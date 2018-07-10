《阮ê青春夢》：日治時期第一批女校住宿生與她們的次文化

文：鄭麗玲

1905年以後國語學校第三附屬學校（即台北第三高女前身）開始有台南、嘉義、埔里等地學生就學，當時遠地來到台北就學的女學生勢必得外宿，因而被稱為「留學生」。她們應該是台灣女學生中第一批住宿生，以往未嫁女性長期外宿是一件不可思議的事，未婚女性因求學而長期住宿在外，是觀念上劃時代的轉變的大事。

最初附屬學校沒有專用的女學生宿舍，因此女學生們和女教師住在一起，校地借用士林街陳紅九氏大厝，師生的住宿處就是將庭院植樹與學校隔開的一個空間而已。隨著越來越多女性進入小學教育，並繼續就讀高等女學校，1907年入學的41名學生中，有20名中南部學生，寄住宿舍成為必須解決的問題。

該年學校遷移到艋舺，以艋舺的公學校為教室，借用祖師廟為宿舍。在艋舺時期的六年以來，住宿學生增加到60名。這個時期的宿舍雖然比士林時期借用的民居寬敞許多，不過，萬華祖師廟附近十分熱鬧，一出門就是市場，外出機會很多，前來面會的人也多。外面的人聽說這裡有台灣人女學生宿舍，借機參觀的人絡繹不絕。此處又靠近聲色場所的「遊廓」之處，雖然教師們總算可以不用像在士林時期時時刻擔心土匪攻擊，但是太過繁華的環境也衍生其他問題，因此制定了住宿舍規則。

隨著住宿情況穩定下來，學校開始針對寄宿生規劃許多餘興活動，例如假日或紀念日由老師帶領出門見學旅遊，或者學習製作各種菓子、料理，學校也鼓勵學生多多到戶外運動，或者以日本雙六カルタ這種傳統遊戲為教具來學習日語。

1915 年台北第三高等女學校成立，遷到內江街之後，才開始規劃一個專為住宿學生設計的生活空間。這棟新建宿舍，在女子教育尚起步階段，頗受重視。在佔地約235坪土地興築一棟二層樓住宿生本館，包括有舍監室、舍務室、接待室、集會室，並有四間自習室、寢室八間、廁所。另有一棟平房建築作為食堂，包括廚房、廚師室、儲藏室、茶水間、廁所、浴室等，配置四名舍監，此一規劃成為往後宿舍的標準規格。第三高女的住宿學生也從1914年的58名，到1917年已經擴增到150名，遂在本棟南側再增建一棟兩層樓的建築，這個時期的宿舍都是木造日式建築。

隨著台北、台南等地高等女學校陸續開設，高等女學校和男子中等學校一樣，招收小學畢業生，年紀大約在12–16歲間。住宿的情況也日益普遍，三餐由宿舍提供，聘請2–3位炊夫（婦）負責烹煮，午餐則帶便當到校。宿舍的管理，中學與高女都有舍監老師。住宿舍比起放學就回到家裡，更容易和同儕產生休戚與共的感情。在男子校，1920年代風起雲湧產生不少中學生罷課抗議事件，很多都是以宿舍為「大本營」策劃指揮，他們甚至據守宿舍和校方、警察對抗。

宿舍生活讓學生快速學習到日本式的西化生活習慣，但是另一方面也可能造成母語使用習慣加速流失。1900年代國語學校附屬女學校的宿舍管理辦法中，禁止使用台語已是生活常規。日語普遍進入台灣人家庭，可能要到1920年代以後，但是在住宿舍的學生，則要提早到1900年代。

比起男子宿舍，女子宿舍更致力融入日式家庭生活模式與美學，女子宿舍的庭園以白砂、假山等日式庭園造景，潛移默化的培養日式美感。日式節日的慶祝準備儀式是宿舍生活餘暇活動，台灣傳統中元祭祖、端午、中秋、除夕新年等儀禮，則僅斟酌尊重。

例如1915年國語學校附屬女學校收到後藤新平夫人致贈的雛人偶，該年5月5日端午節，改採用陽曆，依照日本習俗，製作柏餅——用針葉包覆白色的外皮內餡為紅豆，包日本人兒童節吃的日式粽。老師們則講述桃太郎、金太郎等日本民間以男童為主人翁的故事。這一年的活動可能是台灣人女學生，因為住宿之故第一次過日式端午節，體驗日本兒童節習俗，以及女兒節時擺置人形雛偶祭。

關於舍監老師的住宿管理，台南第二高女學生王翠月回憶，舍監女老師沒有結婚，管理嚴格。家裡寄來的錢，一方面怕學生弄丟，一來也擔心學生收到大筆金額的錢沒有節制的花用，儲金簿由舍監老師保管，要花用時才向老師取款。放學社團活動後回到宿舍，用完晚餐後，從晚上8：00要讀書到10：00，不能私下聊天，老師往往神出鬼沒的出現。「快點！老師來了！」同學私下都給老師取綽號，不敢親近老師。寢室有熄燈時間，之後只留廁所一盞小燈，考試讀不完時，只好跑去廁所利用小燈爭取一些時間。熄燈之後若再聊天說話，就會被罰站。

住宿生假日自己找來照相館攝影師，在學校門口、校庭、宿舍拍攝居家照，從照片中也可發現她們的穿著都以洋裝為主。照片中的女學生穿著輕鬆居家服與拖鞋，背後柱子上寫有「台南州立台南第二高等女學校」｜Photo Credit:王翠月女士提供，玉山社授權

以1930–40年的台南第二高女為例，宿舍空間是榻榻米，一進入兩列各有四個桌子，後面則有壁櫥可存放行李、衣服，以及棉被睡墊，晚上睡覺時從壁櫥拿出睡墊棉被。榻榻米另外的功用，是成為熨斗的替代品。當時的高女制裙大都是百褶裙。百褶裙其實是很難整理的衣服，只要下水洗過摺痕就會亂七八糟，高女阿嬤們回憶她們當年怎麼「照顧」這些制裙，異口同聲「推薦」榻榻米。只要睡前把百褶裙的摺痕理順，鋪上一片紙板壓在榻榻米下，隔天早上就有摺痕整齊的裙子可穿。

宿舍一室住八人，通常安排兩位四年級，兩位三年級，兩位二年級，兩位一年級，以高年級為室長，學姊學妹互相照顧。每年更換一次成員，因此四年住宿下來，住宿同學彼此都很熟悉。在外住宿一開始難免想念家人，加上初期嚴格管理的不適應，尤其到了晚上洗衣服時，通常就有人開始想家而哭（也許是感嘆竟然需要自己洗衣），或者躲在棉被哭的情況。

住宿生熟悉環境之後，也會發展出自己的生活方式。週日放假早上可以離開宿舍，晚餐前要回來。若沒有返鄉，女學生們就結伴去圓環旁的圖書館，或去台南市最熱鬧的本町、西門町逛街。她們到熱鬧的天后宮攤販前吃冰、碗粿、烏龍麵，1940年時西式點心泡芙也已經出現在女學生的零食名單。位於本町放映電影的宮古座，如果沒有家長或舍監帶領，中學生是不能進去的。

當時無論是住在家裡或住校，中學生出門一律需穿著制服，加上各地中小學老師組織「教護聯盟」。中學生如果著便服隨意進入電影院等場所，或與異性親密交談，被教護聯盟老師發現，就可能在上學日被傳喚去學務處「好好」的說明一番。1920年代學生比較自由，沒有大人帶，中學生們也會自己出入電影院，西門町「第三世界館」的負責人就坦言，1925年前後中學生自行前往電影院看電影情況很盛，後來取締越來越嚴格，才漸漸變少。

明星引起學生追星風潮令人側目，加上電影院裡燈光昏暗，容易造成問題。1939年為了解學生在校外休閒活動實況，尤其是看電影的問題，台北教護聯盟舉辦「電影懇談會」。當時日本內地的電影院，學生看電影有半價的優惠，造成呼朋引伴看電影，又有爭相向演出者索取簽名的「不良」行為。台灣的電影院對學生並沒折扣（除了芳乃館有推出學生票），票價50–70錢和一般人同價，學生自己去看電影的情況比較少，主要都是學校帶領的團體觀賞。電影院業者觀察觀影性別，女學生不比男學生少，尤其像松竹影業出品的電影，放眼全國都是女學生去看的比較多。住宿生看電影就由舍監老師以家長代理人的名義帶領去看，大概不太有機會觀賞男女感情主題的電影。

1930年末期，戰爭氣氛漸濃，管制措施增多增強，為管理中學生出入電影院，要求電影院區分男子席與女子席，甚至還有要求電影院燈光不要太暗，這種「太瞎」的提議。但是這兩項要求在執行上都有困難。電影院區隔成男子席、女子席，禁絕年輕男女藉由看電影混雜入座，並沒有考慮到觀影人口除了學生之外，還有不少家庭一同觀賞，業者很難照辦，僅能在學校團體票入座時，進行座位區隔。學校管理對中學生看電影的態度，從20年代的寬鬆到進入40年代越趨嚴格。

週日可以外出的住宿生，雖然實際上仍得穿著校服，但是可以自由到各地遊玩。有時同寢室三五好友吆喝，一塊去照相館拍寫真。在相館換上自己縫製的和服、家常服，或者讓照相館老闆娘幫忙打扮、擺姿勢，洗出相片後互相交換。或找相館照相師到校園、宿舍，大家穿著便服、制服，在熟悉的環境留下倩影。台灣的高女就算喜歡上照相館拍照，大致上也是拍一些姿勢端莊的制服照或生活照。

當時日本國內也有玩很瘋的高女次文化，報紙曾登出米澤高等女學校流行集體到照相館做「怪狀」攝影，譬如某位父親為醫生的女學生，以30圓的高昂價格，在照相館拍攝一系列裸體寫真。而且這些並非少數幾人的特立獨行，而是200位學生的流行，人數佔該校學生的七分之二。當時擔任職業裸體模特兒的人數雖然不多，但因西畫素描裸女畫與攝影風潮，畫家與攝影家的創作中開始有職業模特兒的裸女。台灣第一位人體模特兒林絲緞在1956年出道成為畫家的人體模特兒，之後也在攝影家的創作中入鏡。

回到台灣女學生住宿生活，雖然她們週日可外出但通常晚餐前就需回宿舍，不過若恰巧有神社或廟會慶典，也會開放讓女學生夜間外出。台南第二高女學生王翠月回憶：有時候我們同學一起出去看熱鬧的神社廟會，本來是兩三個人手牽手，看祭典活動太入神不小心把手放開，等到回神要牽的時候，被外校男生惡作劇，牽到男生的手。也有比較活潑的女學生，和外校男同學說話，如果被校外教護聯盟看到向學校通報，不免就要被老師召喚說明。台南第二高女流傳一個習慣用語，叫做「18公分」，據說就是某位活潑的女生和校外男生聊天被通報，向老師解釋時特別強調：「沒有啦，我們真的沒有很靠近，離18公分呢！」從此衍生出「18公分」代表「不良（少女）」的意思。

中等學校的男學生與女學生這時開始有機會遇見對方，但又備受嚴格規範不能自由交流。高女學生走在路上，喜歡惡作劇或出風頭的男學生會故意喊：「喂∼南二女的！」見女生不搭話，頭也不回的往前走，就再加碼喊：「哦∼那媽祖婆同款！」這種想望與異性接觸卻被禁止的複雜情緒，往往是日後回味無窮的故事。20世紀初期，台灣社會男女社交公開之門半開半掩，其中分寸拿捏，21世紀男女可以無拘無束自由往來的高中生，大概很難體會這種感覺吧。

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書籍介紹

本文摘錄自《阮ê青春夢：日治時期的摩登新女性》，玉山社出版

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作者：鄭麗玲

♦第一位文學少女、第一位女記者、台北帝大第一位女學生、第一位女司機、第一位護士，她們是台灣最早的摩登女性。

♦走進高等教育的課堂、放開對身體的束縛、進入前所未見的職場，台灣女性的生活出現了前所未有的變化。

♦有了更多選擇、更多自由，但生活並沒有變得容易，傳統和現代的糾纏仍然是她們要面對的難題，即使如此她們的身影依舊美麗。

♦從教育、服裝、讀物、體育、職業等不同領域看女性生活的改變，以及她們踏出自由的第一步。

日治時期，隨著台灣社會走向現代化，女性的生活也產生了巨大的改變。不同的大門向她們打開，於是出現了第一位文學少女、第一位女記者，和第一位女司機。女性的身影出現在學校，她們學習、閱讀，在智識的領域發揮光彩；她們奔跑、游泳，登上台灣第一高峰。穿上方便活動的服裝，開始大步走路、露營，在體育活動中鍛鍊身體。

她們的職業選擇更加多元，對未來的想像也越發豐富，雖然人生旅程上仍有傳統跟現代價值的拉扯，但是在她們眼前的是一個前所未見的世界。這是她們的青春，也是台灣女性的歷史。

集結訪談紀錄、報紙、雜誌、老照片等豐富資料，加上細緻的考據與梳理，鄭麗玲老師這次要帶領讀者，看見20世紀初台灣新女性的誕生與養成。

Photo Credit:玉山社

責任編輯：羅元祺

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