斷交啟示錄（亞太篇）：中國逐步深入「太平洋反共防線」

►斷交啟示錄（中南美篇）：美國後院也難擋中國金權誘惑

中華民國亞太六盟邦，可以依照邦交穩固與否，分為三類：

邦交較穩：馬紹爾群島、吉里巴斯、帛琉

邦交普通：吐瓦魯

邦交較危：索羅門群島、諾魯

美國二戰後在亞洲太平洋地區其實著力很深，主要是防止共產勢力東進，因此跟台灣建交的盟邦也不少。不過在冷戰結束之後，美國的力量開始放鬆，陸續撤出使館，美國退出的權力真空，由澳洲補上，但是澳洲畢竟不比美國，加上太平洋島國的經濟來源比較有限，大都是天然物產，例如礦產還有漁業，另外就是觀光業，讓中國的介入越來越有著力點。

隨著近年幾個太平洋島國的礦業開採逐漸到到了瓶頸，對外的經濟求援也就不斷增加，除了少數的戰略要地，像是馬紹爾群島或是吉里巴斯之外，等於跟美國是半統合的關係，跟台灣關係比較穩定，其他國家大都需要大量的國際援助。因此美國一再警告中國的勢力正在不斷深入太平洋的14個國家，這些國家當中跟台灣有邦交的就佔了六個，吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、索羅門群島與吐瓦魯，本文就來依序盤點太平洋六國的邦交狀況。

Photo Credit:蔡又晴提供

馬紹爾群島：美國的自由聯繫邦邦交穩固

馬紹爾群島國如其名，是個一千一百多個島嶼組成的島國，二戰時在美軍進攻日本過程中被佔領，從此變為美國的託管地，1986年才獨立，但是跟美國是自由聯繫邦（Free Associated States），也稱為自由聯合，也就是馬紹爾跟美國分享自己的主權，由美國提供國防、政治、經濟援助。馬紹爾群島直接用美金當貨幣，經濟上也很依賴美國，馬紹爾群島還是美國之前的核子試爆場，跟美國關係密切。

美國跟馬紹爾群島關係互相依賴很深，包括軍隊軍事層面也是，馬紹爾不只接受美國保護，馬紹爾人也大量加入美國軍隊，美國軍隊還租借了馬紹爾群島中的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll），設有飛彈發射場跟飛彈測試監測基地，最著名的就是雷根飛彈測試場（Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site， RTS），被當作太空戰爭的監測基地之一。美國軍方派駐當地的人員就多達2,500人以上，如此就能看出馬紹爾群島跟美國唇齒相依的關係。

馬紹爾在1990年到1998年曾跟中國有邦交，之後轉而跟中華民國建交至今。我是覺得馬紹爾跟美國這樣緊密跟敏感的關係，從國防到機密的太空、飛彈等關鍵的技術基地都在馬紹爾，正值中美正在激烈對抗的時候，馬紹爾群島要跟台灣斷交，轉投中國機率超級低，因為點頭與否的關鍵根本就不是馬紹爾，而是美國。

從馬紹爾的例子可以看出，很多人以台灣邦交國人少地窄為嘲笑對象，殊不知馬紹爾的關鍵戰略與軍事價值比起它的人口地理等，重要不只千百萬倍，如果不改掉這種以貌取人的習慣，是不可能真正深入地去瞭解外交的價值。

吉里巴斯：美中搶奪的太空、導彈、監視基地

吉里巴斯是個很年輕的國家，1979年才從英國獨立，遲至1999年成為聯合國會員國，是太平洋上的島國，由三個大島群組成。因為島嶼多為珊瑚礁組成，土壤鈣質太高，加上海平面上升、水質鹽化，水無法飲用也無法耕作，經濟發展程度很低，只能依賴發給外國籍漁船捕撈許可證，或是旅遊業，沒有基本的工業或農業能力，因此也很需要國際援助。

吉里巴斯過去擁有關鍵的戰略地位，二戰時期美國反攻日本當下，採用跳島戰術（Island hopping）由東向西穿越太平洋諸島嶼，美軍在選擇要攻擊地島嶼的時候，會先攻佔附近的島嶼當作戰鬥機跟轟炸機的機場，讓美軍海軍陸戰隊可以獲得空中火力掩護，吉里巴斯的塔瓦拉環礁（24個島嶼組成），就是日軍跟美軍對決的戰場之一，雙方陣亡六千多人，但是這個戰略位置沒有隨著二戰而結束，而改成了高科技的隱形之戰。

吉里巴斯原本是跟中華人民共和國先建交的，中國1996年在該地設立了「衛星監視基地」，直到2003年吉里巴斯總統湯安諾（Anote Tong）決定改跟中華民國建交，才逼使中國撤走衛星。這個衛星基地一直被認為不是單純的衛星監測基地，還有監控美國導彈測試的秘密任務，而且更讓人奇怪的是當吉里巴斯跟中華民國建交，中國居然沒有馬上斷交，撐了將近一個月的時間才宣布斷交，當時被認為是為了避免中國發射衛星的計畫遭到延遲，才故意拖延斷交時機，吉里巴斯關鍵的戰略位置由此可見。

吉里巴斯的邦交有點難判斷，原因是我們不太清楚當年它轉向跟台灣建交的原因，如果是單純的政治獻金就好說，不過吉里巴斯的戰略位置非常重要，不只是中美在這裡都有相關的衛星跟導彈監測基地，還有紐西蘭跟澳洲的情報監測機構也頻頻傳出插手該地。因此吉里巴斯轉向跟台灣建交，或許就是美國不願意中國有基地可以監測美國的衛星跟導彈發射，才在背後施力，如果原因是如此，那台吉的邦交就不用太過擔心。

帛琉：美國的自由聯繫邦中國以觀光要脅

帛琉是位於西太平洋的島國，全國有340座島嶼，跟日本關係密切，這是有歷史因素的，第一次世界大戰時日本從德國手中搶下了太平洋島嶼作為殖民地，當時有兩個大島群接收了最多的日本移民，一個是塞班島，原住民3,000人，日本移民一口氣來了四萬人。日本移民第二多的就是帛琉，因此當地日本人很多，像是沖繩人愛喝的泡盛酒，後來就因為移民帶去了當地釀造，成為了帛琉特產。

二戰之後，美國接管當地，託管到1994年才結束，但是帛琉跟美國簽有自由聯合協定（Compact of Free Association），跟馬紹爾一樣是跟美國是自由聯繫邦（Free Associated States），因此它的國防也完全依賴美國，另外在財政跟內政方面也都是由美國來主導，只是它跟馬紹爾有一個關鍵性的不同，就是帛琉嚴格禁止境內有「核子武器跟生化武器」，不過這也是說說而已，因為美軍有權自主派遣核子軍艦跟軍機，而且有沒有也是美國自己說了算，兩邊的軍事還是你儂我儂。

帛琉跟兩岸的外交關係也有變數，主要是帛琉非常仰賴境外觀光客，因此中國藉由對帛琉發出旅遊禁令來壓迫帛琉屈服，帛琉從託管狀態獨立之後，就一直跟中華民國建交至今，雖然中國祭出旅遊禁令，但是在美國著力這麼深的狀態下，中國要拔掉帛琉還是沒那麼容易。

諾魯：習於以邦交換取經濟援助

諾魯的土地面積只有21平方公里，是世界上最小的島國，人口也僅約一萬人，世界倒數第三名，最近的鄰國是吉里巴斯，距離300公里遠，1968年獨立。

最近諾魯登上台灣媒體版面，就是諾魯把難民送到台灣接受醫療照護，在醫療結束之後，難民不願意離開。很多人搞不清楚為什麼諾魯會有難民，這其實也是因為諾魯的經濟需求所造成的結果。諾魯的經濟原本是依賴當地天然的磷酸鹽礦，磷酸鹽主要可以拿來生產肥料，但是在大量開採之後，到了80年代基本上磷酸鹽都被採光了，諾魯就只好另尋管道籌錢。

1980年代，諾魯靠著承認某些國家主權來獲得各式各樣經濟援助，因此它在中華人民共和國跟中華民國當中互相承認，不斷獲得兩邊的經濟援助，兩岸援助都是以「美金億元」為單位，十分誇張。除此之外，諾魯也承認了阿爾及利亞、西撒哈拉（要從摩洛哥獨立出來的國家，2000年又被諾魯撤回承認）、科索沃、阿布哈茲（俄羅斯扶持獨立的小國，為了分裂喬治亞）和南奧塞提亞（也是俄羅斯為了分裂喬治亞，支持成立的小國），從各個有心操弄的大國手中拿到了大量的經濟援助。

1990年代一度變成避稅天堂跟洗錢中心，但是後來被大國施壓喊停，現在靠跟澳洲簽訂協議，來幫忙管理跟安置難民，因此前文提到的難民不是諾魯人，而是澳洲接收的中東地區難民，所以上次才會說來台灣的是伊朗人。諾魯的政府很會找錢，因此財政能力不錯，人民也不需要交稅，連進口關稅都一起免了，醫療教育住房政府都提供了大量補助。

我想光是這些介紹大概就可以看出，如果兩岸邦交比的是經濟補助，那諾魯絕對很危險，唯一一個牽制因素，是諾魯在國防上是接受澳洲保護，諾魯只有警察沒有軍隊，就連司法都可以上訴到澳洲高等法院，因此兩國關係十分緊密。但是澳洲對中國雖然忌憚，卻沒有到公然對抗的程度，澳洲頂多對諾魯的外交有些影響，不到關鍵的程度，澳洲也犯不著為了台灣去跟中國翻臉，由此研判諾魯的邦交比較搖擺。

Photo Credit: Reuters/達志影像

索羅門群島：經濟靠礦產急需大量外國援助

索羅門群島最為人知就是二戰時期著名瓜達康納爾島戰役發生地，美國在此重挫日本，日本的戰略從此從優勢走向劣勢，日軍名將山本五十六也是在索羅門群島上空被擊落身亡。不過現今的索羅門經濟十分艱困，是世界上開發度最低的國家之一，總共有990個島嶼構成國家國土，索羅門的政治情勢也不穩定，內閣官員更替頻繁成為常態，跟中華民國1983年就建交至今，但邦交危急。

索羅門的邦交之所以很危險，主要是索羅門沒有獲得大國保護，它只是大英國協的一員，並沒有得到大國真正的庇護，因此外交跟援助只能靠自己爭取，日前索羅門總理何瑞朗（Rick Houenipwela）5月來台就開口要九億台幣支援辦太平洋運動會，當時就已經引來許多質疑。

隨後6月又傳出索羅門的部長跟議員到北京談開發計畫，這不其實不讓人意外，因為索羅門有黃金礦，另外還有鉛、鋅、鎳等礦產，當初索羅門群島的命名，就是當地原住民人人身上都配戴黃金飾品，被認為是《聖經》中所羅門王的寶藏，以此稱為索羅門群島。因此索羅門群島想要藉由中國協助開發完全是合情合理的事情。台灣外交部強調該部長未獲授權，實在很沒說服力，部長等級的人出訪，有可能完全沒有得到國家授權嗎？這樣不獲信任的部長怎麼可能出訪？

總而言之，索羅門的需求很大，如果不持續投入大筆金錢援助，索羅門留住的機會非常渺茫。

吐瓦魯：超小型國家影響力不大

吐瓦魯是個九個環形珊瑚島群組成的島國，由於地勢非常低，距離海平面最高的地方只有海拔四公尺，國土26平方公里大，土地鹽分太重沒辦法耕作，也沒有淡水，人口只有1.1萬人左右。海岸不斷遭受海水侵蝕，加上全球暖化效應造成海面上升，2011年吐瓦魯就已經宣布要分批把住民移到紐西蘭跟澳洲，但是具體執行還要看紐澳兩國態度。

吐瓦魯經濟幾乎只能靠外國，國內經濟主要是靠捕魚跟出售捕魚許可證，長期依賴國際經濟財政援助，沒有自己的貨幣，使用澳元作為流通貨幣，如果從國家實力來看，我個人是覺得中國對吐瓦魯興趣不會太大，畢竟它的實際影響力跟象徵意義的很有限，因此這個邦交國要保住相對容易。

畢竟雖然吐瓦魯的國土距離被淹沒還有好一段距離，要真的沉沒也是不可能，說它會消失都太過於誇張，不過這樣的國家國力就算是邦交國，能帶來多少實質助益其實真的有限，爭取或失去這樣的盟國，對台灣當然是象徵意義大過於實質意義，畢竟台灣對吐瓦魯的需求，遠多過於中國的需要。

我想強調一下，把邦交國拿來做對比其實不是很有禮貌，之所以如此，是因為兩岸外交戰太激烈，邦交國才變成一種利益考量的工具，其實邦交原本就只是兩個國家對彼此的承認，現在卻被拿來秤斤秤兩的計較，實在是對人性的扭曲，對邦交真正的意義也是褻瀆。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航