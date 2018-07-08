巴基斯坦婆家覺得台灣藥比較好，開始了我當「密醫」的日子

「妳的藥可以拿一顆給阿里嗎？阿里生病了。」阿里是婆家大姑的獨子。

「呃……那個……那個藥只有大人可以吃，小孩子不可以吃。」我如此對大姑解釋著。

「這樣啊，那真的是好藥了！有分大人吃的和小孩子吃的。」大姑對我的答覆很滿意，因此，不再纏著要我「開藥」。

事情是這樣的，在那前一天晚上，平常總是神采奕奕、勤做家事的婆家小姑：羅西，那天難得病懨懨、無精打采，引起我的關切；但見，英文不會幾句的羅西，用她僅知的幾個單字，勉力對著我比手畫腳，訴說她當時的病痛。從她的表情描述與肢體語言裡，我隱約知道她正在發燒、畏寒、四肢痠痛；這是標準的感冒症狀。時值暮秋，正是氣候冷熱交替之際，婆家整個屋子，乃至於整個小村莊，四處可以聽到咳嗽聲。

羅西是照料我在婆家生活起居的靈魂人物，沒有她，我的巴基斯坦鄉居絕對無法安適。因此，我一點也不希望她病倒了。

我趕緊拿出自己從台灣帶來的備用藥包，看看有哪些是可以減緩她的病狀；當時心裡想的是普拿疼，那是每次去巴基斯坦的必備用藥，但我很少用上。

翻了一會兒，卻找不到；這才想起，剛抵達婆家沒幾天，住在隔壁的堂嫂艾伊霞就曾來到我的房內，凝額蹙眉、一臉病狀，請我「開」了一顆普拿疼給她。事後，我發現自己的藥包不但被翻過，甚至中藥粉也零亂灑在各處。

在巴基斯坦鄉間住過無數個日子，早已知道這些未受太多教育的村民不知隱私為何物間，也早已知道這裡普遍的家庭教育是「你的就是我的，我的就是大家的。」因此，實在無法對這些習慣「共享」的女人們計較，只好一笑帶過。

然而，羅西已經有所期待，正在等我「開藥」，不忍她失望，也不忍她抱病，靈機一動，只好剝了半顆安眠藥給她。

羅西面露失望：「這麼少？」在她的想法裡，我給艾伊霞的是好大一顆，怎麼給她的卻是這麼小小一顆，還只剝了一半。

「這個藥很強，所以只要吃一半就可以了。」我是如此解釋的。

來往巴基斯坦多年，經常給這邊的鄉人「開藥」，那是我第一次開出安眠藥，當時心裡其實也頗忐忑，不過，「熟睡有助免疫系統，感冒會好得快一點，只吃半顆，應該不會有事的。」我阿Q地想著。

抱著「實驗性質」的僥倖，隔天起床，我便趕緊找著羅西，看到正在燙衣服的她，我急急問著有沒有好一點，但見，羅西神采奕奕地說：「有，很好的藥！謝謝妳，芭比（當地方言：大嫂之意）！」

羅妮難掩興奮，熱情地將我抱進懷裡，繼續說著：「芭比，那個藥真的很有用，留給我們吧，妳回台灣再去買新的。」我不敢搭腔，只能在心底暗笑，沒說什麼。

說來有趣，十幾年來，每次去巴基斯坦，總是「有備而去」，怕吃壞肚子所以必帶胃散、胃乳、胃碇……；怕蚊蟲叮咬，所以萬金油、綠油精、白花油、老虎油……，市面上看得到的防蚊液，幾乎沒有沒試過的；甚至，怕酷暑難受，連肌樂都帶去備用。

「外國的月亮比較圓」，是全世界共通人性，婆家親友全都相信，我從台灣帶去的「藥」，肯定比巴基斯坦的藥有效，因此，每次返婆家探親，帶去巴基斯坦的備用藥品，自己總沒用上幾次，最後全都給了巴基斯坦家眷、親友、鄰居們。

Photo Credit: Reuters/達志影像

那次，行前匆促，來不及去藥房採購，於是，行囊中便只有天天日用的藥；中藥粉、安眠藥、普拿疼，少少的三樣，可說是「藥品極其匱乏」的一次；沒想，光是那第一次出現的中藥粉，對他們而言，便是一陣新鮮，天天我都能看到藥粉撒在房間的不同角落，可以想見，個個都來嚐過一遍了；也因此，當大家知道羅西吃了我的藥後，一夜好眠、精神舒爽，便又全都以為是我的藥威猛了，於是，當天下午，大姑就來請我「開藥」給她的寶貝兒子阿里。

我自是不敢拿小孩子開玩笑、不會給阿里吃安眠藥的，只好告訴大姑：「那個藥只有大人可以吃，小孩子不可以吃。」

幸好大姑頗能理解，還誇起台灣的藥好，有分大人吃得和小孩吃的。

當晚睡前，羅西知道我那個藥只開給大人後，難得任性地又來要了半顆。

既是沒有什隱私的鄉間，當然也就沒有什麼秘密可言，很多事情，很快便在親友間口耳相傳出去；就在隔天，連幾日沒聽到聲響的艾伊霞，在我正準備晨間的梳洗時，再次飄魂似地走進我的房裡，說著她病了，問我有沒有更好的藥給她；這次，她煞有其事、非常認真地圈起手，摁在嘴邊用力地咳了兩聲。

我忍俊不住大笑：哈哈哈，親愛的艾伊霞，妳也太有戲了。

不過，壯碩黑實的艾伊霞，在我眼前猛力的咳嗽聲中帶著痰攪，這病實在不是裝的，我只好安撫她：「好的，妳先出去，我想想看有什麼藥。」

我再次拿起「藥包」，看能不能翻出些什麼來，幸好，雜亂的包包底部，還有幾顆普拿疼，於是，剝出一顆，招手讓她進房來拿，反正都是白色丸子，她也看不出和前幾天的那顆有何不同。

未料，當天下午，當我正在婆家小院子樹下敲鍵盤、寫作時，前一晚領著夫婿、和夫家小叔、弟媳以及小孩，浩浩蕩蕩共八人回娘家過夜的婆家小女兒，一家子坐在我正對面的四腳繩床上和婆家女眷閒聊天；驀地，婆家這個小女兒，雙手拄腰彎身，滿臉痛苦模樣，讓大姑告訴我，她腰痛了好幾天，問我有沒有藥給她。

哇！這次我真的變不出新把戲了，只能告訴她們：「沒有腰痛的藥，去看醫生吧。」

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