政院要青年活動中心回歸旅館業，救國團：別針對合法處政治打壓

救國團在全台有十二處青年活動中心、一處觀雲山莊，各大據點幾以承租國有地方式營業，原由教育部主管，不過救國團的經營法源依據《發展觀光條例》在2015年修正，教育部也廢除有「幽靈辦法」之稱的《青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法》後，救國團喪失承租國有土地的法源與資格。

包括墾丁、天祥、金山青年活動中心、觀雲山莊等租約，都將在2019年底期滿，救國團四家青年活動中心最快明年面臨關閉。

（中央社）行政院官員今（1）日說，救國團青年活動中心被查獲多次讓「非青年」住宿，與一般旅館業無異，政院日前發函給交通部與教育部，將救國團青年活動中心納為旅館業管理，改隸交通部主管。

官員說，救國團青年活動中心原由教育部主管，2015年立法院修正「發展觀光條例」刪除該法第24條第3項，「非以營利為目的且供特定對象住宿之場所，由各該目的事業主管機關就其安全、經營等事項訂定辦法管理之」，亦即救國團經營青年中心的母法法源，今年6月20日教育部再廢止《青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法》，如此一來，救國團青年活動中心已無由教育部主管的適用法源。

救國團雖然依據《發展觀光條例》第70-2條主張，「青年活動中心」係非以營利為目的，並且供「特定對象」住宿的場所，依法只要在2025年取得旅館業登記即可，試圖為青年活動中心繼續營運爭取緩衝時間。

不過，救國團青年活動中心卻被教育部多次查獲，讓非青年的一般旅客入宿，並非只提供「特定對象」住宿，與一般旅宿業已經沒有什麼差別。

官員說，因此救國團青年活動中心不該再由教育部管理，而是回歸一般旅館業，改由交通部主管；救國團若要經營旅宿業，就須按相關規定申請旅館執照。

國有土地不能再「便宜租」，將回歸旅館業管理

《自由時報》報導，交通部觀光局長周永暉表示，一旦回歸旅館業，將採個案認定，從土地使用分區及當年申設目的去逐一分辨這些活動中心屬於一般旅館、民宿還是觀光旅館，如果屬一般旅館及民宿，交由地方政府管理，如果是觀光旅館，則由觀光局管理，回到正常使用用途。

「不得再與救國團續約！」立委賴瑞隆則強調，各機關在租約到期後，應將出租做為青年活動中心使用的國有土地全部收回。

據租約資料，金山青年活動中心租約至2019年12月31日，每年租金1103萬2415元；位於花蓮太魯閣國家公園的天祥青年活動中心，救國團向國產署承租2022坪土地，每年租金僅16萬3746元，租期至2019年底。

同樣位於一級風景區的墾丁青年活動中心，救國團以每年666萬2676元租金，向國產署承租31,000坪土地，換算每坪月租金僅18元。

此外，救國團向林務局承租1303坪國有土地，在中橫公路上經營觀雲山莊，每年租金只須10萬5350元，租期至明年11月30日為止，將會是救國團第一間結束營業的據點。

救國團否認違規：經營並無不當

《中央社》報導，對行政院的決定，救國團則回應，並無違規事實，且合法經營權到民國2025年2月，目前救國團並未喪失承租國有地的法源與資格。

救國團表示，救國團青年活動中心從成立起到今年6月20日教育部廢止「青年活動中心住宿設施管理暨安全維修護辦法」之前，未收到教育部公文書通知青年活動中心就特定住宿對象有違規情事，青年活動中心入住條件皆依教育部規範辦理，並無不當。

救國團說，青年活動中心跟國軍英雄館、警光會館、教師會館、勞工育樂中心、寺廟香客大樓、學校實習旅館及會館，各機關招待會所，以及林務局所屬各地山莊等10類特定對象住宿場所，都依據民國2015年增修之「發展觀光條例」第70之2條規範，有合法經營至2025年2月的法源與保障。

救國團強調，政府應遵守「信賴保護」原則，除積極輔導外，不應再針對合法的活動場所，以政治力不斷地打壓提供青年正當休閒活動場所，打擊地方經濟，毀掉地方居民就業機會 。

救國團也指出，青年活動中心土地租金皆由出租機關依據公告地價及政府法令辦理，無任何獨厚或優惠救國團，且都有依法繳稅。

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核稿編輯：楊之瑜