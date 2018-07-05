領到最後一筆紓困金，希債危機八年大戲要謝幕還太早

希臘債務危機這齣上演近十年的大戲，總算悄悄進入到了最後一幕。歐元區各國財政部長在盧森堡開完會後，同意撥給希臘政府最後一筆150億歐元的紓困金，其中55億歐元用來償還政府債務，另外的95億歐元則會當作儲備現金以防不時之需。

如果一切順利按照計劃進行，希臘預計會在今（2018）年8月20日正式退出執行時間長達八年的紓困計畫，並握有充足的資金讓政府能順利運行至少兩年的時間。脫離紓困計畫之後，希臘技術上將不會再受到債權人的限制，也很快能夠在國際金融市場上重新發行政府公債，對比希臘危機最驚險、險些暫時被踢出歐元區的時刻，這樣的結果看似皆大歡喜。

除了順利獲得最後一筆紓困金之外，在國際貨幣基金（IMF）的堅持下，希臘的債權人——俗稱「三頭馬車」的歐盟執委會、歐洲央行和國際貨幣基金——也在會議中決定延長雅典部分債務的年限，以減輕希臘的債務負擔。但作為交換，希臘政府必須保證未來五年都保持GDP 3.5％的政府盈餘，並以2.2％的水準持續到2060年，同時進行多項改革，例如修改財產稅制內容、建立更加高效率的收稅系統、現代化公營醫療服務中心以節省成本、重新設計殘障補助認定標準和檢討公共運輸補助機制等。

謝幕？還太早

在最新、希望也是最後一次的債務協定內容拍板後，歐盟負責經濟事務的執行委員莫斯科維奇（Pierre Moscovici）隨即表示，這為「八年的希臘危機劃下句點」，參與會議的法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）也說「希臘債務問題已經在我們身後了」，希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）更是模仿英國首相梅伊（Teresa May），針對英國脫歐公投的一句話「Brexit means Brexit」向希臘公民喊話：「希臘退出（紓困計畫）就是退出了（Grexit means Grexit）。」

然而歹戲拖棚的希臘債務危機大戲當真就如此落幕了嗎？2009年底時揭發希臘鉅額政府公債的希臘前財政部長帕帕康斯坦提諾（George Papaconstantinou），近期在與美國媒體POLITICO的專訪中發表了不同的看法。他認為儘管新的債務協定替希臘爭取到更多時間解決債務問題，但希臘未來還是有短期與長期的兩項重大挑戰必須克服。

短期而言，希臘政府面對高額的借款利率，顯示國際金融市場還是對希臘的債務狀況有疑慮，但若無法順利自國際金融市場上籌錢，危機再發生的話希臘就只能再向「三頭馬車」借錢，並接受他們所開出的撙節條件，這個問題或許歐洲央行可以幫上一點忙，在量化寬鬆政策慢慢退場的同時小額購入希臘公債，這會對金融市場放出強力且正面的訊息。

長期而言，帕帕康斯坦提諾擔心希臘的經濟成長速度過慢，而無法順利還債。目前多數經濟學家預估希臘未來的長期經濟成長率都不超過1.25％，如何吸引大量國外投資、或是大幅提升生產力，將成為未來政府的一大難題。

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最大在野黨陷入收賄調查，執政黨尋求連任

希臘經濟去年成長了1.4％，是自2007年以來首度超過1％，而根據歐盟統計局（Eurostat）預估，2018年全年的經濟成長率會更加強勁，達到1.9％，顯示希臘經濟況狀確實逐漸好轉。但同時，政府公債佔GDP的比例還是高達178％，失業率依舊在20％徘徊，社會整體氣氛也因為各項改革計畫影響也顯得低迷不振。

不畏以上種種挑戰，希臘總理齊普拉斯似乎已經開始準備2019年的議會大選（目前大選時間尚未確定，也有可能被提前至今年年底）。6月中他與馬其頓共和國的總理達成共識，希望解決兩國之間長達近30年關於馬其頓名稱的使用爭議，被支持者視為一項重大的外交成就。另外為了要能順利連任，齊普拉斯極力想要表現出是在他的帶領之下，希臘才能甩掉「三頭馬車」要求的撙節束縛，重新拿回失去八年的經濟政策決定權，自行打理財政狀況，畢竟這其實是他在2015年第一次勝選取得執政權時就對選民作出的承諾，也難怪他會說出「Grexit means Grexit」，希望希臘能越早退出紓困計畫越好。

但這樣的說詞遭到希臘最大在野黨新民主黨（New Democracy）強烈抨擊，黨魁米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示就算希臘名義上退出紓困計畫、技術上可以不再遵守撙節要求，但執政黨不可能這樣做，跟人民直接相關的各項公共支出會持續被刪減，因此政府根本就是在說謊。

雖然新民主黨目前的在民調中領先總理齊普拉斯所領導的激進左翼聯盟（Syriza），但近期卻深陷收賄醜聞，希臘的反貪腐單位表示，收到匿名證詞指出多名以前執政的新民主黨高層受到瑞士大型製藥公司諾華（Novartis）收買，不當引導政府使用公款購買該公司的醫療產品，目前全案還在調查中，但假如最後新民主黨有人被定罪，會嚴重影響該黨選情。

「三頭馬車」的持續監督

但誠如反對黨黨魁米佐塔基斯所言，就算希臘在今年8月順利退出紓困計畫，之後也還是會受到債權人的嚴格監督，以免希臘政府突然停止進行改革或是重操舊業、不負責任的亂花錢。一名歐元區的財政官員就開玩笑說：當你欠銀行100萬歐元，是你的問題；但當你欠銀行10億歐元，是銀行有問題，而現在希臘總共欠債權人近2,000億歐元的債務，他們當然要確保希臘在退出紓困計畫後還是能待在正軌上。

加上過去幾年希臘政府的態度也曾經反反覆覆，對於答應的改革措施一下子同意一下子反悔，因此歐元區各國財政部長決定，對希臘的監督必須比其他曾經在歐債危機時接受紓困的國家（例如賽普勒斯、愛爾蘭、葡萄牙和西班牙）來得更加嚴格，希臘政府未來將會面臨歐洲債權人一年四次的審計調查，直到希臘償還大部分積欠的債務為止。

由此可知這齣希臘債務悲劇短期內將不會結束，而究竟結局是否會如同傳統希臘悲劇一樣，能夠淨化人心、讓觀眾暫時脫離人世間生活的煩惱呢？這要看未來的希臘政府處理債務的態度了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航