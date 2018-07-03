《洗錢防制法》上路，影響的可不只是企業老闆而已

目前台灣金融業最熱的議題，大概就是「洗錢防制」了。

最初，國際金融改革以降低洗錢風險為導向，現在政府為配合今年11月「亞太防制洗錢組織」（APG）的第三輪評鑑，立法院正如火如荼的進行修法，而一般民眾也別以為只要個人不涉及洗錢行為，洗錢防制就與自己無關，實際上，政府許多改革都影響你我的生活。

開戶被「盤查」？其實這就是法規設計的初衷

首先，民眾最常見的改變，就是銀行開戶的時候感覺像是遭到刁難。根據新聞報導有民眾反應，到銀行開戶辦理薪資轉帳戶頭，除了要準備雙證件，行員可能會繼續追問公司行號名稱及可能有金錢往來的人名，若非薪資轉帳戶頭或在戶籍地附近的銀行申辦，被問的問題可能更多，不少民眾抱怨整個過程如同被審問一樣。

以風險為導向的預防型法規，就是讓民眾感覺像是被刁難的主要原因。

整體來看，國際的財經金融法規，其實都朝向以風險為導向的預防型規範，現行法規制定的目的在於抑制任何犯罪的可能因素，以去年上路的《洗錢防制法》來看，就放寬了前置行犯罪的認定，在實務上銀行為了要防止有人利用人頭帳戶進行違法行為，規定業者必須了解客戶資金來源及該存款來源（例如買賣房屋或繼承而來等等），承辦業者都得要對每一筆大額款項了解背後原因，而會計師、記帳士在處理公司稅務問題的時候，也同樣要了解客戶的背景以及資金來源。

這就是為什麼民眾會像被拷問一樣要回答帳戶用途、資金來源或是公司名稱，甚至還傳出有行員還會上網「搜尋名字」查看有無犯罪紀錄。但話說回來，為了有效防止洗錢，社會付出相應的時間成本是值得的。

不只洗錢防制，這是一場國際的金融改革

其實國際防制洗錢趨勢不只《洗錢防制法》，還有《財團法人法》跟本期立院的重點《公司法》。財團法人的資訊公開及財務管理機制，一直被視為洗錢防制重要一環，因此《財團法人法》被視為重要配套法案之一，在此次臨時會就特別將《財團法人法》列入協商法案，順利在6月27日三讀通過。而28號起協商的《公司法》，就有部分立委建議應先針對洗錢防制的部分優先處理，可見洗錢防制對於台灣新法的修立有著重大的影響力。

事實上，不少新創圈人士希望政府能夠放寬《公司法》中公司登記必須「資本簽證查核」的部分，但礙於年底的國際洗錢防制評鑑，主管機關不免擔心一旦放寬「全現金出資」公司設立的資本額簽證，無法查核現金來源以及防止人頭或空殼公司的設立，可能不利於年底的國際洗錢防制評鑑。

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政府雖力拼改革開放促進經濟活絡，希望針對中小企業的法規鬆綁限制，但為了因應洗錢防制的國際趨勢，評鑑若未過關，金融業和中小企業可說是首當其衝，一但被列為洗錢高風險國家，不僅外資來台投資的金流會受到嚴格管控，降低外資來台投資的意願，原本只要二到三天時間的企業資金匯出國外時間，可能因此將耗時二、三週，嚴重影響國家、企業競爭力。

在國際貿易情勢的驅動下，金融革命除了在法制上採取國際標準，在實際的作法或觀念形成上仍要持續努力，隨著金融機構的「法遵成本」增高，或因業務複雜度產生分化效果，我們要走入全球市場，政府和業界都該深思全球化趨勢下的必然結果和因應措施。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航