈的點點頭。不知道貨車又行進了多久，窗外泛藍的天色漸漸亮起，精神不自覺跟著好起來。

總算抵達斯德哥爾摩車站。我要求卡狄爾等我一下，衝進對面的商店買了兩杯熱咖啡，當作是對他的答謝。握著手裡冒著熱氣的咖啡，繼續聊著剛才車上未完的話題。一杯咖啡的時間結束了，卡狄爾繼續前往送貨地點，我拖著沉重的行李前往下一個未知的旅程。

歷經15小時的折騰，比起搭乘大眾交通工具，我幾乎多花了一倍的時間才抵達瑞典首都斯德哥爾摩。搭便車初體驗，儘管身體疲累，卻是獲益良多，停下來的每一輛車，短暫的交談，都讓我看見不一樣的瑞典風景。一路聽著卡狄爾從歐洲東南方來到北歐的故事，孤獨和孤立似乎是他一直以來遇到的難題，幸好他是個頗為樂觀的年輕人，開闊的心境總是讓無法短期改變的現況存在著被解決的可能。由衷希望有一天，任何信仰都能自在的存在於不同理念之中。

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書籍介紹

本文摘錄自《只是不想回家》，凱特文化出版

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作者：林彥潔

世界如此大，不如就一直走下去吧

長途旅行適合緩慢移動，

走過每一吋即將揮別的土地，是說再見最好的方式。

一段橫跨愛爾蘭、英國、丹麥、瑞典與芬蘭的生活大夢，

一場因失敗而開啟的旅途，一次逆轉人生的契機；

記憶的行囊裡是擁擠的人情與華美的孤獨。

旅程開啟於一段不快樂的時期，一個無法達成的夢想卻為作者指引了另一個去向。人生難以預測每一步路，永遠無法知悉命運降臨於己的諸多細節，從愛爾蘭到西北歐各國，沒有預期心理的路途，迎面而來的往往是最鮮明、瑰麗的人世風景，釋放了種族、國籍和語言、文化的無形界線，所有經過眼前的容貌皆是另一個自己。

以異國生活為敘事文本，在人與人的輾轉相遇之中，尋求的是每一種讓自己快樂的方式：快樂地度日、快樂地成敗或快樂地悲喜…世界這麼大，接著走下去就對了，唯有透過旅行，才發現生命將有太多可能。人們不該永遠只過同一種生活、在乎同一件事情、堅持同一種思維，這將是每一段旅行帶給自己最大的提示與隱喻。

Photo Credit:凱特文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航