衛福部要求大醫院「通減」80萬門診人次，醫改會擔心「重症」病患被排擠

為落實轉診制度，健保署從7月起將要求區域級以上大型醫院，每年門診量要減少2%，也為此推動各地區醫療轉診平台，但相較於南部成立多個轉診平台，北部台大醫院則表示「仍在努力」。而台灣醫療改革基金會也表示，只要求減少2%，卻沒有要求2%必須是輕症患者，擔心醫院減少到複雜症病症的患者，將難以達到醫療分級目的。

《聯合報》報導，為了改善民眾小病愛逛大醫院、健保年年虧損的問題，健保署2016年成立醫療分級推動小組，推動醫療分級，過去多用鼓勵的方式。但為落實轉診制度，健保署將從7月起要求區域級以上大型醫院，每年門診量要減少2%，目標五年內減少10%，否則不給付相關健保費。

《ETtoday》報導，健保署副署長蔡淑鈴表示，一年減量主要就是針對初級照顧病人，門診減量的2%是經過計算，區域級以上醫院「初級醫療」比例的10%，換算成總人次後約是2%，因此才會規定減量2%，預估今年區域級以上大醫院一年要減少80幾萬人次。

中央健保署署長李伯璋投書《蘋果日報》表示，近年來，健保醫療預算雖年年成長，但卻跟不上醫療支出，健保年年虧損，造成醫師所得報酬也降低。

為了在今年開始落實「醫療分級」，過去兩年，健保署積極建置「醫療資訊雲端查詢系統」，鼓勵各層級醫院把病人做過的檢驗檢查報告、用藥紀錄及影像上傳，讓患者在各地院所就診時可由醫師在診間調閱。全台醫學中心及基層診所也都陸續響應「垂直整合」，建立雙向轉診制度。

中南部建立「轉診平台」，北部卻很難勸退病患

《自由時報》報導，比如台南市醫師公會，就為了響應健保署分級醫療政策，結合成大、奇美兩醫學中心與33家區域、地區醫院、550家診所，在昨（1）日舉行「行動醫療大聯盟」締約，建立轉診平台，成大醫院停止週六門診，奇美醫院表示週六上午門診照常，但掛號數量會有限制。

《大紀元》報導，28日，台中中國附醫也建置智慧即時資訊平台， 門診醫師可幫病患直接掛號雙向轉診，中、彰、投、苗四縣市共有561家院所加入轉診網絡。

相較南部、中部陸續建立轉診平台，北部大醫院則相對消極。《聯合報》報導，台大醫院發言人王亭貴指出，為讓門診減量，台大內部舉行多次會議，希望找出更好的方法，但還在努力中。目前只先由台大雲林分院及新竹分院與地方診所合作。

北部醫學中心有醫師認為，部分南部醫學中心派出名醫到區域或地區醫院駐診，或可吸引患者，但放眼北部目前沒有醫院這做，很難勸退大醫院病患。

醫改會副執行長朱顯光則表示，全台26間醫學中心，大多數集中在北部，加上交通方便，民眾坐個捷運就可以到醫學中心，因此輕症門診量可能較大。而中、南部醫學中心少，幅員相對大，輕症民眾可能本來就不會特地跑到醫學中心就診。

《聯合報》報導，而民眾最關心的是從大醫院轉到診所，就醫權益是否受影響？健保署表示，新措施是針對醫院而非病患，會把目標數字給醫院，醫院為避免「多做少領」，應該會願意配合。此外，不論大醫院把病患轉給診所，或診所把患者轉給醫院，都有點值的獎勵，前者是500點，後者是250點。醫院會想辦法勸說合適的病患同意轉到診所，但患者可自行決定到底要不要轉，權益不受影響。

醫改會建議重視「輕症轉診」，台大：什麼叫「輕症」很難確定

面對一年減少2%門診量的新制度，醫改會副執行長朱顯光說，要求醫院「通減」門診量2%的作法太粗糙。當醫院不減輕症患者，只減複雜病症的患者，將無法達到分級醫療目的。

朱顯光解釋，健保中的「醫師診察費」（門診費）是按照「醫院級別」來區分，只要在醫學中心，「看個青春痘也是300，救治急重症也是300」，但醫師看輕症病人可能只要3～5分鐘，看複雜共病患者卻可能要30分鐘。照護輕症患者等同醫院「金雞母」，服務愈多、給付愈多，許多本該收容急重症、複雜病症患者的大型醫院，為此大量收輕症患者，簡直「門診量販店」。

朱顯光建議，應該改規定減量對象應為輕症病人，不然就是公布各大醫院門診減量的對象，輕症病人有多少，避免有醫院投機取巧，如此一來，對認真接收急重症、複雜病症患者的大醫院，也才公平。

《聯合報》報導，健保署長李伯璋說，新制確實未要求門診減量對象，他也相信可能會有不好的案例，但各醫院主導分級醫療的負責人理念一致，均考量病人最大利益，以「下轉」輕症及穩定慢性病患為主。

《聯合報》報導，台大醫院發言人王亭貴則表示，輕、重症很難界定，例如感冒是輕症，但腫瘤患者感冒、高齡糖尿病患感冒，皆未必能當作輕症處理。

對此，朱顯光則建議衛福部盡快修正「醫療分級指標」並公布，讓民眾就算自行上網查詢，也能夠知道該往大醫院還是小診所看病。

根據衛福部2017年4月15日的轉診新制，未經轉診的部分負擔將提高。

Photo Credit:截圖自衛生福利部

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核稿編輯：羊正鈺