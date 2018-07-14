國際媒人的三個教戰守則，讓你的遠距戀愛修成正果

最近粉絲頁有位讀者非常積極的一直追問：「遠距離真的會成功嗎？」「遠距離戀愛有什麼訣竅？」

遠距戀愛當然可以成功！我正要提筆回信給讀者的這天，就像在回應這個問題似的，又傳來另一對配對成功的消息：台中的男客戶和在加拿大工作的女生決定開始交往，因此通知公司他們要「向Aimm請假」。

仔細想想你身邊認識的人，遠距戀愛「修成正果」的例子應該不少吧？我就看過好多例子，最近新加入公司的兩位女性規劃師也是，分別是和男友遠距戀愛三年、七年，結婚之後才搬去美國和老公同住。遠距或許有點辛苦，但絕對不代表一定會失敗。

一旦要開始遠距離戀愛，大家的反應都是哀嚎：「Long distance sucks！」。其實，遠距戀愛和一般的戀愛是有根本性的不同，相處的心態、互動方式都完全不一樣。千萬不要抱持和一般戀情那樣的期待，以為「只是不能每天跟她見面而已」。正確的心態就是遠距成功的第一步。

遠距戀愛怎麼談？

為什麼說正確的心態就是成功的第一步？

因為，如果你們以為「遠距」戀愛不過就是平日不能擁抱、週末不能一起出去玩，而期待其他部分（互動的方式、溝通的頻率）就像一般情侶一樣，那你們當中一定會有人失望。一旦有了不開心的負面情緒，就容易吵架，把這個「錯」歸罪到彼此身上，誤會和嫌隙就此產生。

想想看，為什麼兩個人會進入遠距戀情？一定是你們受到彼此吸引的程度很高，高過你們身邊任何其他人，遠距戀情才會成立的吧！所以遠距的前提，其實是在關心彼此的「人」，而比較不是「我們一起做了什麼事情」。我會建議遠距戀愛的同學們：

一、把對方介紹給身邊親友

假設你們都在台灣，但是女生接下來要去國外唸書了！這時候，建議男生可以先把女生介紹給身邊重要的人認識：你爸媽、當兵同梯、同期同事...。這樣公開關係，不但可以視為一種承諾，另一方面當你們未來在跨國視訊聊天的時候，也能更理解彼此生活當中發生的故事，因為故事中的登場角色都先認識過了。

二、一定要安排時間見面

不論如何，人的五感是需要被滿足的。如果太久沒見面，你們彼此的大腦都會開始懷疑：我真的有這個男/女朋友嗎？那是不是只是電腦裡的虛擬人物？害得感情超過保質期。如果你們在不同的國家，建議你們甚至可以約在第三個國家，一起旅遊探險，為戀情製造更多的有趣回憶。有趣的回憶越多，平時就越容易被想起來，就算人是分隔兩地的，還是可以一直有被回憶陪伴的感覺。

至於到底多久見一次面才夠？這個問題因人而異。我有認識遠距情侶是兩三個月就見一次面的、也有認識一年見一次面的。不論如何，見面的時候留下美好回憶是關鍵。

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三、千萬別限制彼此的生活

怎樣的遠距戀愛容易失敗？我只知道，雙方處處制約彼此的話，遠距關係幾乎一定走不長久。有的男生會說，「她都不在我旁邊了，我當然是不准她跟男生出去，當然也不可以在外面喝酒」，也有女生會對男友說「跟別的女生吃飯的話，一定要跟我報備」。

假設你們雙方都超過18歲，那麼......其實你們都已經是獨立的大人了！你們都有自己的生活，也應該由自己來決定做什麼或不做什麼——畢竟這是你的人生。限制彼此不但是不成熟的表現，並且會讓對方沒辦法健康地發展他的生活、體驗他的人生。一昧的限制只會引來爭吵，最後導向分手。

大人專屬的遠距戀愛

其實，媒人我覺得遠距戀愛非常適合現代人，尤其是現代的年輕人。想想我們的上一代，哪有那麼多出國唸書、工作的機會呢？現在優秀的年輕人很多都在世界各地打拼，遠距離戀愛的機會當然變多了。並且人人都有手機電腦網路，隨時要傳訊息、講電話成本也很低，不正是史上最適合遠距戀情的時代嗎？

遠距代表著你們在不同的地方生活，也代表你可以透過和另一個人的眼睛，拓展自己的生活範圍和視野。你們不但有更多的個人時間，可以用來追求自己的人生目標，或職涯目標，並且還知道在地球上的另一個地方，還有一個人的心和你相連——這豈不是一段瀟灑又浪漫的青春嗎！

最後想要告訴大家：遠距的開始，不代表戀愛的結束。維護一段遠距戀情，沒有想象中那麼恐怖！重要的是，如果你們彼此都決定開始遠距，想必你們是很喜歡彼此的，只要一起努力，好好照顧彼此心情，一定可以走一輩子。如果你忘了，現在再去看第一段的故事吧，有這麼多遠距成功的前輩，是不是覺得充滿信心呢？

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航