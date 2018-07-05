聆聽城市的喃喃低語：紀柏豪－重塑被遺忘的日常感動記憶

時間不斷的流逝，但感知讓時光被留存，成為珍貴的記憶。都會的人們如齒輪運轉，日復一日的生活中，是否還能創造新的可能？

天空創意節去年獲得50萬製作費的作品「憶憶喃喃」，由藝術家紀柏豪及其團隊共同打造一個創造聯想的場域，以日常中被忽視的聲響與物件，讓聽覺、視覺、觸覺多重感官疊加，再一次喚回我們的記憶，重新塑造新的生命片刻。

把不務正業變成專業 斜槓青年走自己的路

帶著父母望子成龍的期待，紀柏豪一路從建中念到台大經濟系，是旁人眼中典型的「人生勝利組」，但大學時期接觸了一組吉他合成器之後，他的生命列車便駛入了非主流的道路，解放多彩的斜槓人生（註：指根據自身優勢與愛好，發展多元化職涯）。

2013年，還在台大念書的紀柏豪跟友人創立Hello Nico樂團，推出首張EP作品「浮游城市」。紀柏豪在Hello Nico裡負責彈奏的並不是吉他，而是「合成器」。所謂的「合成器」是一種電子樂器，可藉由電子訊號生成全新音色，或是模仿出平日我們認知的聲音，如鋼琴、電子琴、長笛、人聲，甚至海浪，因此「沒有固定的音色」是合成器的一大特點。

因為「合成器」創作，把紀柏豪推向不一樣的人生，在獨立音樂圈逐漸小有名氣。畢業後他成為「中子文化」的簽約詞曲創作人，還跟朋友共同創辦「Changee串串共創空間」，透過轉化閒置空間為實質的友善資源，提供給初期之創業者或藝術文化創作者及團隊使用，同時也管理DigiLog音樂器材販售平台。

探索過人生各種可能性後，紀柏豪因緣際會邂逅環境錄音、資訊聲音化、生成式音樂、演算法作曲等新科技，讓他決定朝向更自由的聲音創作。

Photo Credit：紀柏豪提供 紀柏豪在雲門流浪者計畫於中國遊歷時，受邀表演。

聆聽生活日常 反芻都市況味

受訪當天，紀柏豪剛結束紐約藝術駐村計畫，風塵僕僕返回臺北。除了紐約，紀柏豪也曾在鹿特丹、巴黎、希洪（西班牙）、香港、杭州等城市擔任過駐村藝術家，2014年更入選雲門流浪者計畫，一口氣在中國大西北邊疆遊歷了好幾個月。

多年來在各個城市間流浪，紀柏豪用聽覺感受各地日常，細膩聆聽充斥在都市間相異又相似的聲音記憶，讓他意識到城市聲音的多元性，也讓他從多元人生進而探索多元聲音領域。

「一座城市的趣味，來自人們生活的體會。重複的日常若能換個視角，其實充滿不被察覺的驚喜。」紀柏豪分享，在擁擠都市生活的中人們汲汲營營，點到點的快速移動，面對日復一日的生活，容易習以為常，以致於無法感受到每個城市的獨特。

紀柏豪思考如何返回最一開始的原始純粹的感知狀態，可以聽見屬於城市的聲音，這個想法，在他心中逐漸醞釀熟成一個靈感，然後化身成天空創意節的作品「憶憶喃喃」。

▲ 紀伯豪2016年在西班牙希洪藝術駐村作品「光景計畫：日常秩序（Lightscape-Routine）」

串連城市移動聲響 譜寫都會聽覺詩篇

「『移動』，是我對城市的特有印象。」紀柏豪觀察，城市生活就是目的性的移動，從一個端點移動至另一個端點。移動方式可以行走於街頭，或是搭乘公車與地鐵。而城市自身的優勢也在於移動，交通路網帶來獨樹一幟的體驗，塑造現代人的日常感知。

「憶憶喃喃」讓紀柏豪拿著麥克風在台北街頭闖蕩，錄下真實的環境聲響。從固定的端點，如居家廚房的鍋碗瓢盆敲擊，辦公室茶水間的話語。或是移動路網的街道、公車、捷運⋯⋯等噪音聲響，皆盡數囊括。

「憶憶喃喃」打造一個原味空間，讓人們藉由重新感知生活中忽略的雨滴、車流、人聲⋯⋯來折射記憶中似曾相似的片段，重新發現新的日常經驗。

Photo Credit：紀柏豪提供 天空創意節作品「憶憶喃喃」：童年記憶的七巧板，觸發波動人們的心弦。

「台灣有東南亞城市中常會聽見的冷氣空調、摩托車引擎、住商混和等聲音，這些都喚起了都市的生命力。」紀柏豪藉著「憶憶喃喃」重新建構起聲景，讓觀眾踏上小屋內的互動階梯，每踏一層階梯，就觸發相異的日常環境音場，藉此勾起人們共享與自身獨有的記憶。

過去紀柏豪的創作偏向小眾，具有高度藝術實驗性。例如2014年在荷蘭V2媒體動態媒體中心駐村的「聲伏效應」，以太陽能板為媒介，將光的動能推動喇叭，並以植物盆栽來擴音，讓自然於人為的光影聲響具體化。或是2016年「日常秩序」，以錄像拍攝希洪城市中的街燈、招牌、交通號誌、車流、公寓等光影，從不同空間與時間維度，探討日常生活中的秩序。數年間玩味聲音的各樣特性與技術，也自然匯聚成「憶憶喃喃」的誕生。

近年，紀柏豪希望創作能面向大眾，「憶憶喃喃」是他首件戶外大型裝置。天空創意節評選時，評審們也曾考量團隊對戶外陳設是張白紙，「但評審鼓勵我們盡情去嘗試，不要害怕失敗。」紀柏豪表示這給團隊極大的信心，努力克服技術及消防法規等挑戰。展演期間，紀柏豪利用遠端電腦蒐集觀眾操作物件的數據，估計有近萬人跟作品產生互動，大眾的回饋也成為他下回創作的養分。

Photo Credit：紀柏豪提供 憶憶喃喃作品外觀是一座結合燈光與聲音效果的互動小屋，可透過踩踏階梯、擺蕩鞦韆等趣味的方式發出聲光效果，引導民眾挖掘城市記憶，尋找生活的原味。

擺脫框架 創意有千百種可能

從小在大城市裡面長大的紀柏豪，對這段話深有同感，深信城市不需要從上到下的控制，自己會有其生命力，人們生活在城市，分享共同經驗的同時，也保有專屬於自己、獨一無二的記憶。

儘管紀柏豪試圖透過作品觸發人們在城市生活中的共感，但在訪談過程中他一直強調，自己不願意說出過度指向性的話語，更反感貼上同質化的標籤。 基於這樣的原則，紀柏豪的每個創作，都刻意淡化創作者的角色，希望作品能容納所有觀眾的想像，自成一座盛開的花園，「創意就是從日常的重複與規則化當中，找出限制與界線，然後打破！」對紀柏豪來說，這就是真正的自由。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航