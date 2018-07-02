- 熱門議題：
- 「回憶凋零，愛還在－當失智症踏入家中」 、
- 「厭世代」 、
- 「365天，越斜槓，越精彩」 、
- 「沈春華關鍵秀」
2018/07/02, 社會
【插畫】用KPI檢視警察辦案績效，什麼神邏輯？
蠢羊與奇怪生物
我們想讓你知道的是
先宣布KPI的辦案方式根本就沒有考核意義，充其量，就只是比賽而已。
唸給你聽
powerd by Cyberon
不論是青春專案或是酒駕臨檢數，台灣警界的長官們常會訂出一些超高門檻，要求員警達到一定的破案量，為了達到那個數目，基層用盡了各種方式，結果在數字上，反而顯得轄區的案件多，變成「又要破案量比去年多，又要治安比去年好」的詭異狀況。
會有這樣的問題，其實是因為台灣的政府機構長期濫用KPI，和國外「事後調查」，每一階段用績效評估來檢視達成率的KPI運用方式相比，台灣多是先公布你要達到多少，由上而下的傳遞過程中，為了達到設定的「目標」，養案、大案小辦的種種問題就產生了。
先宣布KPI的辦案方式根本就沒有考核意義，充其量，就只是比賽而已。
►當警察想的是「希望轄區內販毒人數第一名」，治安怎麼可能會好？
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『插畫』文章 更多『社會』文章 更多『精選轉載』文章