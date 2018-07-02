陳文成博士逝世37週年：我們至今活在白色恐怖的年代

距離一名旅美博士，變成台大草坪上一具「被跳樓」的屍體，已經過了37年，而我們，依舊什麼都不知道。那是陳文成。1950年生，台大數學系，考上台大數學研究所後半年，拿到美國密西根大學數學所獎學金，赴美一年後拿到碩士學位，兩年後以第一名成績拿到博士學位，並留在美國大學任教。

在美期間，陳文成始終心繫台灣，當時任教的大學校長曾勸他歸化美籍，陳文成回答：「台灣是我的故鄉，台灣的山才是山，台灣的水才是水。」他積極參與同鄉會的各項人權遊行，曾當眾焚毀蔣經國照片，並在寄給美麗島雜誌的捐款支票上，光明正大寫了自己的姓名，也埋下了禍根。

1981年5月19日，闊別六年後，陳文成帶著妻子及未滿一歲的兒子從美國返台探親，第一次，也是最後一次。

6月30日，陳文成遭警總約談，問了他兩個名字，陳文成當下沒想起來：好客的他，曾經人介紹，讓其中一人在他家中借宿一晚，那人當時正四處奔走找人翻譯《美麗島》雜誌。

7月1日，陳文成原本買好機票這天回美國，但警總不發出境證走不了，意外回不了美國的陳文成，晚上家人聚餐時刻意隱瞞了被約談的事，他的父親之後一直記得，他當天那一語成讖的謊：

爸，我想我這一去不知道什麼時候回來，所以想多待幾天，陪你。

7月2日，三個大漢闖進陳家門出示警總傳票，陳文成的太太表示要保留傳票，但對方不肯給，說是要拿回去交差。就這樣，未留下任何憑據，陳文成被三人帶走，時間是早上8點半。

他為了心愛的故鄉和家人，千里歸來，但佔據故鄉的殖民政府卻將他從家裡帶走，一去不返。

7月3日的清晨6點，陳文成被發現陳屍在台大校園草皮，他的人生，永遠地停留在31歲。官方的說法是「畏罪自殺」，死亡證明書寫的是「高處墜落，出血過多休克致死」。

警察不讓家屬到現場認屍，一直拖延到晚上7點半，家屬才在殯儀館見到他的屍體。陳文成的父親陳庭茂先生，在他所著的《我的轉捩點》一書中，是這樣描寫當時他見到的、他最心愛的兒子：

手肘、手指都是刺洞，大腿瘀黑，頭歪在一邊。眼睛睜得大大的，我幫他閤上眼，一碰他的頭，血就從嘴角流下來。媳婦說，阿爸，阿成這樣睡比較舒服，我們不要動他了好不好⋯⋯

試問，怎麼可能有自殺者身上有如此多傷痕？

從那天起，已經高齡70歲的陳庭茂老先生，開始在戒嚴的台灣，親力親為地投入黨外運動直到1990年過世，而一直到現在，這個社會依然沒有還他們家族真相及公道。

所以每當追討黨產、查緝共諜、甚至要求拆除威權象徵、追求歷史真相及應有的審判時。每當那些既得利益者用醜陋的嘴臉說出：「這是白色恐怖」時，我都很想讓他們看看每一個真正的白色恐怖受難者是什麼樣子。當你們揮霍著不義之財時，他們是英年早逝的屍體、他們是白髮人送黑髮人的父親、他們是鰥寡孤獨、他們是幼年喪父，而就是因為你們這些人，害他們到現在連最基本的正義都得不到，還好意思說白色恐怖？

當一個案子只有受害者沒有加害人時，那這案子就還沒結束。而白色恐怖不是什麼「個案」，我們有十幾萬紀錄在冊的受害者，卻一個加害人都不用付出責任，那白色恐怖就當然還沒結束。

對，我們還活在白色恐怖的年代，但現在的白色恐怖不是因為去追查過去的真相，而恰恰相反，是有這麼多的人阻止我們接近真相，這麼多的人害怕真相會傷害到他們的既得利益、害怕真相讓他們接受遲來的審判。所以那十幾萬的受難者都不重要、真相跟正義都不重要，對社會案件義憤填膺的網紅意見領袖們，對白色恐佈就默不作聲、遇到轉型正義就說是浪費公帑，甚至現在還有加害者位居政府高職或出面競選市長，在一個有十多萬受難者的社會，這種殘忍和無感才是真正的恐怖。

比起那些黨國鷹犬，大多數沉默的民眾是良善的，他們對白色恐怖無感，是因為長期黨國掌握了媒體，讓他們不曾像接觸那些刑案新聞一樣得到那麼多資訊，所以沒有媒體聲量的我們才要不停的說，用不同方式不同情緒不停的說。

7月2日週一晚上，就是陳文成博士逝世37週年的紀念晚會，請大家一起來把這個故事、把這麼多受難者的故事傳出去，這些故事都讓人不好受，但多一個能感受歷史傷痛的人，轉型正義才多一分可能，受難者家屬們才能更接近真相及正義一步。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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