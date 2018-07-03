台灣經濟成長數據很好看，為何人民感受不到？

文：黃彥菩

根據主計處統計，我國106年全年經濟成長率達2.8%，107年預估成長率達2.6%，但數據進步，為何人民感受不到？此背後原因非常多，包含貨幣政策、產業未升級、政府政策僅部分產業受惠等，本文章將針對此問題探討幾項細節。

我們先從一個國家的GDP來探討，GDP衡量方式如下：

GDP＝Consumption（消費）＋Investment（投資）＋Government Spending（政府支出）＋Net export（淨出口）

通常一個國家增強經濟都由這幾項指標下去著手，而我們政府也透過擴大政府支出，帶動投資與消費，但這些政策是否真正能改善經濟呢？

前瞻建設僅部分產業受惠，無法帶動整體薪資成長

目前政府積極推動前瞻建設帶動國內經濟，而前瞻建設部分著重於各城市捷運、輕軌與各區段鐵路地下高架化等鐵路建設，希望藉由此政策帶動國內投資與加強經濟動能。

這些軌道建設的組成又可細分為列車車輛製造、機電系統整合、土木營造工程為主要受惠產業。但台灣在列車製造與機電系統整合並未有足夠與實質技術，多依賴國際軌道車廠與系統商投標，因此前瞻建設所帶動的商機大多由國外廠商得利，我國企業與多數民眾並未直接受惠於此政策。

目前我國也僅有國外授權在台代工製造的台灣車輛能受惠於軌道列車標案，且台灣車輛僅負責前瞻建設的淡海輕軌綠山線與安坑輕軌列車，其餘前瞻建設軌道列車大多由德、日與韓商受惠，因此對台灣勞工受益不大。另外機電系統也多由德日商負責，對國內廠商與勞工受益並不大。

而政府前瞻政策帶動經濟，以軌道建設來說，最能直接受惠的為土木與營造工程業，並間接帶動國內工程業、鋼鐵業與交通顧問業，因此這類產業的員工最能直接受益。但我們深思此政策，此政策花費如此龐大預算與精神，卻僅能帶動國內工程與鋼鐵相關產業，讓此政策的利益分配在這些產業之下，也造就了此政策未能帶動台灣整體經濟發展與成長果實分配不均之問題。

筆者在前一篇文章提到，台灣GDP以服務業占比為最高，且就業人口占大多數，特別是批發與零售業、餐飲業等服務業為大宗，這些亦是多數低薪族群，政府應該思考如何刺激與帶動這些產業的發展，讓經濟成長果實分配到這些低薪產業，民眾才能感受到經濟的成長。

Photo Credit: Jason110234 @ CC BY-SA 4.0 淡海輕軌列車

出口成長，但企業營利率降低

近期因國際景氣復甦帶動出口成長，但台灣部分企業產業未完全升級，所生產的零組件多為高取代性零組件，因此常面臨國際廠商低價搶單競爭，導致企業出口與營業額增加，但營業利益卻下滑之情形。在此情形下，表面營業數字亮眼，但因為營業利益下降，無法將獲利分配加薪給員工，因此出口增長的數據難以真實分配給民眾。也因營利下降，只要提高基本工資，部分企業就會承受不住，造成長期低薪問題。

且去年出口成長是由國際景氣帶動國內經濟，是屬於被動帶動經濟成長，而非我國企業大幅擴張帶動經濟成長。在此情況下應該要深思若國際景氣下滑，我國該如何繼續保持出口成長，而非心存僥倖的依賴國際景氣來帶動經濟成長。

而台灣也有許多高附加價值的企業，比如台積電、上銀等半導體與機械產業，這些企業在技術升級、客戶服務、附加價值上持續投入研發與改進，因此不怕國際競爭，在這波國際景氣回溫下，這類產業最能直接受惠，也能適當分配成長果實給員工。但仍有許多產業未能在這波景氣回溫下受益，也導致從業員工仍感受不到經濟成長的果實。而經濟成長分配不均、產業未多元化與產業未升級一直是台灣經濟疲弱的重大病因。

Photo Credit: Reuters/達志影像

外國人投資（FDI）敬陪末座，無法帶動國內就業與薪資

FDI為外國人或企業在各國投資之指標，根據Central Intelligence Agency（CIA）統計，於2017年日本FDI約為2,684億美金，中國為1.5兆美金，韓國為1,936億美金，而台灣FDI則為855億美金，不僅輸給鄰近競爭者，甚至輸給馬來西亞的1,332億美金、越南的1,283億美金與泰國的2,055億美金。

台灣在國際投資市場上逐漸被邊緣化，而台灣投資環境惡劣包含台灣法規落後、高額賦稅剝削企業、惡劣繁複的環評、低落的政府效率、無腦的政策等，甚至近期的缺電問題都是外國企業來台投資的阻力。

這些問題導致每年國外企業來台投資意願逐年降低，沒有外商的投資，就無法造就台灣更多就業，也無法產生競價效應帶動國內薪資提升。長遠來看，台灣許多產業未有關鍵技術，若國外企業無法來台投資，台灣在下一世代的產業更無法發展與生存，造就長期的經濟疲弱與無法解決的低薪問題，導致長期惡性循環。本篇篇幅有限無法說明細節，待後續文章再詳細說明各項問題。

炒房行為，造就部分假象經濟數據

有人常說房市是由供需平衡而來，但台灣現今炒房環境下的房市需求已不是真實的需求，而是「投資客的需求」，建商蓋房是因投資客與不動產商的需求，而台灣的建案也由這些投資客、代銷商等聯合把持。當台灣真正房市需求下降，房屋價格仍由這些利益鏈上的投資客聯合哄抬漲價，無法反映真實需求下降所帶來的房市下降的價格，也造就了無止盡的高房價與炒房行為。

而每年建商蓋房子帶動了建造的生產產值與巨大交易額，也帶動GDP的增長，但所獲得的利益僅分配於營造商、炒房投資客手中，導致經濟數據增長的假象。而這些經濟數據是對多數民眾無實質的幫助，所增加的產值也僅有大財團、投資客、房地產商得利。

炒房行為不僅無法造福民眾，且讓許多中小企業投資設廠、開店拓展付出高額租金成本，壓縮其獲利，高房價現象讓多數人增加許多隱形成本。炒房行為是一種剝削其他國內企業與民眾利益的行為，並挖來自己身上，並不是真正製造全新的產能與財富，也非是出口產能到國外，此種部份GDP的數據，並無法對國內經濟有所幫助。

Photo Credit: Fred Hsu CC By SA 3.0

經濟數據佳？經濟成長仍遠遜於星港韓

根據IMF報告指出，韓國2017年全年經濟成長率達3.2%，2018預估成長率達3.0%，而新加坡於2017年經濟成長率達3.5%。我國去年出口成長13.2%，而韓國成長15%，相較之下台灣的經濟數據並未特別突出，仍落後其他三小龍許多。在全球景氣復甦下，台灣有這樣的成績算是應有的基本成長，且是由國際景氣復甦帶動，並非政府施政的成果。而台灣政府仍以此數據為自豪當為政績，傲慢的無視於國內經濟疲弱，殊不知其他亞洲三小龍數據比我們亮眼許多，深感悲哀。

台灣經濟數據成長，人民感受不到，綜觀原因主要為成長分配不均、部分產值需假填充GDP數據。政府應針對各產業擬定帶動各產業投資之政策，而不是政策只讓部分產業受益，應該針對於低薪從業產業加強：

比如加強國際觀光客來台、引導零售業者包裝高質感形象產品、加強觀光業與零售業營業額、或改善國內投資環境與協助產業升級、建立各產業發展環境、吸引國際廠商來台投資下一世代新產業、帶動國內就業與薪資（惟本篇篇幅有限暫不探討各產業細節）。這些都是政府可以著手之方向，希望政府能重視這些問題，徹底改善，而非追求經濟數據的假象。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航