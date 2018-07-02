【插畫】用KPI檢視警察辦案績效，什麼神邏輯？

蠢羊與奇怪生物

不論是青春專案或是酒駕臨檢數，台灣警界的長官們常會訂出一些超高門檻，要求員警達到一定的破案量，為了達到那個數目，基層用盡了各種方式，結果在數字上，反而顯得轄區的案件多，變成「又要破案量比去年多，又要治安比去年好」的詭異狀況。

會有這樣的問題，其實是因為台灣的政府機構長期濫用KPI，和國外「事後調查」，每一階段用績效評估來檢視達成率的KPI運用方式相比，台灣多是先公布你要達到多少，由上而下的傳遞過程中，為了達到設定的「目標」，養案、大案小辦的種種問題就產生了。

先宣布KPI的辦案方式根本就沒有考核意義，充其量，就只是比賽而已。

►當警察想的是「希望轄區內販毒人數第一名」，治安怎麼可能會好？

本文經蠢羊與奇怪生物授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航