安寧療護不只是傅達仁口中的嗎啡「折騰死」

罹患胰臟癌的知名主播傅達仁,不堪癌症末期的痛苦,上個月底重返瑞士,決定於6月7日在眾人目光下執行醫助自殺。這次在他終結痛苦的訴求下,再度挑起社會對「安樂死合法化」的敏感神經,也掀起大眾對死亡權的激辯。

台灣安寧照顧基金會針對此,特別鄭重發表聲明:有效減緩末期病人的疼痛,並提升其生活品質,是發展安寧療護的核心價值;真正的安寧照顧是「當末期病人無法從治癒性的治療獲益時,給予病人疼痛控制及其他症狀的緩解,及心理、社會及靈性層面之照顧,協助病人及家屬獲得最佳的生活品質」。

由於近半年來媒體熱中報導傅達仁相關新聞,加上不久前其在粉絲專頁寫下他服用嗎啡止痛的心聲:「安寧治療就是這樣折騰死!」

這句話不止引起許多人對安寧照顧的誤解,也造成各地從事生命末期照顧的安寧從業人員的委曲和不滿。

安寧照顧基金會董事長,同時是醫師也是病人的楊育正表示,這起事件我們再一次看到本基金會和安寧照顧者的責任;我們應穿透疾病所造成的痛苦和死亡,正視病人內在的需要,並以專業陪伴;他由衷希望這個事件能喚醒整個社會關注生命終點的照顧品質,而不是以安樂死解決問題。

安寧照顧基金會賴允亮董事重申:安寧療護是幫人解決痛苦;但是安樂死,是因為痛苦而解決人。安寧療護積極地、拚全力地維持尊嚴與照顧到最後一刻,強調在整個過程中能夠與家人道謝、道歉、道愛、道別,而且心靈有所平安,這也才符合華人文化「善終善生」的精神,更是一項生命教育的功課!

賴允亮強調,安寧照顧絕對不是只有嗎啡,世界衛生組織及許多醫學會皆指出,90%的患者經由簡單的藥物,就能有效的控制癌痛,而醫師用藥往往是從「最無侵入性」及「最簡單給藥時間」逐漸調整方式及劑量。

傅達仁提到的「口服型」、另有「穿皮貼片劑型」都是優先選擇的方式,進一步還有注射劑型、神經阻斷、電刺激或其他物理治療方式......等,都可有效控制疼痛,即便是偶發的突破性疼痛,也能透過藥物和疼對策處理,讓生命末期保有一定生活品質。

2016年世界安寧日的主題,即是「活在疼痛與死於痛苦中:不應任令其發生」(Living and dying in Pain: It doesn’t have to happen),並以研究證實,早期安寧介入,不但可有效改善症狀、提升生活品質,也可以使得生命延長。

尤其疾病所造成的是所謂「全人痛苦」,即病人與家屬面臨死亡所經歷的強烈痛苦,涵蓋生理疼痛(症狀)、心理痛苦(如焦慮)、社會痛苦(如經濟問題)、靈性痛苦(如尋求人生的意義),四者相互影響,往往帶給末期病人不堪忍受的折磨。

而安寧療護是一種「全人」醫療,在病人生命末期以專業的醫療照護,解決病人身體、心理、社會、靈性不適,維持生活品質直到最後一刻,盡力協助病人善終、家屬善生;目前世界各國莫不以「提供安寧療護服務」視為基本人權,這也是普世價值。

目前的《安寧緩和醫療條例》以及明年初即將上路的《病人自主權利法》,台灣向來走在亞洲的前端,也因而在2015年全球死亡品質調查中名列世界第六、亞洲第一。在法律保障下,健保幾乎已覆蓋所有末期病人的安寧給付,加上安寧療護體系所發展出來的安寧病房、共照、居家、社區安寧照顧,環環相扣,無論在醫院或回到社區,都能獲得安寧療護所提供的善終。

楊育正指出,這起事件讓大家深刻體認,國人對於死亡仍存在光譜兩端的迷思:一邊認為安寧療護是「放棄」、「等死」,卻期待以「被美化的安樂死」逃避疾病與痛苦;其實,過去即有研究指出,一旦獲得專業安寧照顧,改善疼痛的程度,原主張安樂死的末期病人最後有三成改變主意。

楊育正強調,《病人自主權利法》可以使生命終點照顧的臨床情況覆蓋面更為完整,過程、品質也期待隨之提升。此時討論安樂死的需要性和急迫性顯得相對緩和,社會大眾應有更多的暸解、參與和共識,使其更周延。

