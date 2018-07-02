最血腥的墨西哥大選出爐：超過145人被暗殺，64歲的「第三勢力」當選總統

墨西哥當地時間7月1日舉行總統大選，代表第三勢力政黨的左翼候選人羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）當選總統，主張保護本地產業、肅清貪腐。而這次多合一選舉，也被稱微「史上最血腥」選季，2017年墨西哥毒梟之王古茲曼（Joaquín Guzmán Loera）被引渡到美國後，開啟了墨西哥黑幫爭權奪位的大混戰，加上這次地方性選舉關乎小型犯罪集團在地方的勢力，至今已經有145名政治人物被殺害。

墨西哥1日舉行史上最大規模的多合一選舉，包括總統，參、眾議院，與地方的州長與市長選舉。最後總統大選由反建制的第三勢力政黨候選人羅培茲壓倒性勝選。

（中央社）根據出口民調，代表第三勢力政黨「國家復興運動」（Morena）出戰墨西哥總統的羅培茲以近半選票大勝兩名對手，投票結束後不久，另兩位候選人都已相繼承認敗選。

保守派「國家行動黨」（PAN）候選人安納亞（Ricardo Anaya）表示：「我認同羅培茲的勝利，並表達我的恭喜之意，希望他能大獲成功，並許墨西哥一個美好未來。」執政黨「革命制度黨」（PRI）候選人米德（Jose Antonio Meade）也承認敗選，說左派的羅培茲「贏得多數」，又說：「我祝福曼紐爾（羅培茲）大獲成功。」

「革命制度黨」和「國家行動黨」輪番統治墨西哥近一世紀，如今將出現墨國政壇一大變革，羅培茲將成為墨西哥近代首位左翼、第三勢力政黨領袖。

三家民調機構都指出羅培茲勝選。根據墨西哥《財政日報》（El Financiero）出口民調，羅培茲得票率49%、安納亞27%、米德18%。民調公司米托夫斯基（Mitofsky）和策略溝通內閣（Strategic Communications Cabinet）也宣布大致相近的結果。官方快速計票結果預計於當地晚間11時左右由墨西哥選務當局公布。

美國總統川普今天向羅培茲大選獲勝誌喜，說他自己「非常期待」要和反建制左翼共事。川普近期祭出反貿易及反移民政策，重創美墨兩國的關係，甚至來到史上最低點。川普推文寫道：「還有很多事得做，以利美國和墨西哥！」

第三勢力羅培茲：兩度參選、兩度敗選、兩度創黨

《轉角國際》報導，64歲的羅培茲，出身於墨西哥西南部、塔巴斯科州的中產家庭。在大學時代就選擇了政治之路，畢業後也與多數同學一樣，加入了長期一黨獨大、握有政權的「革命制度黨」。但隨著革命制度黨對經濟新自由主義的擁抱日深，墨西哥的貧富差距也日漸加深，羅培茲於是在1988年隨著黨內左翼一同出走，分裂成立了左翼的「民主革命黨」。之後，他也代表「民主革命黨」，在2000～2005年間當上首都墨西哥市的市長。

羅培茲曾在2006年與2012年總統大選中，兩度出戰、兩度落選。2014年，羅培茲再次另組新黨「國家復興運動」，並積極下鄉，打著左翼民族主義的旗號，在各地宣傳自己結構性肅貪、打倒墨西哥菁英分贓結構的執政願景，因此累積民意，這次壓倒性勝選。

在選舉過程中，羅培茲主打本地產業保護，並凝聚了墨西哥社會對於傳統政治菁英一再捲入貪腐的反感情緒，強化自己「肅貪」、「瓦解政商既得利益菁英圈」的口號，而被主流政壇視為「左翼民粹主義」。

《蘋果日報》報導，外界擔憂，羅培茲上台後可能讓墨西哥更偏向國家主義至上，加劇和美國總統川普之間的貿易和移民問題分歧。不過羅培茲在選前調整經濟訴求，強調將調整墨西哥經濟過於仰賴美國的現況，還說他會和川普「好好相處」。

《經濟日報》報導，相較於其他候選人，羅培茲的政策較不親商，也不太可能繼續推動當前的能源業民營化改革，衝擊外資信心。在墨國與美國正陷入貿易與移民爭端之際，他也可能強硬回應美國總統川普的挑釁，提高重新協商NAFTA的不確定性。分析師指出，這可能引發負面後果，包括墨國披索貶值、國內外投資下滑、資本外移，甚至使經濟陷入衰退。

墨西哥史上最血腥選舉，超過145名政治人物被暗殺

這次綜合性選舉，除了總統，也將出超過3,400個地方、州以及聯邦公職人員，為被稱為史上最血腥的一個選季。根據墨國政策風險分析公司「艾特雷克」，自去年9月至今，已經有至少145名墨西哥政治人物遭暗殺。

《世界日報》報導，被暗殺的人當中，有1/3是候選人或潛在候選人，多數競選地方公職，其他2/3包括現任官員、政黨成員和助選工作人員，除了暗殺，還有400起暗殺未遂、恐嚇、綁架等案件。「國家行動黨」的資深官員馬提內茲就說：「你得有點瘋狂，才敢參選。」

墨西哥犯罪集團透過暴力協助他們屬意的候選人上台，藉由控制警方，壯大集團的非法事業，取得利益豐厚的政府合約，在地方預算上分一杯羹。近期政治與犯罪經濟的改變，也更加深這樣的趨勢。

紐時報導，墨國政府對抗犯罪集團向來秉持「擒賊先擒王」，認為「樹倒猢猻散」，不料政府清剿後，犯罪集團不但沒消失，反而分散成小集團，變得更地方性。

大型犯罪集團以販毒、走私為生，不太理會國家政治。小型犯罪集團則以勒索、綁架、經營妓院、非法賭博、掌控燃料管線為生，因與地方關係密切，因此小犯罪集團因此開始干預地方選舉，越是偏鄉城市，越易受到他們宰制。

《轉角國際》報導，但過去一年來，墨西哥國內的經濟狀況急遽惡化，再加上墨西哥毒梟之王「矮子」古茲曼2017年初被引渡到美國後，其所屬的錫納羅亞販毒集團（Cártel de Sinaloa）分崩離析，犯罪集團之間也進入了改朝換代大混戰，因此墨西哥去年的兇殺案數量就高達2萬9,168起，是有紀錄以來，墨西哥治安最為敗壞、血腥的一年。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺